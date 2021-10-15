紅豆湯裡有兔子＋月亮，美得像幅畫！虹夕諾雅谷關「中秋哏」超濃厚

文、圖／Ean

用心，才能為日復一日的生活創造期待並留下難忘回憶，讓日子過得不如常，那是儀式感的魔法，也是虹夕諾雅讓我高度欣賞的地方。標榜提供旅人「非日常體驗」的虹夕諾雅品牌，尤其在幾個特別節日，都會精心設計一連串從餐食、表演到手作課程的活動來邀請住客一塊過節。以虹夕諾雅 谷關而言，平日就一房難求更遑論節日，若短視、大可不必多做什麼，但他們看得長久看得深遠，不改初衷把認為該做的事情做好，一直以來讓我大為感佩。用心，都能被深切感受到，很多忠實的識途老客都會鎖定有推出特別活動的期間搶房回訪，深植人心的口碑可見一斑。我特別選在中秋，四訪虹夕諾雅 谷關，終於有機會能親自感受在這個重要節日裡，他們是如何為住客帶來非日常體驗。

▲虹夕諾雅 谷關發揮巧思向古人學習，設計老少咸宜的活動讓過節更有感覺

▲安排池畔古箏演奏，為了五天的期間限定活動，他們願意大費周章讓人感動

2021 年的中秋活動取名「幻月中秋」，虹夕諾雅 谷關推出五日期間限定的活動，今年以「象徵圓滿的月亮」為主題進行規劃，包含迎賓點心「麻薏月餅」、中秋限定「秋月烏龍麵」、使用筆墨創作的「畫扇詩人」，以及伴隨古箏樂音享受中秋夜晚的「月夜時刻」，實際體驗一輪後， 我真打從心底佩服他們，願意投注那麼多時間心力就為短短幾天的登場亮相，所設計不管是體驗活動或餐食都非常到位，絕對擁有常態性活動的水準，著實不簡單！

▲這中秋不只過得熱鬧，還要過得風雅

▲中秋期間限定推出的秋月烏龍麵，讓住客不光嚐到美味也吃出意象

▲如此精緻一碗只提供五晚，用心，不用多說

【活動一】用在地私房好味迎賓：麻薏月餅

吃月餅是中秋重要習俗，與親友同享佐茶，也象徵團圓。這段時間入住，每人會獲得一個小月餅，上頭印有代表虹夕諾雅 谷關的 Logo，更特別是裡頭的麻薏口味。麻薏是黃麻的嫩芽，含有豐富的維生素及高抗氧化性，因氣候關係適合在台灣中南部生長，因而成了為台中傳統特產，特別選用此味，也呼應了虹夕諾雅用心表現在地風土的品牌精神。入住時刻享用麻薏月餅搭配所準備熱茶，這趟中秋假期的序幕頗為暖香。

▲使用台中在地特產，印上 Logo 的麻薏月餅讓人印象深刻

▲虹夕諾雅 谷關總經理田川直樹先生，誠意十足的用中文寫下滿滿一張歡迎卡讓我感動

【活動二】中秋限定午餐：秋月烏龍麵

中秋節午餐，我特別來品嚐推出的限定午餐「秋月烏龍麵」，好寫意與雅緻的一套餐，烏龍麵上的蛋黃自然是象徵月亮，旁邊白色的居然不是蛋白，而是代表雲朵的山藥泥，好美。一旁的天婦羅炸的真好，讓我想起兩年前曾在京都造訪的一家高級天婦羅專門店。甜點我很喜歡，是桂花柚子晶凍，能吃到應景的柚子果肉，口感真好，這樣一套竟然只要 400 元（外加一成服務費）。

▲充滿秋之旬味的限定套餐

▲天婦羅口感真好，不輸我在京都一家天婦羅專門店所嚐到的風味

【活動三】大樹下題字作畫的畫扇詩人體驗

據說古人中秋祭拜月神後，會與家人團聚一起吟詩賞月。中秋那日的秋陽午後，我來到水之庭園的木平台上參加「畫扇詩人」體驗，雖活動免費但可一點也不馬虎。現場準備了空白團扇與筆墨，可書畫寫詩詞，若對自己手繪沒信心沒關係，可跟我一樣挑選張喜愛的圖片，放在扇子下方照描即可。畫好的獨一無二團扇，晚間正好還能用來乘涼賞月，實在風雅。

▲管家們竭誠歡迎每位住客前來體驗他們精心準備的活動

▲工具一應俱全，考慮周到

▲第一次體驗畫扇就上手

▲發揮創意，把獨一無二的畫扇帶回家珍藏

【活動四】月夜時刻，這一晚我們吃兔兔

這秋夜，虹夕諾雅 谷關讓房客把兔兔吃下肚！晚餐後，我散步到泳池畔點杯池畔夜飲，坐在西式涼亭欣賞典雅的古箏演奏，這是虹夕諾雅 谷關為了中秋節規劃的「月夜時刻」，不只如此，表演結束後，我再到浴後休息區，點了一碗充滿中秋節意象的甜品「幻月紅豆湯」。南瓜湯圓象徵月亮，寒天奶酪也被製成玉兔形狀，管家說紅豆湯是日本口味，所以帶些鹹味。微醺帶甜，這樣的中秋佳夜，讓人感到如幻似夢帶些迷醉。

▲絲竹月夜，何其風雅

▲池畔夜飲，想微醺選酒精，氣泡飲也迷人

▲一碗紅豆湯像幅畫

▲謝謝虹夕諾雅 谷關，讓我好好的度過一個難忘的中秋節

/ Info. /

虹夕諾雅 谷關

官網

地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。