fb ig video ETtoday search mobile

迪士尼反派「唱片眼影盤」太吸睛！壞皇后小魔鏡一登場就惹人喜愛

>

編輯／Beverly

可愛又迷人的反派角色來了！在迪士尼動畫陪伴下長大的大人們，是不是已經看膩迪士尼公主了呢？中國美妝品牌「小奧汀」本次以「華麗姿態登場」的聯名新品，就是迪士尼的反派角色！除了小奧汀之外，「Catrice & essence」也與迪士尼聯名，分別推出淘氣調皮的「反派角色」及夢幻亮眼的「公主系列」美妝產品，是不是讓喜歡反派角色的妳非常心動呢？

Little Ondine x Disney 反派角色來了！

「小奧汀」與迪士尼推出反派角色聯名商品，其中最亮眼的商品是烏蘇拉「紫膠唱片眼影盤」，整盤眼影最吸睛的就是那顆霸道的烏蘇拉「變色紫閃眼影」！眼影盤其他色系的顏色飽和度不是很高，偏向莫蘭迪色及大地色系，主打「日常妝」消水腫、顯白，「濃妝」高級深邃。是一盤適合日常使用，也可以駕馭夜店酷辣風的高級眼影盤，美妝新手也能輕易上手的！

▲烏蘇拉紫膠唱片眼影盤。（圖／翻攝自小紅書@隔壁小李-）

▲烏蘇拉紫膠唱片眼影盤。（圖／翻攝自小紅書@隔壁小李-）

Evil Queen 壞皇后的「惡女匣子」也是人氣商品，超及實用的眼妝三件套組，包含：睫毛膏、眼線筆、眉筆還有超可愛的手持小魔鏡！

▲壞皇后惡女匣子。（圖／翻攝自小紅書@隔壁小李-）

▲壞皇后惡女匣子。（圖／翻攝自小紅書@隔壁小李-）

Catrice & essence x Disney 迪士尼公主和反派角色報到

德國開架彩妝品牌Catrice & essence日前推出迪士尼限量聯名彩妝系列，從公主角色到每個角色推出屬於自己故事的專屬色。

Disney x Catrice 反派角色系列

這次的反派聯名商品包含烏蘇拉、黑魔女和壞皇后，三種系列的「眼影盤、打亮餅及刷具組」，眼影盤內的壓紋代表每個角色不同的故事，烏蘇拉盤的深紫藍霧面色、銀灰珠色，象徵海洋中暗黑深處的神祕感；壞皇后盤的代表色為蘋果鮮豔大紅色及暖色系棕橘，刻畫出壞皇后的追求美麗決心及毅力。打亮盤有玫瑰金與香檳金兩種色調，上面的浮雕細緻，實在太美啦！

▲壞皇后盤紅棕盤＆打亮盤。（圖／翻攝自essence官網）

▲壞皇后盤紅棕盤＆打亮盤。（圖／翻攝自essence官網）

Disney x essence 公主系列

公主系列則推出了白雪公主、睡美人和小美人魚三個角色的「眼影盤、睫毛膏及刷具組」，公主迷千萬不要錯過了！日常百搭的14色眼影盤，色系實用、粉質細緻、價格好入手。上面的壓紋「貝殼、蘋果及玫瑰」分別代表三位公主，真的太可愛了！粉金色的「夢幻眼部刷具組」，上面印有不同公主的剪影，不但實用又美觀，還附贈超好看化妝包；CP值超高的百元睫毛膏，可依照自己的需求，選擇不同的功效睫毛膏：「白雪公主濃翹睫毛膏」、「睡美人豐盈睫毛膏」及「小美人魚防水睫毛膏」實在太貼心了！

▲公主壓紋眼影盤＆眼部刷具組。（圖／翻攝自essence官網）

▲公主壓紋眼影盤＆眼部刷具組。（圖／翻攝自essence官網）

ColourPop x Disney

色系多樣、平價好入手的歐美彩妝品牌ColourPop，相信很多人都不陌生了。日前也與迪士尼反派角色聯名，推出一系列「眼影盤、亮粉、唇膏」等商品，以黑色為包裝底色，人物畫像用「霓虹燈管般的螢光色線條」勾勒，反派感十足。

「MISUNDERSTOOD PALETTE」系列唯一一盤15色眼影盤。運用大量的珠光色，重點色調是所有反派的經典顏色代表，像是：魔性超強的紫色、藍色及綠色，非常適合特殊妝容使用。

▲15色珠光眼彩盤。（圖／翻攝自ColourPop官網）

▲15色珠光眼彩盤。（圖／翻攝自ColourPop官網）

►法國「小狐狸」躍上蘭芝小方塊氣墊！竟還有托特包　背上賺飽回頭率

關鍵字：

小奧汀, 迪士尼, Catrice, essence, ColourPop, 反派角色, 眼影盤

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多

很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多

IKEA敦北店復活！「小巨蛋城市店」原址開　餐廳也回來了

IKEA敦北店復活！「小巨蛋城市店」原址開　餐廳也回來了

代購也難買了？香奈兒最新限購令「2款經典包」一年只能買1個

代購也難買了？香奈兒最新限購令「2款經典包」一年只能買1個

郭婞淳露肩、露腿性感走T台！ Lulu、鬼鬼默契「裡面沒穿」好危險 迪麗熱巴根本「人間美人魚」！低胸禮服洩火辣S曲線 不花錢就改善掉髮！專家教「0成本防脫」5秘訣：最好晚上洗頭 很準！日網「飲料心理測驗」看隱藏魅力　愛喝咖啡最知性、手搖最愛玩 「最不想交往第二次」星座Top 3 ！　冠軍男女都怕，完美主義心超累 最難「撩」到手的TOP 3星座　第一名定力很強，想當情人可能被斷絕關係 「愛對另一半管東管西」3星座！Top 1喜歡掌控主導權，還讓人無法拒絕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面