fb ig video ETtoday search mobile

紅豆湯裡有兔子＋月亮，美得像幅畫！虹夕諾雅谷關「中秋哏」超濃厚

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

>

文、圖／Ean

用心，才能為日復一日的生活創造期待並留下難忘回憶，讓日子過得不如常，那是儀式感的魔法，也是虹夕諾雅讓我高度欣賞的地方。標榜提供旅人「非日常體驗」的虹夕諾雅品牌，尤其在幾個特別節日，都會精心設計一連串從餐食、表演到手作課程的活動來邀請住客一塊過節。以虹夕諾雅 谷關而言，平日就一房難求更遑論節日，若短視、大可不必多做什麼，但他們看得長久看得深遠，不改初衷把認為該做的事情做好，一直以來讓我大為感佩。用心，都能被深切感受到，很多忠實的識途老客都會鎖定有推出特別活動的期間搶房回訪，深植人心的口碑可見一斑。我特別選在中秋，四訪虹夕諾雅 谷關，終於有機會能親自感受在這個重要節日裡，他們是如何為住客帶來非日常體驗。

▲虹夕諾雅 谷關發揮巧思向古人學習，設計老少咸宜的活動讓過節更有感覺

▲安排池畔古箏演奏，為了五天的期間限定活動，他們願意大費周章讓人感動

2021 年的中秋活動取名「幻月中秋」，虹夕諾雅 谷關推出五日期間限定的活動，今年以「象徵圓滿的月亮」為主題進行規劃，包含迎賓點心「麻薏月餅」、中秋限定「秋月烏龍麵」、使用筆墨創作的「畫扇詩人」，以及伴隨古箏樂音享受中秋夜晚的「月夜時刻」，實際體驗一輪後， 我真打從心底佩服他們，願意投注那麼多時間心力就為短短幾天的登場亮相，所設計不管是體驗活動或餐食都非常到位，絕對擁有常態性活動的水準，著實不簡單！

▲這中秋不只過得熱鬧，還要過得風雅

▲中秋期間限定推出的秋月烏龍麵，讓住客不光嚐到美味也吃出意象

▲如此精緻一碗只提供五晚，用心，不用多說

【活動一】用在地私房好味迎賓：麻薏月餅

吃月餅是中秋重要習俗，與親友同享佐茶，也象徵團圓。這段時間入住，每人會獲得一個小月餅，上頭印有代表虹夕諾雅 谷關的 Logo，更特別是裡頭的麻薏口味。麻薏是黃麻的嫩芽，含有豐富的維生素及高抗氧化性，因氣候關係適合在台灣中南部生長，因而成了為台中傳統特產，特別選用此味，也呼應了虹夕諾雅用心表現在地風土的品牌精神。入住時刻享用麻薏月餅搭配所準備熱茶，這趟中秋假期的序幕頗為暖香。

▲使用台中在地特產，印上 Logo 的麻薏月餅讓人印象深刻

▲虹夕諾雅 谷關總經理田川直樹先生，誠意十足的用中文寫下滿滿一張歡迎卡讓我感動

【活動二】中秋限定午餐：秋月烏龍麵

中秋節午餐，我特別來品嚐推出的限定午餐「秋月烏龍麵」，好寫意與雅緻的一套餐，烏龍麵上的蛋黃自然是象徵月亮，旁邊白色的居然不是蛋白，而是代表雲朵的山藥泥，好美。一旁的天婦羅炸的真好，讓我想起兩年前曾在京都造訪的一家高級天婦羅專門店。甜點我很喜歡，是桂花柚子晶凍，能吃到應景的柚子果肉，口感真好，這樣一套竟然只要 400 元（外加一成服務費）。

▲充滿秋之旬味的限定套餐

▲天婦羅口感真好，不輸我在京都一家天婦羅專門店所嚐到的風味

【活動三】大樹下題字作畫的畫扇詩人體驗

據說古人中秋祭拜月神後，會與家人團聚一起吟詩賞月。中秋那日的秋陽午後，我來到水之庭園的木平台上參加「畫扇詩人」體驗，雖活動免費但可一點也不馬虎。現場準備了空白團扇與筆墨，可書畫寫詩詞，若對自己手繪沒信心沒關係，可跟我一樣挑選張喜愛的圖片，放在扇子下方照描即可。畫好的獨一無二團扇，晚間正好還能用來乘涼賞月，實在風雅。

▲管家們竭誠歡迎每位住客前來體驗他們精心準備的活動

▲工具一應俱全，考慮周到

▲第一次體驗畫扇就上手

▲發揮創意，把獨一無二的畫扇帶回家珍藏

【活動四】月夜時刻，這一晚我們吃兔兔

這秋夜，虹夕諾雅 谷關讓房客把兔兔吃下肚！晚餐後，我散步到泳池畔點杯池畔夜飲，坐在西式涼亭欣賞典雅的古箏演奏，這是虹夕諾雅 谷關為了中秋節規劃的「月夜時刻」，不只如此，表演結束後，我再到浴後休息區，點了一碗充滿中秋節意象的甜品「幻月紅豆湯」。南瓜湯圓象徵月亮，寒天奶酪也被製成玉兔形狀，管家說紅豆湯是日本口味，所以帶些鹹味。微醺帶甜，這樣的中秋佳夜，讓人感到如幻似夢帶些迷醉。

▲絲竹月夜，何其風雅

▲池畔夜飲，想微醺選酒精，氣泡飲也迷人

▲一碗紅豆湯像幅畫

▲謝謝虹夕諾雅 谷關，讓我好好的度過一個難忘的中秋節

/ Info. /
虹夕諾雅 谷關
官網
地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16

作者：Ean /「Ean部落閣」「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

Ean, Ean部落閣, 旅遊, 台灣, 台中, 虹夕諾雅, 谷關, 中秋節

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

85度C連續四天「第二杯20元」　星巴克今起第二杯半價

85度C連續四天「第二杯20元」　星巴克今起第二杯半價

別把曖昧當作穩交！「不主動找」其實他可能沒那麼喜歡你

別把曖昧當作穩交！「不主動找」其實他可能沒那麼喜歡你

夢幻聖誕倒數月曆來了！Dior內含3款香氛世家　帕爾瑪之水超限量15組

夢幻聖誕倒數月曆來了！Dior內含3款香氛世家　帕爾瑪之水超限量15組

張鈞甯「撕辱華標籤」登陸紅毯　火辣吊帶裝獲網讚：狀態超好 「最不想交往第二次」星座Top 3 ！　冠軍男女都怕，完美主義心超累 蘭芝「小狐狸氣墊」今天開賣！超強聯名周邊商品可愛到爆炸 IKEA開賣「原盅牛肉麵」百元有找　還推「炸雞早餐」太邪惡啦！ 饗食天堂、美福大飯店下午茶吃到飽750元起！多國料理網激推必吃 不花錢就改善掉髮！專家教「0成本防脫」5秘訣：最好晚上洗頭 最難「撩」到手的TOP 3星座　第一名定力很強，想當情人可能被斷絕關係

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面