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三宅一生玫瑰淡香精下殺4.6折　公主香味絕對迷倒曖昧的他

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文／C編

玫瑰是大部分女生都能夠接受而且喜愛的香味，即便是第一次選擇香水，也很容易把目標朝向玫瑰香氣，「Her森森」推出「ISSEY MIYAKE玫瑰玫瑰女性淡香精」，以花之女王「玫瑰」打造出的公主香氣，噴了就能充滿魅力，成為專屬於妳的迷人標記。

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▲ISSEY MIYAKE,三宅一生,香水,香氛,淡香精,。（圖／Her森森）

▲ISSEY MIYAKE玫瑰玫瑰女性淡香精90ml，原價3650元、特價1680元。點我購買

「一生之水，是流淌在女性肌膚上的水滴氣息，精緻永恆的香味，香水界的經典之作。」三宅一生旗下一生之水系列的創作靈感，源於水滴，以「一滴水，稀有而珍貴」為概念，最純粹的型態象徵水的存在、生命的承諾與大自然的創造，進而探索嗅覺的旅程。

ISSEY MIYAKE玫瑰玫瑰女性淡香精，是以覆盆子、水梨帶出酸甜多汁的氛圍，接著中調以千葉玫瑰、大馬士革玫瑰展現出女性的優雅大器，就像是出水芙蓉般嬌嫩，後調以廣藿香精華、龍涎香、喀什米爾木讓香味餘韻悠長。

瓶身為經典的三棱柱的簡約造型，簡單卻充滿力度，玻璃瓶配以磨砂粉紅蓋，頂端一粒粉紅色的圓珠，如珍珠般迸射出潤澤的光環，高貴而永恆，這項設計也在當年香水奧斯卡的盛會上，奪得女用香水最佳包裝獎，還分別在紐約、巴黎等地獲得各項大獎。

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▲ISSEY MIYAKE,三宅一生,香水,香氛,淡香精,。（圖／Her森森）

▲ISSEY MIYAKE玫瑰玫瑰女性淡香精90ml，原價3650元、特價1680元。點我購買

「Her森森」推出「ISSEY MIYAKE玫瑰玫瑰女性淡香精」90ml，原價3650元、特價1680元，限時優惠下殺，想要擁有上班、約會都可以噴的香水，那這一瓶絕對是你的好選擇，不會過於濃郁，也不會沒有存在感，剛剛好的姿態、絕對迷人。

關鍵字：

ISSEY MIYAKE, 三宅一生, 香水, 香氛, 淡香精

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