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難怪皮膚差！5大爛臉「保養壞習慣」快改掉　第3超多人常做

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▲▼5大爛臉保養壞習慣 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲錯誤的保養習慣，可能反而導致肌膚變差。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@innisfreeofficial）

編輯／Amanda

你是不是也覺得奇怪，明明每天都很勤勞保養，但依舊沒有好膚質、皮膚狀況還是好多？可能是你的「保養壞習慣」在作祟！一些看似無關緊要的小細節或自以為是的錯誤護膚行為，其實不僅對肌膚沒有益處，長期下來反而會爛臉。快來看看以下5個錯誤保養行為，你中了幾個？

1.去角質太頻繁

適時、合理地去角質能幫助角質代謝，恢復柔嫩透亮，但若過於頻繁地去角質，會造成角質受損，使肌膚變得敏感脆弱。去角質頻率應依照個人膚質和肌膚狀況做調整，像是混和性肌膚約1～2週一次，乾性肌膚2～3週一次，油性肌膚1週一次，但還是要視當下的皮膚狀況做調整。

▲▼5大爛臉保養壞習慣 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲除去有需要特別護理的狀況，一般時候最好不要天天敷面膜。（圖／翻攝IG@ahc.official）

2.天天敷面膜

皮膚屏障功能在正常情況下，可以幫助保護肌膚，但若是每天都長時間敷面膜，會影響肌膚的屏障功能，反而容易使肌膚出現狀況。因此若非需要特別護理的狀況，皮膚科醫師都不建議皮膚屏障功能正常的人每天敷面膜，基本上一周敷2～3次就足夠了。

3.偷懶不塗防曬

紫外線不僅會讓人曬傷、曬黑、曬出斑點，更是造成肌膚老化的頭號元兇，比年齡增長更可怕！如果忽略防曬，就算每天做再多保養，護膚效果也會大打折扣，暗沈、缺水、老化徵兆全都湧現。所以不論春夏秋冬、晴天或陰天，只要外出就一定要擦防曬，尤其是長時間在戶外曝曬，更要做好補擦。

4.過度保養

常見的過度保養包含使用不適合自己膚質的產品、保養步驟過於複雜、按摩手法過重等。肌膚可以吸收的程度有限，使用過多的保養品不見得能全部被吸收，反而會造成肌膚負擔，而保養時手法過重會拉扯肌膚，對肌膚造成刺激、損傷。

▲▼5大爛臉保養壞習慣 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲做好清潔很重要，但過度清潔反而不好。（圖／翻攝IG@ahc.official）

5.過度清潔

為了想把臉洗乾淨而使用清潔力過強的潔顏產品，或因油脂分泌旺盛而多次洗臉想控油，都容易造成過度清潔，而過度清潔會使肌膚屏障受損，導致肌膚變得乾燥、容易敏感，得不償失。

不少皮膚科醫師都建議可選用氨基酸洗面乳，能溫和清潔，較不會傷害肌膚，且就算是油性肌，每日以洗面乳洗臉免最多不應超過3次。

關鍵字：

保養, 護膚, 壞習慣, 爛臉, 變醜, 毀容, 肌膚, 錯誤觀念, 迷思

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