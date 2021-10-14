別把曖昧當作穩交！「不主動找」其實他可能沒那麼喜歡你

▲懂得享受曖昧期是很美好的一件事。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

談戀愛的人都知道，曖昧時期不進不退的關係，總讓很多人覺得很難受又委屈，而對愛情有獨特見解的周品均在個人頻道《葳老闆的辣雞湯》則提出不同看法，她認為女生應該用開放心態，好好享受曖昧期，苗頭不對就趕快撤退。

▲曖昧期女生應訂出自己的原則。

#曖昧期輕鬆看待

她分享應該抱著輕鬆心情去面對曖昧，兩人都不知道會不會再更進一步，但目前已不太像是普通朋友，未來有可能晉升為男女朋友，趁這個階段多了解對方，苗頭不對就能收手，沒有分手也就沒有傷害。

#別把曖昧當作穩交

很多人都會誤解曖昧意思，把曖昧當作在交往，自己為是正宮，但殊不知對方並沒有給你任何承諾，若是一股腦的付出，到最後才怪對方傷害你，在還沒確定彼此關係前，先不要付出太多。

▲曖昧期千萬別一下子陷太深。

#狀況不對就往撤退

曖昧其實很像在跳恰恰，要學著掌握節奏，你進我退，有時候對方冷下來，你也要懂得收手，有時不排斥你不代表喜歡你，只是不討厭你，若曖昧總是一方主動，你可能要想「他可能沒那麼喜歡你」。

#對方態度是否積極

很多女生會糾結在「他到底愛不愛我」，建議這時可以去觀察對方有沒有反饋，如果曖昧期都不是很積極，戀愛後的狀況可能也八九不離十，這樣的感覺你能接受嗎？若是對方真心喜歡你，他會想主動關心，更想把自己的所有事情都告訴你，如果你不主動，他也就消失，你心裏應該就有個底。

►人生可以跌倒但不能耍賴！《俗女2》導演傳授「養女兒心法」引共鳴