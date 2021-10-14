IKEA開賣「原盅牛肉麵」百元有找　還推「炸雞早餐」太邪惡啦！

▲IKEA開賣百元有找牛肉麵，售價99元。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著天氣進入較涼爽的秋日溫度，IKEA餐廳也推出暖意新品，主打牛骨高湯的「原盅牛肉麵」10月開賣，售價不到100元能吃飽飽，還有期間限定的「帶骨紐約克佐卡菲醬」，份量十足的9盎司紐約客牛排也是400元有找，此外，每天早上10點半前新推出的「炸雞鬆餅早餐」整個也太邪惡，也是70元有找的銅板價！

▲IKEA瑞典餐廳強調從10月起，開始採用非籠飼雞蛋。（圖／IKEA提供）

跟IKEA家具一樣紅的瑞典餐廳，近期推出秋季新菜單，在早餐期間新推出「炸雞鬆餅早餐」，炸雞採用自家秘方醃漬雞腿肉，另外搭配格子鬆餅家蜂蜜，售價69元，正餐新品則包括「原盅牛肉麵」與「帶骨紐約克佐卡菲醬」，都是期間限定。

▲炸雞鬆餅早餐，售價69元。（圖／IKEA提供）

原盅牛肉麵湯頭使用多種中藥材熬製的牛骨高湯，加入牛油與爆香花椒、辣椒粉及拌炒豆瓣醬，搭配滷牛肉及嚼勁十足的刀削麵，口感豐富有層次，濃中帶辣，最重要的單碗只要99元；帶骨紐約克佐卡菲醬使用香料醃製澳洲草飼紐約客牛排，配上帶有咖哩及奶油的卡菲醬，與溫烤蔬菜及三色薯丁，僅供應到11月底，售價380元，10／30前卡友特價329元。

▲帶骨紐約克佐卡菲醬，售價380元。（圖／IKEA提供）

誠品首間社區小型店近期也宣布將從10／23試營運，一號店落腳內湖瑞光，不到百坪的門店內，也進駐以健康與新鮮食材為主打的TEA ROOM餐飲，無獨有偶的也以開賣誠品行旅炙燒澳洲和牛頰牛肉麵打頭陣。

▲誠品行旅炙燒澳洲和牛頰牛肉麵。（圖／誠品提供）