fb ig video ETtoday search mobile

找回生活儀式感！6款「森林系香氛」聞一聞宛如置身森林秘境

>

編輯／Emily　圖／Pinkoi提供、翻攝自wenzday.tw

想感受大自然的氛圍，卻沒有機會出門，這裡就幫你整理出6款「森林系香氛」，以蠟燭、擴香、香水等形式帶你置身森林，在家就能體驗山中薄霧、細雨帶來的舒心幽靜，或是清新花草的能量淨化，讓身心靈可以得到舒緩，享受專屬的療癒時刻。

1.Dhyana studio山間薄霧 香氛蠟燭

台灣香氛品牌Dhyana studio選用能淨化呼吸道的樺木，搭配白茶、伯爵茶和甜橙調香，並加入能舒緩情緒的苦橙葉，打造出如山間薄霧一般的清新香味，聞一聞彷彿置身山林間，能減輕壓力、感受平和安定。

▲森林系香氛。（圖／pinkoi提供）

▲森林系香氛。（圖／pinkoi提供）

2.smellscape山中細雨 手工香氛擴香瓶

台灣香氛品牌smellscape以美國百年精油公司製作的香氛精油為原料，打造出充滿大自然氛圍的擴香瓶。其中「山中細雨」聞起來就像下著雨的山中空氣，帶有獨特的清新感，還混有玫瑰、薰衣草、紫羅蘭、百合等花朵淡香，讓味道更有層次。

▲森林系香氛。（圖／pinkoi提供）

▲森林系香氛。（圖／pinkoi提供）

3.Here INNER LIGHT 水晶花草能量香氛蠟燭

設計品牌Here的水晶花草能量香氛蠟燭底部選用美國天然大豆蠟，上方擺了礦石水晶與聖木葉、雪松等香草，香草可與蠟燭一起燃燒，點燃後會散發深沉的檀木花草香，讓你不論置身何種環境，都能靠味道感受平靜，來一場放鬆、淨化的心靈時間。

▲森林系香氛。（圖／pinkoi提供）

▲森林系香氛。（圖／pinkoi提供）

4.Geologists 磷灰石擴香套裝

香港香氛品牌Geologists的磷灰石擴香套裝包含磷灰石水晶原礦和品牌特製天然精油，將水晶與精油結合後，能讓你的環境空間充滿迷人香氣，並帶來正能量，減少日常中的煩躁及疲憊情緒。

▲森林系香氛。（圖／pinkoi提供）

▲森林系香氛。（圖／pinkoi提供）

5.eye candle studio 滾珠香水禮盒 - 秋

設計品牌eye candle studio的滾珠香水禮盒，把秋季獨有的花果香、植物氣息集結，一次帶來中式庭院、蘋果牡丹、黑茶共三種迷人香調，小巧的滾珠香水瓶外出攜帶很方便，隨時都能塗在手部、肩頸保持香氣。

▲森林系香氛。（圖／pinkoi提供）

▲森林系香氛。（圖／pinkoi提供）

6.HETKINEN 小確幸地球蠟燭

HETKINEN的小確幸地球蠟燭帶你來到芬蘭森林，感受這裡獨有的自然氛圍。蠟燭有球型、樹型兩款，點燃後會散發歐洲赤松香氣，內含的香根草精油更具備舒緩、放鬆功效。

▲森林系香氛。（圖／pinkoi提供）

▲森林系香氛。（圖／pinkoi提供）

►這些「美型小家電」好用又有質感　食物封口機、萊恩加濕器夜燈6款必收

►12樣小物讓你一秒穿越到「日本咖啡廳」　在家來場懷舊午茶

關鍵字：

pinkoi, 香氛, 蠟燭, 森林, 擴香, 香水

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

越虐越愛的3大星座男！第一名絕對不能主動追求，越高冷他越想靠近妳

越虐越愛的3大星座男！第一名絕對不能主動追求，越高冷他越想靠近妳

很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多

很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多

郭書瑤一個側身滑出事業線　火辣又可愛被讚爆

郭書瑤一個側身滑出事業線　火辣又可愛被讚爆

吃太鹹隔天腫一圈？營養師曝「消水腫食物」，幫助排水利尿 5種「美肌養生超級食物」快記好！　美白、抗老還防金魚腦 「甩人不眨眼」星座TOP5！第一名超狠，不管幾年感情說分就分 IKEA敦北店復活！「小巨蛋城市店」原址開　餐廳也回來了 不花錢就改善掉髮！專家教「0成本防脫」5秘訣：最好晚上洗頭 代購也難買了？香奈兒最新限購令「2款經典包」一年只能買1個 很準！日網「飲料心理測驗」看隱藏魅力　愛喝咖啡最知性、手搖最愛玩

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面