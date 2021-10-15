fb ig video ETtoday search mobile

歐陽娜娜又拿下「新身份」！化身「科幻片女主角」酷勁、殺氣噴發

>

記者王則絲／台北報導

女星歐陽娜娜近幾年演藝事業發展順遂，知名度與人氣節節高升，亮麗外型也讓她成為時尚品牌們的寵兒，已與多個品牌有合作關係，最近歐陽娜娜又拿下「新身份」，成為Salvatore Ferragamo眼鏡系列的全球品牌代言人！最新的宣傳畫報一併釋出，只見她穿著未來感服裝化身「科幻片女主角」，酷勁、殺氣十足。

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜迎來新代言身份。（圖／翻攝自IG@nanaouyang）

今年僅21歲的歐陽娜娜，身上已有非常多的代言項目，雖然常受爭議纏身，但她的人氣依然持續上漲當中，不只是GIVENCHY的中華地區品牌大使，同時也身為鞋履品牌Roger Vivier的中國區代言人，以及與高級珠寶品牌CHAUMET的合作⋯⋯。

▲歐陽娜娜代言Ferragamo眼鏡系列。（圖／品牌提供）

▲歐陽娜娜宣布成為Salvatore Ferragamo眼鏡系列的全球品牌大使。（圖／品牌提供）

而現在，歐陽娜娜又接獲「新身份」，宣布成為Ferragamo眼鏡系列的全球品牌大使，全新代言畫報也一併出爐，歐陽娜娜穿上Ferragamo 2021秋冬的新裝，重申本季強烈的科技、未來感，身上的緊身衣讓她彷彿化身「科幻片女主角」一樣幹練俐落，並演繹最新的鏡款。

▲歐陽娜娜代言Ferragamo眼鏡系列。（圖／品牌提供）

▲歐陽娜娜代言Ferragamo眼鏡系列。（圖／品牌提供）

▲最新代言畫報也一併出爐。（圖／品牌提供）

此消息一出，粉絲們也都非常興奮：「娜娜好酷」、「酷Girl」、「很適合」、「有被帥到！」不過其實歐陽娜娜原先也與韓國眼鏡品牌GENTLE MONSTER關係友好，經常在IG上分享眼鏡或墨鏡的穿搭，對於利用眼鏡來增添造型度很有一套。

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜於IG貼文中經常配戴GENTLE MONSTER的眼鏡。（圖／翻攝自IG@nanaouyang）

►楊冪「胸下菱形鏤空」太誘人！害網友「心臟故障」狂喊：Slay全場

►全智賢「短髮＋川字腹肌」氣場太強！竟比一旁男神朱智勛還帥

關鍵字：

歐陽娜娜, 代言, Salvatore Ferragamo, Ferragamo, 代言人

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

85度C連續四天「第二杯20元」　星巴克今起第二杯半價

85度C連續四天「第二杯20元」　星巴克今起第二杯半價

別把曖昧當作穩交！「不主動找」其實他可能沒那麼喜歡你

別把曖昧當作穩交！「不主動找」其實他可能沒那麼喜歡你

夢幻聖誕倒數月曆來了！Dior內含3款香氛世家　帕爾瑪之水超限量15組

夢幻聖誕倒數月曆來了！Dior內含3款香氛世家　帕爾瑪之水超限量15組

張鈞甯「撕辱華標籤」登陸紅毯　火辣吊帶裝獲網讚：狀態超好 蘭芝「小狐狸氣墊」今天開賣！超強聯名周邊商品可愛到爆炸 「最不想交往第二次」星座Top 3 ！　冠軍男女都怕，完美主義心超累 IKEA開賣「原盅牛肉麵」百元有找　還推「炸雞早餐」太邪惡啦！ 饗食天堂、美福大飯店下午茶吃到飽750元起！多國料理網激推必吃 不花錢就改善掉髮！專家教「0成本防脫」5秘訣：最好晚上洗頭 日本「飲料打翻鍵盤膜」直接嚇破膽！　網：比咖啡還提神

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面