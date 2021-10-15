LINE重度使用者必學12種便利功能　複製對話、釋放儲存空間單指完成

文／LOOKin

遠端工作或遠端上課的這段期間，我們的生活與通訊軟體更是密不可分，尤其是台灣人普遍最常用的LINE，幾乎是天天都重度使用。然而既然使用得這麼頻繁，若是不知道隱藏在LINE當中的省時神功能，真的太可惜！以下12種隱藏在LINE當中的新功能，只要滑滑單指就能完成操作，真的好方便！

LINE使用者必學的更新功能

更新1. LINE長按選單介面更新

▲LINE重度使用者必學操作。（圖／翻攝自LINE台灣官方BLOG、編輯操作、pinterest，下同）

在LINE的對話中，只要長按對話框會跳出功能選單，這件事身為LINE的重度使用者們絕對很熟悉，不過有沒有發現長按選單的介面變得不太一樣呢？

現在的長按選單增加了圖示，點選功能的時侯更為直覺，其中共分為：複製、KEEP、刪除、回覆、分享、記事本、設為公告、檢舉、截圖，共9個功能，其中最讓人有感的更新功能就是「複製」。

現在點選「複製」，可以精準選擇想要複製的部分，只想複製重點或是擷取片段文字，現在也沒問題！

更新2. 位置分享

LINE聊天對話中，我們可以用「位置資訊」分享當下的位置給聯絡人，無論是作為約定地點或者安全報備都很方便。在最新的功能更新中，點進「位置資訊」 進入地圖，右上角便有「分享」按鍵，要將當下地點分享給聯絡人就是1秒的事。

更新3. LINE社群表情符號設計

目前LINE社群的聊天室可以針對特定的對話框、圖片、影片等回覆表情符號，而這次的更新將部分表情做了變化，看起來更活潑可愛唷！

8／2更新

群組聊天室也可以針對特定對話回覆表情符號囉！只要LINE版本為11.11.0（含）以上，長按7天內收到、想要按讚回應的文字訊息或圖片，就會跳出表情符號選項！

這項功能非常適合用在投票表決的時候，點開列表可以看到誰丟了什麼符號，輕鬆統計人數唷！iOS／Android系統皆適用。

更新 4. LINE社群新增資料刪除

想要長保手機的容量空間，刪除LINE的快取來減少LINE的所佔的容量是一個很重要的方法。現在除了刪除LINE整體的快取，也可以針對單一的LINE社群選擇刪除特定時間裡社群內的照片、語音訊息和檔案！

HOW TO 點進LINE社群 > 聊天室右上角「≡」> 其他設定 > 刪除資料 > 選擇刪除的項目，這樣就能節省空間啦！

以上四個更新，共12個功能，快滑起LINE試試看吧！

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