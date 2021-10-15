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東森自然美「BIO UP青春露」　日本酒粕隱藏的美肌力

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▲BIO UP日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露。（圖／東森自然美提供）

▲日本黃金麴、和歌山金賞酒粕與清酒菁純核心成分，打造頂級養膚聖品「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」。（圖／東森自然美提供）

圖、文／東森自然美

製酒時被過濾掉的酒粕，實質上蘊含豐富的胺基酸，輕鬆保養出透明光澤肌膚，日本酒粕保養到底有什麼迷人之處？新光醫院皮膚科醫美中心唐豪悅醫師就指出，研發專家發現製酒的師傅手臂白皙，膚況健康良好，才發現天然的麴菌與酒粕對於肌膚的保養是相當有效果的，可以亮白肌膚，淡化紋路，同時達到肌膚豐潤保濕！唐豪悅醫師進一步說明，從清酒極度濃縮萃取出來的α-GG可活化肌膚，大幅提升肌膚含水量，除了打造澎潤膚質外，也可在日常保養下，明顯感受肌膚亮白與豐潤緊實感。

▲日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露 200ml/NT$2,880。（圖／東森自然美提供）

▲日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露 200ml/NT$2,880。（圖／東森自然美提供）

日本黃金成分完美淬鍊 極酵保養登峰造極

東森自然美BIO UP科美研系列新品「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」將風靡日本的酒粕保養成分引進到台灣，選用日本三大黃金頂級保養成分調配成雞尾酒專利配方，和歌山金賞酒粕、日本黃金麴、清酒菁純(α-GG)，其中從「日本黃金麴」萃取出的971種美肌成分，運用專利滲透技術，讓活性成分直達肌膚裡層。「和歌山金賞酒粕」蘊含豐富礦物質、維生素、胺基酸，改善細紋超有感。擁有10項專利的「清酒菁純」(α-GG)萃取更是精華中的精華，300毫升清酒僅含1克的珍稀成分，讓肌膚重現白皙，綻放透亮光采。

▲BIO UP日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露。（圖／東森自然美提供）

▲一瓶抵四瓶！女神肌保養3法則：「1擦2拍3濕敷」。（圖／東森自然美提供）

「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」售完再追貨 10/15準時開搶

BIO UP科美研系列新品「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」上市三天，即創下10,000瓶銷售佳績，東森購物網目前已進入缺貨狀態，品牌也與日本原物料工廠緊急追加貨量空運來台，10/15(五)22：40補貨開賣，再次於東森購物47台推出超強優惠組合，來不及入手的消費者，這次別再錯過！女神肌保養3法則：「1擦2拍3濕敷」，純淨溫和的成分，不刺激，讓許多敏弱膚質的女性，也可以感受到日本酒粕的抗皺魅力。如果你還沒有使用過酒粕成分的保養法，不妨從「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」入門。

關鍵字：

東森自然美, 青春露, 肌膚, 保養

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