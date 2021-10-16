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迪麗熱巴根本「人間美人魚」！低胸禮服洩火辣S曲線

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編輯 / Jhen　圖 / 翻攝微博＠嘉行迪麗熱巴工作室

大陸女星迪麗熱巴攜手楊洋出演的《你是我的榮耀》後人氣迎來新高，近日她出席活動，穿著金色細肩魚尾禮服亮相，仙氣滿滿的姿態直接美出新高度，登上微博話題熱搜榜，粉絲們原地暴動：「根本是美人魚」、「人魚公主」，平口的設計巧妙勾勒出她纖瘦鎖骨與直角肩，隨著禮服剪裁，更是完美呈現傲人的S曲線。

▲迪麗熱巴。（圖／圖翻攝微博＠嘉行迪麗熱巴工作室）

手中原先就有無數代言的迪麗熱巴，自主演陸劇《你是我的榮耀》大結局創下收視新高後，人氣再度飆漲，此次接下軒尼詩（Hennessy）品牌大使，更是被網友算出身上早已掛滿11項代言，加上軒尼詩就湊滿12項，一線女星當之無愧。

迪麗熱巴一襲金色魚尾禮服現身活動現場，勻稱的垂墜效果搭配裙身的細碎水鑽，讓迪麗熱巴優雅走動之餘也閃閃發亮，腰身剪裁更是完美勾勒出她纖瘦的S曲線，上身的細肩帶與平口設計，令視線忍不住遊走在肩頸線條，她也罕見以短捲髮造型搭配，原先留長的長髮又再次被她剪掉，透過微捲短髮修飾精緻臉蛋，隨後抹上招牌紅唇，輕鬆散發優雅氣質。

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝微博）

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝微博）

隨著緊身設計而下，散開的裙襬彷彿美人魚尾巴，讓人不禁聯想到童話故事中的公主，造型十分夢幻，迪麗熱巴只要一轉身就能秀出整片美背，仙氣爆棚的她更直接登上微博話題熱搜：「身材太絕了」、「存到忘記自己存到第幾張」、「根本人間美人魚」。

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關鍵字：

迪麗熱巴, 禮服, 微博, 你是我的榮耀

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