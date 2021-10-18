五款熱門小餅乾食譜教學　經典曲奇、紅茶餅乾照著配方做絕對零失誤

文／LOOKin

手工餅乾獨有的濃厚香氣總讓人忍不住一口接一口，近期超受歡迎的曲奇餅乾、大人口味的紅茶餅乾、以及罪惡的美式軟餅乾做法其實都比想像中更為簡單，五款熱門小餅乾的食譜教學，只要照著配方做絕對零失誤！

經典版手工餅乾餅乾

▲經典版手工餅乾。（圖／翻攝自IG@sui__1013，@cake__25）

【材料】

1.低筋麵粉300g

2.砂糖80g

3.無鹽奶油100g

4.雞蛋1顆

【作法】

1.奶油放室溫中稍微軟化後，加入砂糖，用打蛋器攪打至滑順

2.加入雞蛋，用打蛋器拌勻後再放入過篩的麵粉拌勻

3.將麵團壓成圓形，也可以放入造型模具之中定型

4.烤箱180度預熱十分鐘、烘烤10分鐘（每台機器會有時間差異，建議烘烤時確認一下狀態）

5.放涼後即可食用

曲奇餅乾

▲曲奇餅乾。（圖／翻攝自IG@356www235）

【材料】

蛋 1顆

奶油 100g

糖 40g

低筋麵粉 130g

玉米粉 20g

擠花袋（做出來的視覺效果會比較美）

【作法】

1.奶油室溫放軟後加糖打勻成柔滑質感

2.再加入蛋液拌勻成蓬鬆狀

3.再加入過篩的低筋麵粉跟玉米粉攪拌均勻

4.麵糊放入擠花袋在烤盤上擠出花樣

5.烤箱預熱190度，烤15分鐘左右取出放涼後即可食用

巧克力曲奇餅乾

▲巧克力曲奇餅乾。（圖／翻攝自IG@356www235）

【材料】

無鹽奶油 70g

糖粉 80g

雞蛋液 半顆

牛奶 1 大匙

低筋麵粉 100g

可可粉 15g

【作法】

1.室溫軟化奶油並加入糖粉攪拌

2.依序倒入牛奶及雞蛋液，混合均勻才加入下一個材料

3.將低筋麵粉及可可粉過篩後倒入並拌勻

4.麵糊倒入擠花袋後用擠花嘴擠出花形，放入預熱180度烤箱烤約10-15分鐘

5.待冷卻即可食用

伯爵紅茶餅乾餅乾

▲伯爵紅茶餅乾。（圖／翻攝自IG@izu_himawari，@_three_empty_words）

【材料】

無鹽奶油50克

糖粉35克

蛋黃一顆

伯爵紅茶包一包

低筋麵粉100克

牛奶5克

烘焙紙

【作法】

1.室溫軟化奶油並加入糖粉攪拌

2.加入蛋黃、伯爵茶葉一包攪拌均勻

3.加入低筋麵粉壓拌均勻

4.再加入5克牛奶攪拌均勻

5.輕揉成圓柱狀後，用烘焙紙輕壓密實捲好放入冷藏一個小時

6.切成適當大小片數後，烤箱預熱170度烤15分鐘

7.冷卻後即可食用

美式軟餅乾

▲美式軟餅乾。（圖／翻攝自ig@erinliveswhole）

【材料】

奶油 226g

紅糖 180g

白砂 40g

中筋麵粉 215g

1全蛋+1蛋黃

鹽一小匙

蘇打粉一小匙

香草精5ml

黑巧克力磚120g

【作法】

1.將奶油切塊，放入鍋裡開中小火加熱融化，當奶油出現細緻泡沫時，繼續攪拌加熱15～20秒後立即離火。

2.將麵粉、鹽、蘇打粉混合均勻，備用。將黑巧克力磚切成適當大小塊狀，備用。

3.取另一碗，倒入紅糖、白砂以及涼的奶油攪拌均勻。二砂比較容易結塊不易打勻，用湯匙壓平

4.加入香草精、蛋打均勻後，倒入步驟3.的粉類，攪拌均勻(切記勿過度攪拌)

5.倒入巧克力到麵糰裡適度拌勻

6.將麵團密封放置冷藏定型至少一小時

7.將麵團揉成適當大小球狀放在烤盤上

8.烤箱預熱175度烤12～14分鐘，烤完拿出來放涼即可食用

食譜參考來源:瑞秋媽媽

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