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簡嫚書首度跨界當導演！蔡依珊小兒子引關注，笑談「像爸爸不重要」

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▲▼ 曾馨瑩與蔡依珊、簡嫚書出席粉紅絲帶。（圖／品牌提供）

▲簡嫚書、曾馨瑩、蔡依珊攜手現身「粉紅絲帶乳癌防治宣導活動」。

記者張毓容／台北報導　圖／公關提供

為推廣乳癌防治觀念，雅詩蘭黛集團每年舉辦「粉紅絲帶乳癌防治宣導活動」不間斷，今年特別選在新北市新月橋舉辦點燈活動，「粉紅絲帶公益大使」曾馨瑩與蔡依珊攜手女星簡嫚書現身力挺，為粉紅絲帶微電影跨界當導演的簡嫚書大談拍攝小趣事，而蔡依珊被問到近日小兒子籃球比賽引發「超像爸爸」的關注，笑談「另外3點」更重要！

每年都不缺席粉紅絲帶公益活動的蔡依珊及曾馨瑩，這次再度攜手參加，兩人分別以俐落褲裝和短裙展現修長美腿現身，談到今年再度擔任「粉紅絲帶公益大使」，曾馨瑩認為這是一個很有意義的活動，「每年到這個月份呼籲（乳癌防治）這件事已變成一個習慣性，想提醒大家真的要重視自己的健康。及早發現及早治療，才能達到真正的乳癌防治。」

蔡依珊則表示，乳癌目前是女性罹癌的第一名，近期又因為疫情關係，到醫院的篩檢率減少了20%，「希望透過活動提醒大家乳癌防治的重要，再怎麼忙，還是要找時間去做乳房篩檢。」

另外，前幾日小兒子連安捷代表學校出賽第2屆「TARO盃」全國少年籃賽，蔡依珊與先生連勝文都特別現身為兒子加油，而小兒子從樣貌到身形都被被讚「像極了老爸」引發關注，被問到此事，蔡依珊笑說「這個不是最重要的！」她表示自己認為小孩喜不喜歡籃球、有沒有學到運動家的精神和團隊精神才重要，「還有他可以健康成長對我來說是比較重要的。」

▲▼簡嫚書粉紅絲帶活動。（圖／翻攝ＩＧ）

▲簡嫚書自曝當了媽媽後，更重視健康相關議題。

而剛拿下今年金鐘獎最佳女配角的簡嫚書，這次不僅擔任「粉紅絲帶公益大使」，更為「粉紅絲帶公益微電影」首度跨界當導演，她表示自己當母親後，比以往更重視身體健康與規律生活，又因為現在罹患乳癌的年齡層持續下降，「希望透過這次的微電影，運用不同管道讓更多年輕族群重視乳癌議題。」她更「劇透」拍攝時還找來一隻狗當特別來賓，讓整個畫面更溫暖，請大家10/22首播一起關注。

關鍵字：

雅詩蘭黛, 粉紅絲帶, 乳癌, 乳癌防治, 蔡依珊, 曾馨瑩, 簡嫚書

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