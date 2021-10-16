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聯名話題不斷！時尚又潮流的你，想必對於各個潮流品牌並不陌生，近年來不只潮牌會互相推出聯名商品，也常有精品大牌互相聯名，像是之前賣翻了的Gucci x The North Face 、 Loewe x 龍貓等。近期幾個品牌又再度聯手推出時尚潮流單品，有「 KAWS x Human Made 」、「 Supreme x Tiffany＆Co. 」、「 GUCCI x COMME des GARÇONS 」，想擁有秋冬最新時尚單品，千萬不要錯過喔！

Human Made x KAWS二度聯名，秋冬必收

日本潮流教父NIGO和KAWS兩位時尚、藝術界巨匠，大家應該都不陌生吧，這兩大最會搶錢的潮流品牌近期二度聯名了！繼七月份發售的聯名短Tee後，這次「 Human Made x KAWS 」準備釋出全新的秋冬服飾。

日前NIGO在個人IG率先曝光這次的「 Human Made x KAWS 」全新系列帽Tee及帆布袋，吸引了潮流界群眾驚艷的目光！也在等待過後雙方終於正式揭曉了這次聯名所有的商品資訊。

▲Human Made x KAWS。（圖／翻攝自IG@humanmade，@nigo）

本次聯名商品有「兩款短袖 T-Shirt 、三款衛衣、兩款連帽衫及三款帆布手提袋」，以NIGO招牌的「美式休閒」風格為主核心，在Human Made的愛心、北極熊及獵鴨圖騰標誌上，加上KAWS的創意筆觸，打造出經典又不違和的視覺感受。本次聯名系列服飾預計將於 2021/10/16 上午 11 點在 Human Made 線上官網進行販售，喜歡Human Made和KAWS的你千萬不要錯過。

▲Human Made x KAWS聯名單品。（圖／翻攝自Human Made官網，下同）

Supreme x Tiffany＆Co. 聯名曝光，夢幻逸品好心動

上個月，經由 @dropsbyjay 透露「Supreme x Tiffany＆Co.」聯名的消息，在時尚圈與潮流圈沸騰，接著很快便有關於合作相關資訊浮出水面。

本次聯名除了有標誌「蒂芬尼藍的Supreme Box Logo貼紙」外，據傳商品將著重在「珠寶及配飾」的部分。目前曝光的商品包括：純銀項鏈、珍珠項鏈、心形鑰匙小刀與耳釘以及星型手鏈等多種Supreme從未展露過的全新面向，這樣的夢幻逸品，已經讓人太期待了！

GUCCI x COMME des GARÇONS 無預警聯手！Tote Bag 限量登場

Gucci為了慶祝品牌「100」周年與川久保玲的自創品牌Comme des Garçons Play攜手合作，再度帶回PVC Tote Bag。黑色的托特包搭配亮面的PVC防水面料，袋上印刷有COMME des GARÇONS品牌字樣，外部搭配Gucci標誌性的綠紅垂直條紋緞帶做點綴，延續以往的經典樣貌。

本次GUCCI與COMME des GARÇONS的聯名將於 10/15 在「Gucci Vault」開賣，官網目前沒有開放寄送台灣的服務，有興趣的朋友可以找看看代購唷。

▲GUCCI 100 周年聯名包。（圖／翻攝自ig@hypebeastzh）

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