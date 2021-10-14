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台北人哭哭！福岡REC COFFEE二店仍在台中　世界級咖啡12月開幕

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▲福岡REC COFFEE台灣二號店12月開幕。（圖／業者提供）

▲福岡REC COFFEE台灣二號店預計12月開幕。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

日本冠軍福岡超人氣咖啡REC COFFEE台灣一號店今年4月插旗台中，26樓極景加上清爽日系風，讓人有一秒到國外的感覺，還有極受肯定的咖啡飲，一開張就吸引眾多咖啡迷前往朝聖，今（10／14）再宣布二號店將於12月初開幕，地點仍選在台中的崇德商圈，消息一出就有台北跟高雄網友敲碗「拜託來開啦！」

日本福岡知名咖啡店REC COFFEE首間店在可眺望市景的高樓層，占地150坪、擁有約90個座位的寬闊空間，延續日本店鋪的裝潢風格，以木質調的設計搭配清水模，加上明亮的天光，店內選品低調有品味，加上以「提供令人感動的咖啡體驗」為宗旨的飲品，也頗受好評，開幕後幾乎天天都有排隊的熱潮。

▲M One Cafe,REC COFFEE。（圖／業者提供）

▲M One Cafe,REC COFFEE。（圖／業者提供）

▲福岡REC COFFEE台灣一號店超熱門，幾乎天天在排隊。

REC COFFEE也正式宣布，台灣二號店將於12月初入駐台中新興指標的崇德商圈，提供46個座位，較一號店小約一半，在空間規劃上延續旗艦店設計元素，包括保有經典LOGO簍空木牆，讓消費者在吧檯旁可以看到經典的品牌LOGO，搭配復古白磚牆和大理石紋路地板，整體空間也同台灣首店木質調和清水模營造質感，不但兼具日本禪風和台中在地的人文氣息，也與一號店相互呼應。

▲福岡REC COFFEE台灣二號店12月開幕。（圖／業者提供）

▲福岡REC COFFEE台灣二號店12月開幕。（圖／業者提供）

▲福岡REC COFFEE台灣二號店較台灣首店小約一半，風格互相呼應。

關鍵字：

福岡, REC COFFEE, 二店, 崇德商圈, 台中

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