營養師教健身後「飲食黃金比例」！4大類食物這樣挑就對了

▲營養師表示健身後吃對食物，效果更好。（圖／翻攝IG@babebani）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

近年來越來越多人開始健身，有的是減肥，有的是為了讓身材曲線更好看，但不管是減肥或練線條，健身後的飲食補充都很重要。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享健身後該怎麼吃才好，尤其是碳水化合物和蛋白質的比例和4大類食物怎麼選，快學起來讓健身效果更加乘。

蕭瑋霖表示，健身後除了喝乳清補充蛋白質外，適量的補充碳水化合物，更能幫助肌肉合成，而針對碳水化合物和蛋白質的比例，建議可以控制在3～2：1，除了喝高蛋白以外，天然食物也很重要，一般建議運動後至少補充20g蛋白質。

蕭瑋霖也以20g蛋白質為基礎，列出蛋白質、水果、蔬菜、澱粉等4大類食物的建議選擇，教大家可以如何選擇食物，輕鬆達到碳水化合物：蛋白質＝3～2：1。

＃蛋白質類



蛋白質類食物可從以下選擇挑選其中3份，包含雞蛋（1顆）、豬肉（35g）、雞胸肉（30g）、魚蝦（30g）。

＃水果



水果類可從以下建議擇1：奇異果（1顆）、香蕉（半根）、蘋果（1顆）、芭樂（半顆）。

＃蔬菜



水果類可從以下選擇擇1：深綠色蔬菜（100g）、豆莢類（100g）、菇類（100g）。

＃澱粉類



澱粉類可從以下食物擇1：地瓜（55g）、玉米（6cm）、燕麥（3匙）。

而20g蛋白質除了可從上述所提的4項食物擇3份外，以下食物1份也約有20g蛋白質，可自由挑選取代，像是鮮乳2.5杯（240ml），豆漿3杯（190ml），板豆腐240g，毛豆140g，雞胸肉86g，雞腿1.2隻，茶葉蛋3顆，鮭魚83g，牛腱100g，白蝦92g等。

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