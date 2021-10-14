fb ig video ETtoday search mobile

近50萬元的香水長這樣！LV刷新三觀　端出絕美「大尺寸水晶瓶」

>

▲LV大香水。（圖／品牌提供）

▲LV「大尺寸」香水，瓶蓋有手繪標誌、放置在玻璃罩中。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

近50萬元的香水，是不是又刷新了三觀？LOUIS VUITTON（路易威登）就是這麼狂，與超過250年歷史的法國水晶品牌Baccarat合作，限量推出容量1公升、30公分高、22公斤的「超大瓶」香水，完全顛覆想像，設計師Marc Newson形容「尺寸放大到了雕像的大小」，姿態霸氣又優雅。

LV的香水曾經沈寂了70年，直至2016年重啟篇章，由大師Jacques Cavallier Belletrud調製，瓶身則由頗負盛名的工業設計師Marc Newson打造，一開始是女香、兩年後推出男香，家族也日益擴張，不同個性、適合不同場合的香水逐一問世，有一般100或200毫升，也有適合帶著旅行的小尺寸，但在LV眼中，香水顯然不只如此，還有更多可能。

▲LV大香水。（圖／品牌提供）

▲LV大香水。（圖／品牌提供）

▲LV大香水。（圖／品牌提供）

▲Baccarat以傳統技法製作LV極致香水的水晶瓶，更顯身價。

▲LV大香水。（圖／品牌提供）

▲LV大香水。（圖／品牌提供）
▲黑色水晶瓶蓋上有手繪的環形LV標誌。

不久前，LV發表了全新的Les Extraits頂級香水系列，由曾與品牌多次合作的後現代主義建築大師Frank Gehry設計瓶子，運用他擅長的不規則、流動線條，讓香水瓶從直線成了圓弧曲線，手工拋光瓶蓋如揉皺的布料或鋁片，充滿自由自在的意向，為2016年開始的LV香水，注入了變奏氣氛。

▲LV大香水。（圖／品牌提供）

▲LV大香水。（圖／品牌提供）

▲LV Les Extraits頂級香水系列，由後現代主義建築大師Frank Gehry設計瓶身。（圖／翻攝LV IG）

接著LV再端出「極致香水瓶系列」，瓶子回到Marc Newson手中，但大筆一揮，直接放大到1公升，他說：「我想創造異想天開、妙趣橫生且功能性強大的物品。尺寸放大到了雕像的大小，靈感則來自古董香水展示。」而與法國頂級水晶品牌Baccarat合作、以傳統玻璃吹製技術創作，則讓作品更顯奢華。

▲LV大香水。（圖／品牌提供）

▲LV大香水。（圖／品牌提供）

▲1公升的LV極致香水系列，有3種不同香氣，各限量200瓶、498,000元。

放大版的香水，收藏價值自然更勝於拿來使用，30公分高、22公斤，相當有份量，配有天然皮革底座、玻璃罩頂，黑色水晶瓶蓋上並有環形LV標誌。共有3種香氣，各限量200瓶，Rose des Vents是玫瑰三重奏，Matière Noire結合了寮國沉香木和廣藿香，L’Immensité則有著一絲二氧化碳萃取的生薑、葡萄柚的苦澀，整體顯得清新。

►LV舞會與張曼玉有關！超浮誇眼鏡比包包還搶戲

►邱澤帥氣詮釋英倫香氛，Jo Malone「隱藏版香味」重新回歸

關鍵字：

LV, 路易威登, LOUIS VUITTON, 香水, Baccarat

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

最難「撩」到手的TOP 3星座　第一名定力很強，想當情人可能被斷絕關係

最難「撩」到手的TOP 3星座　第一名定力很強，想當情人可能被斷絕關係

張鈞甯「撕辱華標籤」登陸紅毯　火辣吊帶裝獲網讚：狀態超好

張鈞甯「撕辱華標籤」登陸紅毯　火辣吊帶裝獲網讚：狀態超好

超夯「兩個圓圈心測」看此刻壓力來源！　4個物體洩漏你內心想法

超夯「兩個圓圈心測」看此刻壓力來源！　4個物體洩漏你內心想法

饗食天堂、美福大飯店下午茶吃到飽750元起！多國料理網激推必吃 日本「飲料打翻鍵盤膜」直接嚇破膽！　網：比咖啡還提神 85度C連續四天「第二杯20元」　星巴克今起第二杯半價 麵線竟藏發胖陷阱！營養師提醒「3類人」盡量不要吃 楊冪「胸下菱形鏤空」太誘人！害網友「心臟故障」狂喊：Slay全場 不花錢就改善掉髮！專家教「0成本防脫」5秘訣：最好晚上洗頭 人生可以跌倒但不能耍賴！《俗女2》導演傳授「養女兒心法」引共鳴

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面