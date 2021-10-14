喬治克魯尼水某珠寶愛牌登台　攜手ANNA HU造億級大作

▲英國珠寶品牌MOUSSAIEFF x ANNA HU攜手創作億元大作。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

日前男星喬治克魯尼（George Clooney）與小17歲美女人權律師艾默（Amal Clooney）一同在英國出席電影《溫柔酒吧》造勢活動，艾默穿著白色羽毛禮服並搭配水滴鑽石耳環，明豔動人，華麗珠寶出自92歲「鑽石女王」Alisa Moussaieff主理的英國珠寶品牌MOUSSAIEFF，此殿堂級品牌與台灣珠寶設計師Anna Hu（胡茵菲）合作進軍台灣，於台北文華東方飯店開設珠寶鑑賞會所今正式揭幕，讓收藏家能在台北一次飽覽兩大品牌、以及雙方聯名作品。

▲喬治克魯尼（左）日前與人權律師老婆艾默出席電影《溫柔酒吧》活動，艾默戴MOUSSAIEFF鑽石耳環華麗登場。（圖／路透社）

▲MOUSSAIEFF x ANNA HU 台北文華東方藝術珠寶鑑賞會所正式開幕。





▲MOUSSAIEFF創始人暨主席Alisa Moussaieff（上）與Anna Hu攜手打造聯名珠寶與台北文華東方藝術珠寶鑑賞會所。（圖／品牌提供，以下同）



MOUSSAIEFF是歷史悠久的傳奇珠寶商，可追溯至成吉思汗東征時期，是目前少數仍由家族經營的品牌，18歲嫁入此富豪家族的主理人Alisa Moussaieff坐擁各式稀世珍寶，被封為「鑽石女王」，她與Anna Hu於2017年雙年展相識，去年決定合作擴展亞洲事業版圖，第一站在台北開珠寶鑑賞會所，便祭出身價超過2億元的白鑽粉鑽手鐲坐鎮，當中鑲有24顆總重60.14克拉、等級DIF Type IIa鑽石，相當驚人。

▲MOUSAIEFF獨一無二手鐲鑲嵌17.07克拉粉鑽與146顆精選馬眼及梨形切割白鑽，價格逾2億元。



▲ANNA HU印象百合紅寶碧璽胸針，主石是重達265.963克拉的天然無燒紅寶碧璽。

Anna自創品牌ANNA HU則展出鑲嵌重達265.963克拉天然無燒紅寶碧璽的印象百合胸針，其紅色鈦金屬框架，以及會在暗夜中發光的螢光塗料黃色花蕊均是首創設計。兩大品牌更攜手打造聯名系列MOUSSAIEFF by ANNA HU，首度曝光的5件作品主石都是重量級寶石，當中蝴蝶結緞帶戒指套鍊、印象百合花戒皆為轉換式珠寶，輕鬆變化出2種佩戴方式。

▲主石是55.75克拉的心形切工白鑽的MOUSSAIEFF by ANNA HU印象百合花胸針。



▲MOUSSAIEFF by ANNA HU印象百合花戒指（左），主石20.39 DIF、Type IIa克拉的心形切工白鑽可單獨佩戴。

對於雙方聯手，Anna表示相當興奮，因為收藏家可以欣賞到MOUSSAIEFF的古典、ANNA HU的活潑、聯名系列的優雅作品，更可從MOUSSAIEFF端出的頂級寶石發想，進行獨一無二的訂製；且兩大品牌分別在亞洲、中東、美洲與歐洲佈局，攜手開發更多可能性。

▲MOUSSAIEFF by ANNA HU蝴蝶緞帶戒指套鍊，17.60克拉主鑽蝴蝶結墜可取下作為戒指，逾2億元。

台灣珠寶設計師趙心綺（Cindy Chao）2004年創立的同名珠寶品牌CINDY CHAO The Art Jewel，也在國際珠寶圈站穩地位，繼2010年「皇家蝴蝶胸針」被美國史密森尼國家自然歷史博物館納為典藏、2020年首件年度蝴蝶創作「紅寶石側飛蝴蝶胸針」獲巴黎裝飾藝術博物館珍藏後，近期英國國立維多利亞與艾爾伯特（簡稱V&A）博物館，將她2018年Black Label Masterpiece大師系列No.XVIII「紅寶石牡丹胸針」納為永久館藏，是名副其實博物館級珠寶品牌。

▲CINDY CHAO 2018 Black Label Masterpiece大師系列No.XVIII「紅寶石牡丹胸針」，成為英國V&A博物館永久館藏。（圖／CINDY CHAO提供）

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