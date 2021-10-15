夢幻聖誕倒數月曆來了！Dior內含3款香氛世家　帕爾瑪之水超限量15組

▲Dior、帕爾瑪之水搶先推出聖誕倒數月曆。

記者張毓容／台北報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

每到下半年，最讓美妝迷期盼的除了週年慶，就是各品牌的聖誕限定系列了，其中又以聖誕倒數月曆/日曆（Advent Calendar）最受關注，每年都被搶翻！今年打頭陣的是每次推出都被搶翻的Dior和下半年才正式登台的Acqua di Parma帕爾瑪之水，從外盒包裝到月曆小窗裡收藏的驚喜小禮，都超精緻奢華，尤其兩款聖誕倒數月曆數量都超限量，想搶的人快把握。

▲Dior 2021繁花幻境聖誕倒數日曆，NT$15,000。



繼去年的巴黎奇幻夜景後，Dior今年找來倫敦著名插畫藝術家Alice Shirley打造「2021繁花幻境聖誕倒數日曆」，讓奇幻之夜再度降臨巴黎蒙田大道30號。打開點綴著Dior logo的純白外盒後，入眼所見是午夜藍花卉與金色冬芽於星空下交織盛放，吸引著蜜蜂、蝴蝶於繁花間翩翩起舞，包圍著高掛金燦CD Logo裝飾的Dior夢工坊，奢華又夢幻的夜景中滿載了24款驚喜小禮。

▲內含限定圖騰包裝「迪奧香氛世家系列-蒙田30隨行香氛蠟燭」。



今年的聖誕倒數日曆同樣集結了逆時能量精華、「再生花蜜系列」微導精露、花蜜乳霜、超完美柔霧粉底液、藍星唇膏、豐漾俏唇蜜、Miss Dior、J'adore香氛等Dior明星商品精巧版，還加入了幸運時刻、晚夏茉莉等2款「迪奧香氛世家-香氛精巧版」，最特別的是烙印上繁花幻境限量圖騰的「迪奧香氛世家系列-蒙田30隨行香氛蠟燭」85g，從保養、彩妝到香氛全都一網打盡。

數量超少的限量「2021繁花幻境聖誕倒數日曆」將於10月15日於「Dior線上旗艦店」搶先首賣，10月16起於台北101、信義新光A8、等5家Dior美妍專櫃限定販售。

▲Acqua di Parma 2021聖誕限定倒數月曆，NT$18,000。



今年下半年才正式登台的義大利香氛品牌Acqua di Parma帕爾瑪之水，也沒有錯過即將到來的聖誕佳節，引進Acqua di Parma X Emilio Pucci 2021耶誕限定聯名系列，也包含最受期待的聖誕倒數月曆。「2021聖誕限定倒數月曆」以帕爾瑪之水最具代表性的禮物帽盒為靈感，特別飾以Emilio Pucci經典漩渦式印花結合了帕爾瑪經典色，是專為聖誕系列的限定版本。

▲帕爾瑪之水2021聖誕倒數月曆僅有限量15組。



打開聖誕倒數月曆的帽盒裡面共有25扇小窗，其中珍藏了許多經典人氣香氛，包含阿瑪非無花果淡香水、高貴牡丹奢華護手霜、卡布里香橙身體乳和高貴木蘭髮香噴霧，還加入了格調系列的馥桂、沉香與白檀淡香精等隨身小香，還有多款台灣沒有販售的經典商品，像是專門供給高級旅店的克羅尼亞經典沐浴鹽、手工香氛皂。最讓人驚喜的是，其中更藏有今年聖誕聯名系列全新推出的「耶誕星夜限定香氛蠟燭70g」和百年經典的克羅尼亞香氛，超值得收藏！

Acqua di Parma X Emilio Pucci 聯名聖誕限定倒數月曆，全台數量超少，僅有限量15組，即日期開放販售，絕對是香氛控必收夢幻逸品。

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