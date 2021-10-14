近50萬元的香水長這樣！LV刷新三觀　端出絕美「大尺寸水晶瓶」

▲LV「大尺寸」香水，瓶蓋有手繪標誌、放置在玻璃罩中。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

近50萬元的香水，是不是又刷新了三觀？LOUIS VUITTON（路易威登）就是這麼狂，與超過250年歷史的法國水晶品牌Baccarat合作，限量推出容量1公升、30公分高、22公斤的「超大瓶」香水，完全顛覆想像，設計師Marc Newson形容「尺寸放大到了雕像的大小」，姿態霸氣又優雅。

LV的香水曾經沈寂了70年，直至2016年重啟篇章，由大師Jacques Cavallier Belletrud調製，瓶身則由頗負盛名的工業設計師Marc Newson打造，一開始是女香、兩年後推出男香，家族也日益擴張，不同個性、適合不同場合的香水逐一問世，有一般100或200毫升，也有適合帶著旅行的小尺寸，但在LV眼中，香水顯然不只如此，還有更多可能。

▲Baccarat以傳統技法製作LV極致香水的水晶瓶，更顯身價。



▲黑色水晶瓶蓋上有手繪的環形LV標誌。

不久前，LV發表了全新的Les Extraits頂級香水系列，由曾與品牌多次合作的後現代主義建築大師Frank Gehry設計瓶子，運用他擅長的不規則、流動線條，讓香水瓶從直線成了圓弧曲線，手工拋光瓶蓋如揉皺的布料或鋁片，充滿自由自在的意向，為2016年開始的LV香水，注入了變奏氣氛。

▲LV Les Extraits頂級香水系列，由後現代主義建築大師Frank Gehry設計瓶身。（圖／翻攝LV IG）

接著LV再端出「極致香水瓶系列」，瓶子回到Marc Newson手中，但大筆一揮，直接放大到1公升，他說：「我想創造異想天開、妙趣橫生且功能性強大的物品。尺寸放大到了雕像的大小，靈感則來自古董香水展示。」而與法國頂級水晶品牌Baccarat合作、以傳統玻璃吹製技術創作，則讓作品更顯奢華。

▲1公升的LV極致香水系列，有3種不同香氣，各限量200瓶、498,000元。

放大版的香水，收藏價值自然更勝於拿來使用，30公分高、22公斤，相當有份量，配有天然皮革底座、玻璃罩頂，黑色水晶瓶蓋上並有環形LV標誌。共有3種香氣，各限量200瓶，Rose des Vents是玫瑰三重奏，Matière Noire結合了寮國沉香木和廣藿香，L’Immensité則有著一絲二氧化碳萃取的生薑、葡萄柚的苦澀，整體顯得清新。

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