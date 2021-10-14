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日本「飲料打翻鍵盤膜」直接嚇破膽！　網：比咖啡還提神

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▲▼鍵盤保護膜 。（圖／翻攝自推特）

▲飲料打翻保護膜引發熱議 。（圖／翻攝自推特，以下同）

編輯／Ann

飲料不小心打翻在鍵盤上是不少人痛苦的回憶，運氣不好甚至連滑鼠也會濕掉，現在日本搞怪設計師 Monyaizumi就發表了一款「飲料打翻保護膜」，用來整人絕對會嚇破膽，因為逼真呈現出液體灑在鍵盤上的模樣，結果一拉開原來是騙局。

日本設計師 Monyaizumi以研發搞怪商品走紅，這次最新大作是一款鍵盤與滑鼠保護膜，偏偏不走尋常路，以在辦公桌打翻飲料的經驗為靈感發想，將保護膜設計成不規則輪廓，並加上半透明茶色，輪廓一路從鍵盤蔓延到滑鼠上，因此覆蓋時，就會產生飲料打翻的錯覺。

▲▼鍵盤保護膜 。（圖／翻攝自推特）

而且如此效果相信大家都深有體會，看到這一逼真場景勢必嚇破膽，結果一拿起才發現原來鍵盤被保護得完好無損。這款設計一公開就吸引超過16萬名網友按讚，不少人表示：「嚇慘比咖啡還提神」、「用來整人剛剛好」、「下次打翻會不知道真的假的」。其實該款保護膜僅僅在發想階段，尚未商品化，想要入手的民眾恐怕要再等等了。

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關鍵字：

日本, 設計, 鍵盤, 辦公室, Monyaizumi

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