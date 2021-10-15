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朴敘俊騎個腳踏車也這麼帥！「鞋頭」不穿球鞋改穿「這雙靴子」

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記者王則絲／台北報導

韓男星朴敘俊近期人在英國進行漫威電影《驚奇隊長2》拍攝行程，日前他上傳一張IG圖中，穿著一身帥氣黑裝愜意地騎著腳踏車，身為「鞋頭一哥」的他，這回穿的不是夯款聯名球鞋，而是一樣搶手的「這雙靴子」，雖然戴著口罩依然不減魅力，讓粉絲直呼：「騎腳踏車也能這麼帥！」

▲朴敘俊穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲朴敘俊目前正在英國拍攝《驚奇隊長2》。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013）

朴敘俊目前正在英國拍攝電影工作，先前還被拍到帥氣身影出現在球場觀賽，而登上媒體版面，在私人時間裡他似乎非常愜意享受異國生活，不只是喝咖啡漫步街頭，也騎乘當地的租賃腳踏車趴趴走、獲邀參觀藝術展覽。

▲朴敘俊穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲朴敘俊的「腳踏車穿搭照」中難得不是穿球鞋，而是穿皮靴。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013）

朴敘俊總是能走在潮流的尖端，是個不折不扣的潮男，尤其是他穿上的潮鞋，各個都是全球搶翻的爆款，不過這回他難得不是穿著球鞋，而是以一雙「高筒皮靴」搭配身上來自BOTTEGA VENETA的黑西裝外套，並藉由內搭紅色帽T增加亮點與潮流感，還巧妙和腳踏車色系相呼應，一樣是帥到爆！

▲朴敘俊穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲BOTTEGA VENETA LUG BOOTS。（圖／翻攝自官網）

雖然腳上的靴子看不見LOGO標誌，不過從上身的BV套裝推估，這雙靴子可能正是搶手的「BV LUG BOOTS」，即使不是，也是非常相似的一款，像朴敘俊這樣將褲腳塞進裡頭，能營造一種工裝休閒韻味，十分率性好看。

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關鍵字：

朴敘俊, 鞋頭, 靴子

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