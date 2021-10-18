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「內湖」上班族吃飽再回家！橘色單人火鍋、叉燒爆多拉麵別錯過

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圖、文／MENU美食誌

內湖每到下班時間總是塞爆令人煩悶！內科人不如就在內湖吃飽再回家吧！

金泰日式料理內湖店
舊宗路二段121巷34號

這間日式料理居然還有戶外用餐區！海鮮蓋飯裡頭的料非常豐富，干貝很鮮甜，海葡萄提升海鮮甜味！擺盤華麗，飯可以選要熟飯還是醋飯！價格合理，CP值高！

▲內湖美食。（圖／MENU美食誌）

▲金泰日式料理內湖店（圖／美食客nisothamo提供）

らぁ麺鳳華
內湖路一段411巷6號

雞白湯口味不會很重鹹，添加番茄讓湯頭油膩度又再降低！肉肉控必點肉爆走，叉燒擺滿整個碗邊緣！嚐起來十分嫩口，雞叉燒也不遑多讓！麵條偏粗，湯頭濃不不可調整哦！麵的份量很足夠。

▲內湖美食。（圖／MENU美食誌）

▲らぁ麺鳳華（圖／美食客阿boo提供）

EXTENSION 1 BY 橘色
瑞光路631號1樓

橘色鍋物的單人火鍋品牌，從裝潢、餐盤到肉品都能感受到高級奢華感！可依口味喜好選擇要日式壽喜燒或是昆布柴魚湯底！肉品與海鮮的新鮮度與高級感吃得出來，服務也好得沒話說！

▲內湖美食。（圖／MENU美食誌）

▲EXTENSION 1 BY 橘色（圖／美食客Meng ChenWu提供）

古斯塔·亨利 GUSTAVE & HENRI
金湖路34號

專門販售塔皮甜點的店，塔皮紮實偏厚，保有酥脆口感！皇家檸檬塔的內餡有檸檬蛋黃醬，酸度適中濃郁好吃！覆盆子巧克力有酸甜的覆盆子內餡，搭配生巧克力外層，酸酸甜甜很有層次！現烤的焦糖烤布蕾也是必點喔！

▲內湖美食。（圖／MENU美食誌）

▲古斯塔·亨利 GUSTAVE & HENRI（圖／美食客阿boo提供）

CAFFÈ LE MANI 琢手咖啡
環山路二段48-1號

外觀很有氣氛的獨棟老宅，靜謐的環境充滿復古感的陳設，還有木頭香氣！花生咖哩燉牛肋與元氣煎烤嫩腿排早午餐拼盤超豐盛，有大塊麵包、水果沙拉、濃湯以及飲料！燉牛肋用叉子一劃就開非常美味！

▲內湖美食。（圖／MENU美食誌）

▲CAFFÈ LE MANI 琢手咖啡（圖／美食客Cian Cian提供）

半夏生
康寧路三段99巷17弄24號1樓

達克瓦茲外層微脆又帶有鬆軟口感，搭配裡面的大顆草莓，口感非常豐富！焦糖海鹽口味的鹹甜味讓人想一吃再吃！水蜜桃醋飲氣泡水有著淡淡的水蜜桃香，沒有可怕的香精味！低消為一杯飲品，且用餐限時兩小時哦！

▲內湖美食。（圖／MENU美食誌）

▲半夏生（圖／美食客食上少女Shyuan提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 丼飯, 乳酪塔, 內湖, 內湖科技園區, 拉麵, 日式, 早午餐, 火鍋, 達克瓦茲

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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