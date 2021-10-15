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《魷魚遊戲》123木頭人娃娃限量456個！搬一隻回家陪你玩

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編輯／Emily　圖／翻攝自fwenclub.com、IG@netflixkr

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》人氣居高不下，相關周邊商品也跟著推出，劇中在玩「一二三木頭人」遊戲時，負責掃射參賽者的巨型女娃娃令人印象深刻，除了被做成梗圖、濾鏡…，香港知名公司AllRightsReserved的創意藏品交易平台FWENCLUB，更宣布取得Netflix的官方授權要推出這隻娃娃的模型公仔，還只限量「456」個。

▲《魷魚遊戲》人偶公仔。（圖／翻攝自fwenclub.com）

《魷魚遊戲》中有許多特色元素和橋段，像綠色運動服、紅色連身裝都讓人想get同款，裡面玩的「一二三木頭人」、椪糖遊戲也引發模仿風潮。而「一二三木頭人」遊戲中最難忘的，就是那隻巨型女娃娃，它綁著兩撮頭髮、身穿橘色連衣裙，雖然童趣卻充滿詭異感，只要喊完「一二三木頭人」口號，轉頭過來被發現在動，就會被女娃娃無情射殺。

FWENCLUB就宣布要推出「一二三木頭人」女娃娃的1∕10模型公仔，從頭到腳、服裝細節…全部神還原，數量更配合《魷魚遊戲》男主角遊戲中的編號，以及他贏得賽馬和遊戲獎金的數字，全球限量「456」個。目前詳細販售資訊還未公布，喜歡的話記得持續關注。

▲《魷魚遊戲》人偶公仔。（圖／翻攝自fwenclub.com）

另外，智利設計師Gaspar則把「一二三木頭人」女娃娃做成一個「恐怖鬧鐘」，女娃娃手中抱著時鐘，只要設定的時間一到，就會雙眼露出紅光，並打開頭部射出一支小飛鏢，讓你不敢再賴床。雖然這只是Gaspar的3D創作，並沒有真的推出實品，但粉絲們看了超心動，紛紛敲碗實體化、跪求量產。

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關鍵字：

魷魚遊戲, 公仔, 模型, 123木頭人, 娃娃

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