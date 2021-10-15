亮・珠寶／香奈兒30克拉帝王拓帕石太罕見　華麗詮釋N°5香水

▲香奈兒鑲嵌1顆30.97克拉梨形切割帝王托帕石與1顆4.09克拉橢圓形切割橙色藍寶石的Ribboned N°5 胸針，18,941,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）歡慶N°5香水誕生100周年，推出史上第一個向香水致敬的頂級珠寶N°5系列，分別從瓶蓋The Stopper、瓶身The Bottle、數字The Number、花卉The Flowers、香氣的軌跡The Sillage等5大主題著手設計，繼首波發布的上百件作品，近日再推出22件新作，當中代表數字「5」與緞帶結合的Ribboned N°5 胸針，採用品牌開發的特別適用於晶透寶石的包邊設計，讓主石帝王拓帕石具圖騰效果更吸睛。

▲香奈兒香氛的軌跡主題Golden Sillage項鍊鑲嵌鑽石、黃鑽及黃色藍寶石，33,878,000元。

香奈兒Ribboned N°5 胸針不僅融入數字「5」，也運用橙、琥珀色調的寶石詮釋香水，帶「粉紅橙色」重約4.07克拉藍寶石被數字「5」包圍，下方垂墜著份量十足的30.97克拉長梨形切割帝王拓帕石，猶如一滴即將落下的N°5香水；香氛的軌跡主題Golden Sillage項鍊也有異曲同工之妙，鑲嵌鑽石、黃鑽及黃色藍寶石，都讓人聯想到滑落到肌膚上的香水。

▲香奈兒花卉主題的Absolu N°5 鑽石項鍊，86,234,000元。

而細究N°5香水瓶身，呼應巴黎芳登廣場八角造型的瓶蓋是最具代表性的標誌設計，因此香奈兒N°5系列頂級珠寶也大量融合此招牌元素，以各種祖母綠型切割寶石演繹。新作Golden Stopper項鍊，主石是27.93克拉祖母綠形切割黃色藍寶石，多條鑽石與黃色藍寶石長鍊由此流洩而下，深具氣勢。

▲呼應巴黎芳登廣場八角造型的N°5香水瓶蓋。





▲香奈兒以N°5香水瓶蓋為靈感的Golden Stopper項鍊，主石是27.93克拉祖母綠形切割黃色藍寶石，36,957,000元。

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）也與暱稱為「巴黎珠寶盒」的芳登廣場有深刻連結，1893年進駐開店，見證其歷史風華，也成為珠寶設計的靈感之一，推出以黑漆飾邊勾勒出芳登廣場的八角輪廓的Liseré系列珠寶，中央鑲嵌祖母綠形切割鑽石或彩色寶石，順著八邊形排列的圓鑽則如同夜間點亮芳登廣場的燈光，閃閃發亮。

▲模特兒戴Boucheron鑲嵌25.11克拉綠碧璽的Liseré系列指環。（圖／Boucheron提供，以下同）





▲模特兒佩戴Boucheron以芳登廣場為設計靈感的Liseré系列珠寶。

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