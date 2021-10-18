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豆腐貓砂下殺859元起　比礦砂輕量、可直沖馬桶好方便

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文／C編

市面上貓砂的種類非常多元，有一般的礦砂、木屑砂、紙砂、水晶砂等等，其中有一種豆腐砂，最近受到很多飼主歡迎，以下就來盤點豆腐砂的優點，看了都想幫家裡的主子換新貓砂。

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▲礦砂,豆腐砂,水晶砂,木屑砂,貓砂,貓咪,Her森森,。（圖／Her森森）

▲豆腐貓砂系列，超殺價859元起。點我購買

1.貓咪接受度高

貓咪有著上完廁所就將便便或是尿尿掩埋起來的習慣，通常都比較偏好礦砂，而豆腐砂是用廢棄豆渣製成，細碎的樣子跟礦砂很像，比起水晶砂、木屑砂等，貓咪的接受度比較高，比較願意在上面解放。

2.比一般砂重量輕

一般貓咪喜歡的礦砂、水晶砂遇到水凝結之後，就會變得很重，但豆腐砂因為是廢棄的豆渣製成，因此重量很輕，整理起來比較不容易像是做重訓一樣，購買的時候也不怕扛太重、想到就累，對於女主人來說是一項福音。

3.環保、整理起來方便

豆腐砂原料較天然環保，而且可溶解、焚燒或掩埋，因此逐漸受到很多飼主喜歡，加上號稱可以直接沖進馬桶裡面（但仍建議先了解大樓管線是否暢通，以免造成阻塞）、可以直接溶解，整理起來方便，不像礦砂需要特別丟棄，因此越來越多人換成豆腐貓砂。

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▲礦砂,豆腐砂,水晶砂,木屑砂,貓砂,貓咪,Her森森,。（圖／Her森森）

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「Her森森」推出3款貓咪專用豆腐砂，包括：ECO艾可豆腐貓砂7L玉米-6入一箱（原價1399元、特價859元）、CARL卡爾-環保豆腐貓6L x6包組（原價2520元、特價1299元）、LOVE CAT 愛寵-小喵同學豆腐貓砂 6L X6包（原價2400元、特價1290元），趕緊為毛小孩挑選更舒服的如廁環境。 

關鍵字：

礦砂, 豆腐砂, 水晶砂, 木屑砂, 貓砂, 貓咪, Her森森

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