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LIFE・經典／在後疫情時代　日本出現更夢幻的泡泡露營

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▲日本靜岡泡泡露營。（圖／翻攝inn the park、Z33官網）

▲日本靜岡Inn the park推出漂浮在空中的泡泡露營帳篷體驗。（圖／翻攝inn the park、Z33官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

親近大自然的露營活動早已風行多年，許多人試過後，就會深深喜愛上那種寧靜的片刻，然而對於習慣居住在城市裡的大部分人而言，較為狂野的露營仍會帶點坎坷不安的情懷，近期具有豪華帳篷的「體驗型露營」也變得更多，日本靜岡推出懸掛在半空的漂浮帳篷，讓享受自然的時刻再多一點夢幻感受。

 
 

日本靜岡的「INN THE PARK」旅館，顧名思義就是在公園的小旅店，而他們也相當活用這樣的特色，今年初引進白色球型、能懸掛在半空中的漂浮帳篷，像從哆拉Ａ夢神奇小口袋拿出的道具一樣，遠看像是在樹林中漂浮的居所，在那小空間裡有大世界。

▲日本靜岡泡泡露營。（圖／翻攝inn the park、Z33官網）

原本一開始漂浮帳篷僅引進一間，然而似乎受到大量的歡迎，目前已經擴展了不少，若你對於漂浮有點疑慮，也可以選擇泡泡放在平台上的款式，近期還出現了「樓中樓泡泡」，在白色棚內甚至還有一個起居室能讓你坐下閱讀。

▲日本靜岡泡泡露營。（圖／翻攝inn the park、Z33官網）

▲日本靜岡泡泡露營。（圖／翻攝inn the park、Z33官網）

▲日本靜岡泡泡露營。（圖／翻攝inn the park、Z33官網）

▲日本靜岡泡泡露營。（圖／翻攝inn the park、Z33官網）

一個泡泡可容納2張床，基本上可睡2個成人與一個10歲以下的小孩，採用三角形拼貼設計的帳篷也有透明設計，可兼具採光與觀景窗的功能，白天一張開眼便可看到頂棚望出的樹林景觀，基於夜間的寒冷，帳篷內有空調設備、燈光、拖鞋與毛巾的基礎設施，若要洗澡可至飯店的衛浴樓，畢竟這是露營生活。

▲日本靜岡泡泡露營。（圖／翻攝inn the park、Z33官網）

然而漂浮帳篷不僅只有日本，在比利時博格隆森林內，也有漂浮帳篷的蹤跡，這款側吊在樹上，形狀像酪梨的帳篷，是由荷蘭藝術家Dre Wapenaar所設計的，事實上並非作為旅館，而是一款公共藝術的作品，周邊還有同一個藝術家製作的座椅、廁所與廚房，藉以展示這樣的低污染旅遊方式，也可以變得很新潮。

▲日本靜岡泡泡露營。（圖／翻攝inn the park、Z33官網）

關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, 設計, 露營

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