fb ig video ETtoday search mobile

IKEA開賣「原盅牛肉麵」百元有找　還推「炸雞早餐」太邪惡啦！

>

▲IKEA開賣牛肉麵。（圖／IKEA提供）

▲IKEA開賣百元有找牛肉麵，售價99元。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著天氣進入較涼爽的秋日溫度，IKEA餐廳也推出暖意新品，主打牛骨高湯的「原盅牛肉麵」10月開賣，售價不到100元能吃飽飽，還有期間限定的「帶骨紐約克佐卡菲醬」，份量十足的9盎司紐約客牛排也是400元有找，此外，每天早上10點半前新推出的「炸雞鬆餅早餐」整個也太邪惡，也是70元有找的銅板價！

▲IKEA開賣牛肉麵。（圖／IKEA提供）

▲IKEA瑞典餐廳強調從10月起，開始採用非籠飼雞蛋。（圖／IKEA提供）

跟IKEA家具一樣紅的瑞典餐廳，近期推出秋季新菜單，在早餐期間新推出「炸雞鬆餅早餐」，炸雞採用自家秘方醃漬雞腿肉，另外搭配格子鬆餅家蜂蜜，售價69元，正餐新品則包括「原盅牛肉麵」與「帶骨紐約克佐卡菲醬」，都是期間限定。

▲IKEA開賣牛肉麵。（圖／IKEA提供）

▲炸雞鬆餅早餐，售價69元。（圖／IKEA提供）

原盅牛肉麵湯頭使用多種中藥材熬製的牛骨高湯，加入牛油與爆香花椒、辣椒粉及拌炒豆瓣醬，搭配滷牛肉及嚼勁十足的刀削麵，口感豐富有層次，濃中帶辣，最重要的單碗只要99元；帶骨紐約克佐卡菲醬使用香料醃製澳洲草飼紐約客牛排，配上帶有咖哩及奶油的卡菲醬，與溫烤蔬菜及三色薯丁，僅供應到11月底，售價380元，10／30前卡友特價329元。

▲IKEA開賣牛肉麵。（圖／IKEA提供）

▲帶骨紐約克佐卡菲醬，售價380元。（圖／IKEA提供）

誠品首間社區小型店近期也宣布將從10／23試營運，一號店落腳內湖瑞光，不到百坪的門店內，也進駐以健康與新鮮食材為主打的TEA ROOM餐飲，無獨有偶的也以開賣誠品行旅炙燒澳洲和牛頰牛肉麵打頭陣。

▲誠品生活時光社區小型店。（圖／誠品提供）

▲誠品行旅炙燒澳洲和牛頰牛肉麵。（圖／誠品提供）

關鍵字：

IKEA, 瑞典餐廳, 牛肉麵, 炸雞, 紐約客, 牛排

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

最難「撩」到手的TOP 3星座　第一名定力很強，想當情人可能被斷絕關係

最難「撩」到手的TOP 3星座　第一名定力很強，想當情人可能被斷絕關係

超夯「兩個圓圈心測」看此刻壓力來源！　4個物體洩漏你內心想法

超夯「兩個圓圈心測」看此刻壓力來源！　4個物體洩漏你內心想法

麵線竟藏發胖陷阱！營養師提醒「3類人」盡量不要吃

麵線竟藏發胖陷阱！營養師提醒「3類人」盡量不要吃

饗食天堂、美福大飯店下午茶吃到飽750元起！多國料理網激推必吃 人生可以跌倒但不能耍賴！《俗女2》導演傳授「養女兒心法」引共鳴 張鈞甯「撕辱華標籤」登陸紅毯　火辣吊帶裝獲網讚：狀態超好 楊冪「胸下菱形鏤空」太誘人！害網友「心臟故障」狂喊：Slay全場 貝克漢二兒子長大了！新廣告Man味噴發　大哥牽未婚妻隔空拼帥 星巴克10／14起一連兩天「第二杯半價」　全品項都有優惠 智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面