五款熱門小餅乾食譜教學　經典曲奇、紅茶餅乾照著配方做絕對零失誤

文／LOOKin
手工餅乾獨有的濃厚香氣總讓人忍不住一口接一口，近期超受歡迎的曲奇餅乾、大人口味的紅茶餅乾、以及罪惡的美式軟餅乾做法其實都比想像中更為簡單，五款熱門小餅乾的食譜教學，只要照著配方做絕對零失誤！
經典版手工餅乾餅乾
▲經典版手工餅乾。（圖／翻攝自IG@sui__1013，@cake__25）
【材料】
1.低筋麵粉300g
2.砂糖80g
3.無鹽奶油100g
4.雞蛋1顆
【作法】
1.奶油放室溫中稍微軟化後，加入砂糖，用打蛋器攪打至滑順
2.加入雞蛋，用打蛋器拌勻後再放入過篩的麵粉拌勻
3.將麵團壓成圓形，也可以放入造型模具之中定型
4.烤箱180度預熱十分鐘、烘烤10分鐘（每台機器會有時間差異，建議烘烤時確認一下狀態）
5.放涼後即可食用
曲奇餅乾
▲曲奇餅乾。（圖／翻攝自IG@356www235）
【材料】
蛋 1顆
奶油 100g
糖 40g
低筋麵粉 130g
玉米粉 20g
擠花袋（做出來的視覺效果會比較美）
【作法】
1.奶油室溫放軟後加糖打勻成柔滑質感
2.再加入蛋液拌勻成蓬鬆狀
3.再加入過篩的低筋麵粉跟玉米粉攪拌均勻
4.麵糊放入擠花袋在烤盤上擠出花樣
5.烤箱預熱190度，烤15分鐘左右取出放涼後即可食用
巧克力曲奇餅乾
▲巧克力曲奇餅乾。（圖／翻攝自IG@356www235）
【材料】
無鹽奶油 70g
糖粉 80g
雞蛋液 半顆
牛奶 1 大匙
低筋麵粉 100g
可可粉 15g
【作法】
1.室溫軟化奶油並加入糖粉攪拌
2.依序倒入牛奶及雞蛋液，混合均勻才加入下一個材料
3.將低筋麵粉及可可粉過篩後倒入並拌勻
4.麵糊倒入擠花袋後用擠花嘴擠出花形，放入預熱180度烤箱烤約10-15分鐘
5.待冷卻即可食用
伯爵紅茶餅乾餅乾
▲伯爵紅茶餅乾。（圖／翻攝自IG@izu_himawari，@_three_empty_words）
【材料】
無鹽奶油50克
糖粉35克
蛋黃一顆
伯爵紅茶包一包
低筋麵粉100克
牛奶5克
烘焙紙
【作法】
1.室溫軟化奶油並加入糖粉攪拌
2.加入蛋黃、伯爵茶葉一包攪拌均勻
3.加入低筋麵粉壓拌均勻
4.再加入5克牛奶攪拌均勻
5.輕揉成圓柱狀後，用烘焙紙輕壓密實捲好放入冷藏一個小時
6.切成適當大小片數後，烤箱預熱170度烤15分鐘
7.冷卻後即可食用
美式軟餅乾
▲美式軟餅乾。（圖／翻攝自ig@erinliveswhole）
【材料】
奶油 226g
紅糖 180g
白砂 40g
中筋麵粉 215g
1全蛋+1蛋黃
鹽一小匙
蘇打粉一小匙
香草精5ml
黑巧克力磚120g
【作法】
1.將奶油切塊，放入鍋裡開中小火加熱融化，當奶油出現細緻泡沫時，繼續攪拌加熱15～20秒後立即離火。
2.將麵粉、鹽、蘇打粉混合均勻，備用。將黑巧克力磚切成適當大小塊狀，備用。
3.取另一碗，倒入紅糖、白砂以及涼的奶油攪拌均勻。二砂比較容易結塊不易打勻，用湯匙壓平
4.加入香草精、蛋打均勻後，倒入步驟3.的粉類，攪拌均勻(切記勿過度攪拌)
5.倒入巧克力到麵糰裡適度拌勻
6.將麵團密封放置冷藏定型至少一小時
7.將麵團揉成適當大小球狀放在烤盤上
8.烤箱預熱175度烤12～14分鐘，烤完拿出來放涼即可食用
食譜參考來源:瑞秋媽媽
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