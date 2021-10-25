網瘋傳「童話反派角色心測」　看出戀愛中「缺乏安全感」指數

編輯 / Jhen

情侶還沒在一起之前，都能表示理解、尊重彼此空間，但有些人一但在一起就大轉性，變成時時刻刻都想黏著另一半，就算每天都膩在一起也不嫌煩。不過這樣的人通常都是極度沒有安全感，近日網上瘋傳一項「童話反派心理測驗」，憑直覺從4個童話故事的反派中，選出「最想成為的反派角色」，便能測出你內心缺乏安全感＋黏人指數的指數，以下一起來看看：

Ｑ.選出一個你最想成為的反派角色：



A.《灰姑娘》的姐姐

B.《白雪公主》的壞皇后

C.《睡美人》的黑魔女

D.《小紅帽》的狼

【解析】

【解析】

【解析】

A.《灰姑娘》的姐姐

一談戀愛就立馬化身成小女人的你，黏人指數99％！總是希望能無時無刻陪伴在另一半身邊，但其實這是來自你本身極度缺乏的安全感，你的焦慮除了自身之外，還可能會影響到伴侶，變成一段不健康的戀愛關係。不如試著多培養不同的興趣，除了能分散注意力之外，還可以增加自己的光環與魅力，讓另一半眼中完全容不下任何人。

B.《白雪公主》的壞皇后

雖然外表看不出控制狂特質，但你的黏人指數有80%！表面上你看起來是個作息正常、且非常尊重另一半個人空間的人，並不會要求對方時刻就在你身邊，但卻極度渴望將對方的行蹤掌握在手中，要小心這樣的行為反而會令伴侶更加困擾。

C.《睡美人》的黑魔女

你十分注重生活與工作上的平衡，是經常需要擁有個人時間與空間的人，但一旦稍微感覺到跟另一半關係好像出現危機，就會因為害怕失去，瞬間變成「黏人精」，因此你的黏人指數有50％，不過，這樣反而會憋出病來，內心有任何猜測最好就是跟另一半坦白，溝通過後才能真正化解內心的不安。

D.《小紅帽》的狼

即使擁有了伴侶，還是渴望自由生活、不想被約束，甚至也不太管另一半平時在幹嘛，也不需要經常見面，你的黏人指數是20％，然而卻會讓對方覺得根本被你忽略了，適時的關心與陪伴還是很重要的。

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