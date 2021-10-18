找回生活儀式感！6款「森林系香氛」聞一聞宛如置身森林秘境

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供、翻攝自wenzday.tw

想感受大自然的氛圍，卻沒有機會出門，這裡就幫你整理出6款「森林系香氛」，以蠟燭、擴香、香水等形式帶你置身森林，在家就能體驗山中薄霧、細雨帶來的舒心幽靜，或是清新花草的能量淨化，讓身心靈可以得到舒緩，享受專屬的療癒時刻。

1.Dhyana studio山間薄霧 香氛蠟燭

台灣香氛品牌Dhyana studio選用能淨化呼吸道的樺木，搭配白茶、伯爵茶和甜橙調香，並加入能舒緩情緒的苦橙葉，打造出如山間薄霧一般的清新香味，聞一聞彷彿置身山林間，能減輕壓力、感受平和安定。

2.smellscape山中細雨 手工香氛擴香瓶

台灣香氛品牌smellscape以美國百年精油公司製作的香氛精油為原料，打造出充滿大自然氛圍的擴香瓶。其中「山中細雨」聞起來就像下著雨的山中空氣，帶有獨特的清新感，還混有玫瑰、薰衣草、紫羅蘭、百合等花朵淡香，讓味道更有層次。

3.Here INNER LIGHT 水晶花草能量香氛蠟燭

設計品牌Here的水晶花草能量香氛蠟燭底部選用美國天然大豆蠟，上方擺了礦石水晶與聖木葉、雪松等香草，香草可與蠟燭一起燃燒，點燃後會散發深沉的檀木花草香，讓你不論置身何種環境，都能靠味道感受平靜，來一場放鬆、淨化的心靈時間。

4.Geologists 磷灰石擴香套裝

香港香氛品牌Geologists的磷灰石擴香套裝包含磷灰石水晶原礦和品牌特製天然精油，將水晶與精油結合後，能讓你的環境空間充滿迷人香氣，並帶來正能量，減少日常中的煩躁及疲憊情緒。

5.eye candle studio 滾珠香水禮盒 - 秋

設計品牌eye candle studio的滾珠香水禮盒，把秋季獨有的花果香、植物氣息集結，一次帶來中式庭院、蘋果牡丹、黑茶共三種迷人香調，小巧的滾珠香水瓶外出攜帶很方便，隨時都能塗在手部、肩頸保持香氣。

6.HETKINEN 小確幸地球蠟燭

HETKINEN的小確幸地球蠟燭帶你來到芬蘭森林，感受這裡獨有的自然氛圍。蠟燭有球型、樹型兩款，點燃後會散發歐洲赤松香氣，內含的香根草精油更具備舒緩、放鬆功效。

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