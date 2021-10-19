RICHARD MILLE女錶內外兼具　高科技材質、珠寶鑲嵌襯自信風采

▲模特兒佩戴RICHARD MILLE RM 07-01自動上鍊腕錶，搭配紅金和Carbon TPT®碳纖維Open Link鍊環款錶帶。（圖／品牌提供，以下同）



時尚中心／台北報導

當代知性、自信女性，對於時尚有一套獨到見解，不隨波逐流，追求能彰顯個性的腕錶，夢想擁有一款高科技材質的前衛錶款，瑞士名錶RICHARD MILLE無論是造型、工藝都能滿足所需。品牌採用ATZ陶瓷、Carbon TPT®碳纖維、或Gold Carbon TPT®金箔碳纖維創作摩登錶款；更華麗的設計則結合精湛的寶石鑲嵌工藝，擄獲芳心。

▲迷人紅金和Carbon TPT®碳纖維交錯鍊環的RM 07-01自動上鍊腕錶。





▲RM 07-01 Starry Night自動上鍊腕錶，面盤與錶框鑲嵌鑽石展現星空圖案。

創新高科技材質

總在新穎材質領域領先一步的RICHARD MILLE，為女性打造輕盈又堅固的RM 07-01 Starry Night自動上鍊腕錶和RM 07-01自動上鍊腕錶鍊環款，前者考驗品牌的鑲嵌技術，動用配備鑽石鑽頭的專業CNC數控機床，才能在碳纖維材質上鑽鑿出鑲孔進行鑲嵌美鑽，讓面盤與錶框猶如星光般閃耀；RM 07-01自動上鍊腕錶鍊環款則是將Carbon TPT®碳纖維錶圈和底蓋結合5N紅金中層錶殼，且以此雙材質交織出手工打磨錶鍊，不僅風格時髦，還柔軟服貼並具有極高強度，剛柔並濟。

▲以金箔碳纖維打造的RM 037 Gold Carbon TPT®腕錶。

RICHARD MILLE對於碳纖維材質的探索不僅於此，更進一步結合貴金屬，歷經4年研發催生了Gold Carbon TPT®金箔碳纖維複合材料，由一層層的Carbon TPT®碳纖維與金箔薄層以45度角方向交錯堆疊而成，讓輕巧的錶殼同時散發黃金光澤，推出專為女性創作的RM 037 Gold Carbon TPT®腕錶，搭配鑲嵌黑色藍寶石的黑瑪瑙錶盤，黑金對比色很搶眼。

▲RM 07-01彩色陶瓷女士腕錶系列共有3種款式，各限量50只。





▲工藝師巧手製作陶瓷、橡膠幾何元素與璣鏤雕花裝飾工藝的面盤。



深受歡迎的RM 07-01女錶還有3款各限量50只的粉嫩色調陶瓷款，分別為撞色設計的RM 07-01 Pastel Blue、RM 07-01 Pastel Pink 和RM 07-01 Pastel Lavender，特別搭配拼接圖騰面盤，當中包括品牌首次採用的手工璣鏤雕花（guilloché）飾紋，旁襯陶瓷或橡膠製的亮色幾何圖案，洋溢活潑氣息。

▲RM 07-01白金雪花鑲嵌腕錶搭配鍊環款錶鍊。



精湛鑲嵌工藝

RICHARD MILLE為RM 07-01白金雪花鑲嵌腕錶搭配鍊環款錶鍊、RM 037白金雪花鑲嵌腕錶，帶來無比閃耀的光芒，歸功於精湛的雪花鑲嵌工藝，讓大小不一的美鑽猶如雪花般恣意飄落、隨興排列，工匠選用直徑0.5到1.6毫米不等的寶石，手工製作細長鑲爪加以固定，直到完全覆蓋表面，因此每一款雪花鑲嵌錶款都是獨一無二的作品。

▲RM 037白金雪花鑲嵌腕錶每一款都是獨一無二。



▲工匠手工製作細長鑲爪將大小不一的美鑽固定，直到完全覆蓋表面。

挑戰繽紛寶石鑲嵌，RICHARD MILLE更是下足功夫，以電子音樂與迪斯可為靈感的RM 71-02 Talisman自動上鍊陀飛輪腕錶，共有10款設計各限量7只，每一個版本各鑲嵌沙弗萊石、錳鋁榴石、紫水晶、鑽石、尖晶石、紅寶石和藍寶石，組合出別具特色的幾何圖案，為確保在作品上精準呈現預期的視覺效果，品牌耗費超過六個月的時間逐一確定寶石的位置，成就內外兼具的陀飛輪錶。

▲RM 71-02 TALISMAN自動上鍊陀飛輪腕錶結合精湛寶石鑲嵌工藝，每一款各限量7只。





▲RICHARD MILLE為錶款精選寶石。





▲RICHARD MILLE為確保在RM 71-02 TALISMAN精準呈現，耗費超過六個月的時間逐一確定寶石的位置。

