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蘭芝「小狐狸氣墊」今天開賣！超強聯名周邊商品可愛到爆炸

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▲小狐狸氣墊還沒推出就掀起熱度，今日全台開賣。（影／記者曾怡嘉攝、品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

Maison Kitsuné的可愛小狐狸，從巴黎紅到亞洲，更是收服不少藝人的心，今年秋季更與蘭芝聯名合作，為氣墊粉餅換上全新包裝，奶油色的外殼上躺著翹著雙腳的慵懶小狐狸，可愛到爆炸。

▲▼蘭芝「小狐狸氣墊」今天開賣。（圖／品牌提供） 

除了氣墊粉餅換上秋裝外，超強聯名周邊商品更是掀起高人氣，像是大容量托特包、精緻刺繡的化妝包或手機支架，每個周邊上都能見到小狐狸的蹤影，絕對是2021最放火的一次聯名。

▲▼蘭芝「小狐狸氣墊」今天開賣。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE NEO 型塑霧感氣墊 21N , 23N，15g*2，1,400元。

引爆討論話題的小狐狸氣墊，一共推出兩款最適合亞洲人歡迎的色號，紙盒外包裝分白採用奶油白與深秋綠和滿滿的小狐狸印花搭配，看似低調簡約卻超有質感，粉絲們絕對必收！

▲▼PONY EFFECT爆水粉餅。（圖／品牌提供）

PONY EFFECT第一款養膚型爆水粉餅，注入71%超高保濕水精華，讓人感受到前所未有的水感清透，親膚細緻不卡紋，上妝就像在做奢華保養，讓肌膚澎潤有彈性

▲▼PONY EFFECT爆水粉餅。（圖／品牌提供）

▲PONY EFFECT 寶石光精華爆水粉餅，1,000元。

粉霜質地的寶石光精華爆水粉餅，從裡到外皆是顏值爆表的初戀粉，外殼隨著光線折射出夢幻光，打開盒後，由水粉霜勾勒出大理石拉花般的混色圖案，擁有保濕潤澤、遮瑕、提亮膚色的效果，讓妝感更加光澤透亮。

關鍵字：

蘭芝, 小狐狸, 聯名, 氣墊粉餅

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