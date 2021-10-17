迪士尼反派「唱片眼影盤」太吸睛！壞皇后小魔鏡一登場就惹人喜愛

編輯／Beverly

可愛又迷人的反派角色來了！在迪士尼動畫陪伴下長大的大人們，是不是已經看膩迪士尼公主了呢？中國美妝品牌「小奧汀」本次以「華麗姿態登場」的聯名新品，就是迪士尼的反派角色！除了小奧汀之外，「Catrice & essence」也與迪士尼聯名，分別推出淘氣調皮的「反派角色」及夢幻亮眼的「公主系列」美妝產品，是不是讓喜歡反派角色的妳非常心動呢？

Little Ondine x Disney 反派角色來了！

「小奧汀」與迪士尼推出反派角色聯名商品，其中最亮眼的商品是烏蘇拉「紫膠唱片眼影盤」，整盤眼影最吸睛的就是那顆霸道的烏蘇拉「變色紫閃眼影」！眼影盤其他色系的顏色飽和度不是很高，偏向莫蘭迪色及大地色系，主打「日常妝」消水腫、顯白，「濃妝」高級深邃。是一盤適合日常使用，也可以駕馭夜店酷辣風的高級眼影盤，美妝新手也能輕易上手的！

▲烏蘇拉紫膠唱片眼影盤。（圖／翻攝自小紅書@隔壁小李-）

Evil Queen 壞皇后的「惡女匣子」也是人氣商品，超及實用的眼妝三件套組，包含：睫毛膏、眼線筆、眉筆還有超可愛的手持小魔鏡！

▲壞皇后惡女匣子。（圖／翻攝自小紅書@隔壁小李-）

Catrice & essence x Disney 迪士尼公主和反派角色報到

德國開架彩妝品牌Catrice & essence日前推出迪士尼限量聯名彩妝系列，從公主角色到每個角色推出屬於自己故事的專屬色。

Disney x Catrice 反派角色系列

這次的反派聯名商品包含烏蘇拉、黑魔女和壞皇后，三種系列的「眼影盤、打亮餅及刷具組」，眼影盤內的壓紋代表每個角色不同的故事，烏蘇拉盤的深紫藍霧面色、銀灰珠色，象徵海洋中暗黑深處的神祕感；壞皇后盤的代表色為蘋果鮮豔大紅色及暖色系棕橘，刻畫出壞皇后的追求美麗決心及毅力。打亮盤有玫瑰金與香檳金兩種色調，上面的浮雕細緻，實在太美啦！

▲壞皇后盤紅棕盤＆打亮盤。（圖／翻攝自essence官網）

Disney x essence 公主系列

公主系列則推出了白雪公主、睡美人和小美人魚三個角色的「眼影盤、睫毛膏及刷具組」，公主迷千萬不要錯過了！日常百搭的14色眼影盤，色系實用、粉質細緻、價格好入手。上面的壓紋「貝殼、蘋果及玫瑰」分別代表三位公主，真的太可愛了！粉金色的「夢幻眼部刷具組」，上面印有不同公主的剪影，不但實用又美觀，還附贈超好看化妝包；CP值超高的百元睫毛膏，可依照自己的需求，選擇不同的功效睫毛膏：「白雪公主濃翹睫毛膏」、「睡美人豐盈睫毛膏」及「小美人魚防水睫毛膏」實在太貼心了！

▲公主壓紋眼影盤＆眼部刷具組。（圖／翻攝自essence官網）

ColourPop x Disney

色系多樣、平價好入手的歐美彩妝品牌ColourPop，相信很多人都不陌生了。日前也與迪士尼反派角色聯名，推出一系列「眼影盤、亮粉、唇膏」等商品，以黑色為包裝底色，人物畫像用「霓虹燈管般的螢光色線條」勾勒，反派感十足。

「MISUNDERSTOOD PALETTE」系列唯一一盤15色眼影盤。運用大量的珠光色，重點色調是所有反派的經典顏色代表，像是：魔性超強的紫色、藍色及綠色，非常適合特殊妝容使用。

▲15色珠光眼彩盤。（圖／翻攝自ColourPop官網）

►法國「小狐狸」躍上蘭芝小方塊氣墊！竟還有托特包 背上賺飽回頭率