fb ig video ETtoday search mobile

營養師教健身後「飲食黃金比例」！4大類食物這樣挑就對了

>

▲▼營養師教健身後「飲食黃金比例」。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲營養師表示健身後吃對食物，效果更好。（圖／翻攝IG@babebani）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

近年來越來越多人開始健身，有的是減肥，有的是為了讓身材曲線更好看，但不管是減肥或練線條，健身後的飲食補充都很重要。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享健身後該怎麼吃才好，尤其是碳水化合物和蛋白質的比例和4大類食物怎麼選，快學起來讓健身效果更加乘。

▲▼營養師教健身後「飲食黃金比例」。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

蕭瑋霖表示，健身後除了喝乳清補充蛋白質外，適量的補充碳水化合物，更能幫助肌肉合成，而針對碳水化合物和蛋白質的比例，建議可以控制在3～2：1，除了喝高蛋白以外，天然食物也很重要，一般建議運動後至少補充20g蛋白質。

蕭瑋霖也以20g蛋白質為基礎，列出蛋白質、水果、蔬菜、澱粉等4大類食物的建議選擇，教大家可以如何選擇食物，輕鬆達到碳水化合物：蛋白質＝3～2：1。

＃蛋白質類

蛋白質類食物可從以下選擇挑選其中3份，包含雞蛋（1顆）、豬肉（35g）、雞胸肉（30g）、魚蝦（30g）。

▲▼營養師教健身後「飲食黃金比例」。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃水果

水果類可從以下建議擇1：奇異果（1顆）、香蕉（半根）、蘋果（1顆）、芭樂（半顆）。

＃蔬菜

水果類可從以下選擇擇1：深綠色蔬菜（100g）、豆莢類（100g）、菇類（100g）。

▲▼營養師教健身後「飲食黃金比例」。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃澱粉類

澱粉類可從以下食物擇1：地瓜（55g）、玉米（6cm）、燕麥（3匙）。

而20g蛋白質除了可從上述所提的4項食物擇3份外，以下食物1份也約有20g蛋白質，可自由挑選取代，像是鮮乳2.5杯（240ml），豆漿3杯（190ml），板豆腐240g，毛豆140g，雞胸肉86g，雞腿1.2隻，茶葉蛋3顆，鮭魚83g，牛腱100g，白蝦92g等。

►減肥常失敗？營養師教「聰明減肥計畫法」　5秘訣讓瘦身變簡單

►少吃也沒瘦？營養師曝「6大燃脂食物」，搭配1種運動更有效

►老是忍不住吃零食？有助減肥的4個生活習慣　第一招立刻有效

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 健身, 飲食, 食物, 挑選, 秘訣, 蛋白質, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

最難「撩」到手的TOP 3星座　第一名定力很強，想當情人可能被斷絕關係

最難「撩」到手的TOP 3星座　第一名定力很強，想當情人可能被斷絕關係

超夯「兩個圓圈心測」看此刻壓力來源！　4個物體洩漏你內心想法

超夯「兩個圓圈心測」看此刻壓力來源！　4個物體洩漏你內心想法

張鈞甯「撕辱華標籤」登陸紅毯　火辣吊帶裝獲網讚：狀態超好

張鈞甯「撕辱華標籤」登陸紅毯　火辣吊帶裝獲網讚：狀態超好

饗食天堂、美福大飯店下午茶吃到飽750元起！多國料理網激推必吃 麵線竟藏發胖陷阱！營養師提醒「3類人」盡量不要吃 85度C連續四天「第二杯20元」　星巴克今起第二杯半價 人生可以跌倒但不能耍賴！《俗女2》導演傳授「養女兒心法」引共鳴 日本「飲料打翻鍵盤膜」直接嚇破膽！　網：比咖啡還提神 楊冪「胸下菱形鏤空」太誘人！害網友「心臟故障」狂喊：Slay全場 不花錢就改善掉髮！專家教「0成本防脫」5秘訣：最好晚上洗頭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面