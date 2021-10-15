歐陽娜娜又拿下「新身份」！化身「科幻片女主角」酷勁、殺氣噴發

記者王則絲／台北報導

女星歐陽娜娜近幾年演藝事業發展順遂，知名度與人氣節節高升，亮麗外型也讓她成為時尚品牌們的寵兒，已與多個品牌有合作關係，最近歐陽娜娜又拿下「新身份」，成為Salvatore Ferragamo眼鏡系列的全球品牌代言人！最新的宣傳畫報一併釋出，只見她穿著未來感服裝化身「科幻片女主角」，酷勁、殺氣十足。

▲歐陽娜娜迎來新代言身份。（圖／翻攝自IG@nanaouyang）



今年僅21歲的歐陽娜娜，身上已有非常多的代言項目，雖然常受爭議纏身，但她的人氣依然持續上漲當中，不只是GIVENCHY的中華地區品牌大使，同時也身為鞋履品牌Roger Vivier的中國區代言人，以及與高級珠寶品牌CHAUMET的合作⋯⋯。

▲歐陽娜娜宣布成為Salvatore Ferragamo眼鏡系列的全球品牌大使。（圖／品牌提供）



而現在，歐陽娜娜又接獲「新身份」，宣布成為Ferragamo眼鏡系列的全球品牌大使，全新代言畫報也一併出爐，歐陽娜娜穿上Ferragamo 2021秋冬的新裝，重申本季強烈的科技、未來感，身上的緊身衣讓她彷彿化身「科幻片女主角」一樣幹練俐落，並演繹最新的鏡款。

▲最新代言畫報也一併出爐。（圖／品牌提供）



此消息一出，粉絲們也都非常興奮：「娜娜好酷」、「酷Girl」、「很適合」、「有被帥到！」不過其實歐陽娜娜原先也與韓國眼鏡品牌GENTLE MONSTER關係友好，經常在IG上分享眼鏡或墨鏡的穿搭，對於利用眼鏡來增添造型度很有一套。

▲歐陽娜娜於IG貼文中經常配戴GENTLE MONSTER的眼鏡。（圖／翻攝自IG@nanaouyang）



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