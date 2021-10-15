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「寶可夢主題樂園」2022進駐日本環球！限量「結晶的小火龍」火爆登場

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編輯／Beverly

你也是寶可夢（Pokémon）系列的忠實粉絲嗎？日本環球影城（USJ）日前宣布：於明年2022年將廣受歡迎的寶可夢帶到大阪環球主題樂園，並推出全新企劃，建立「長期」合作關係！除了環球影城外，美國當代藝術家Daniel Arsham先前和Pokémon聯名的雕塑公仔「被侵蝕的皮卡丘」，成為潮流藝術界火熱一時的新聞。繼「被侵蝕的皮卡丘」之後，Daniel Arsham創做了寶可夢系列的第二件商品「結晶的小火龍」。一起往下滑看看吧！

打造日本環球影城寶可夢主題公園

繼任天堂、鬼滅之刃等超可愛的主題樂園之後，日本環球影城又將迎來新的遊戲元素。日本環球日前宣佈已與寶可夢公司達成「長期戰略合作」，兩家公司的執行長皆表示：「期待能打造出獨一無二的娛樂場所，重振疫後的旅遊市場。」目前尚未公佈主題樂園的開放時間，官方表示「寶可夢新園區」多個設施項目已經開始進行開發，最快會在2022年底於「大阪環球影城」和大家見面，粉絲們又多一個可以固定朝聖的去處了。

Pokémon x Daniel Arsham聯名限量「結晶的小火龍」發售

除了日本環球外，寶可夢公司也和藝術家Daniel Arsham聯名。你能想像寶可夢精靈在一千年後被挖掘出土的模樣嗎？為了讓童年回憶一直陪伴著自己， Daniel Arsham將推出一系列「未來感」雕塑公仔。

自稱「未來考古學家」的當代藝術家Daniel Arsham，因為天生的「色盲」，只能看見普通人眼中20％ 的色彩，他將這項缺陷化作優勢使用，以單色美學為他的藝術創作招牌，再利用獨特的「侵蝕、風化、水晶化」等效果，讓人聯想到科幻的未來感及超現實，在藝壇炙手可熱。

▲寶可夢聯名。（圖／翻攝自ig@danielarsham，@universal_studios_japan）

▲結晶的小火龍細節。（圖／翻攝自IG@danielarsham，下同）

本次作品「結晶的小火龍」由粉色樹脂、碎水晶和氧化鋁製成，在設計上有三個支點，包含雙腿及尾巴，保證小火龍站立時的穩定及牢固性。高33公分、重6.1公斤的「結晶的小火龍」全球限量500件！將於美東時間10月15號中午12點在Arsham Editions網站限量販售。

▲寶可夢聯名。（圖／翻攝自ig@danielarsham，@universal_studios_japan）

▲PokémonxDaniel Arsham「結晶的小火龍」雕塑公仔，限量發售500件。

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關鍵字：

Pokémon, Daniel Arsham, 日本環球影城, 寶可夢, 皮卡丘, 小火龍, 結晶的小火龍

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