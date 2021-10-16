fb ig video ETtoday search mobile

潮流教父NIGO全新聯名KAWS開賣　Supreme x Tiffany珍珠項鍊跟著曝光

>

編輯／Beverly

聯名話題不斷！時尚又潮流的你，想必對於各個潮流品牌並不陌生，近年來不只潮牌會互相推出聯名商品，也常有精品大牌互相聯名，像是之前賣翻了的Gucci x The North Face 、 Loewe x 龍貓等。近期幾個品牌又再度聯手推出時尚潮流單品，有「 KAWS x Human Made 」、「 Supreme x Tiffany＆Co. 」、「 GUCCI x COMME des GARÇONS 」，想擁有秋冬最新時尚單品，千萬不要錯過喔！

Human Made x KAWS二度聯名，秋冬必收

日本潮流教父NIGO和KAWS兩位時尚、藝術界巨匠，大家應該都不陌生吧，這兩大最會搶錢的潮流品牌近期二度聯名了！繼七月份發售的聯名短Tee後，這次「 Human Made x KAWS 」準備釋出全新的秋冬服飾。

日前NIGO在個人IG率先曝光這次的「 Human Made x KAWS 」全新系列帽Tee及帆布袋，吸引了潮流界群眾驚艷的目光！也在等待過後雙方終於正式揭曉了這次聯名所有的商品資訊。

▲秋冬聯名新品。（圖／翻攝自ig@humanmade，@nigo，@dropsbyjay，GUCCU）

▲Human Made x KAWS。（圖／翻攝自IG@humanmade，@nigo）

本次聯名商品有「兩款短袖 T-Shirt 、三款衛衣、兩款連帽衫及三款帆布手提袋」，以NIGO招牌的「美式休閒」風格為主核心，在Human Made的愛心、北極熊及獵鴨圖騰標誌上，加上KAWS的創意筆觸，打造出經典又不違和的視覺感受。本次聯名系列服飾預計將於 2021/10/16 上午 11 點在 Human Made 線上官網進行販售，喜歡Human Made和KAWS的你千萬不要錯過。

▲Human Made x KAWS。（圖／翻攝自Human Made官網）

▲Human Made x KAWS聯名單品。（圖／翻攝自Human Made官網，下同）

▲Human Made x KAWS。（圖／翻攝自Human Made官網）

Supreme x Tiffany＆Co. 聯名曝光，夢幻逸品好心動

上個月，經由 @dropsbyjay 透露「Supreme x Tiffany＆Co.」聯名的消息，在時尚圈與潮流圈沸騰，接著很快便有關於合作相關資訊浮出水面。

本次聯名除了有標誌「蒂芬尼藍的Supreme Box Logo貼紙」外，據傳商品將著重在「珠寶及配飾」的部分。目前曝光的商品包括：純銀項鏈、珍珠項鏈、心形鑰匙小刀與耳釘以及星型手鏈等多種Supreme從未展露過的全新面向，這樣的夢幻逸品，已經讓人太期待了！

GUCCI x COMME des GARÇONS 無預警聯手！Tote Bag 限量登場

Gucci為了慶祝品牌「100」周年與川久保玲的自創品牌Comme des Garçons Play攜手合作，再度帶回PVC Tote Bag。黑色的托特包搭配亮面的PVC防水面料，袋上印刷有COMME des GARÇONS品牌字樣，外部搭配Gucci標誌性的綠紅垂直條紋緞帶做點綴，延續以往的經典樣貌。

本次GUCCI與COMME des GARÇONS的聯名將於 10/15 在「Gucci Vault」開賣，官網目前沒有開放寄送台灣的服務，有興趣的朋友可以找看看代購唷。

▲秋冬聯名新品。（圖／翻攝自ig@humanmade，@nigo，@dropsbyjay，GUCCU）

▲GUCCI 100 周年聯名包。（圖／翻攝自ig@hypebeastzh）

▶GUCCI X BALENCIAGA即將登場！最新「迷你竹節包」太Q必成爆款

▶UNIQLO X Theory百褶裙爆紅！　日妞忙著搶「這件聯名上衣」美炸

關鍵字：

聯名, HumanMade, KAWS, Supreme, Tiffany＆Co., GUCCI, COMMEdesGARÇONS

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

很準！日網「飲料心理測驗」看隱藏魅力　愛喝咖啡最知性、手搖最愛玩

很準！日網「飲料心理測驗」看隱藏魅力　愛喝咖啡最知性、手搖最愛玩

不用花大錢！「6個習慣」養出好肌膚，記得早起一杯溫水

不用花大錢！「6個習慣」養出好肌膚，記得早起一杯溫水

專家教「眼部護理3大秘訣」　舒緩乾澀疲勞還能防眼紋

專家教「眼部護理3大秘訣」　舒緩乾澀疲勞還能防眼紋

很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多 化妝水沒有保養效果可省略？從3大功用判斷你是否需要 最難「撩」到手的TOP 3星座　第一名定力很強，想當情人可能被斷絕關係 張鈞甯「撕辱華標籤」登陸紅毯　火辣吊帶裝獲網讚：狀態超好 85度C連續四天「第二杯20元」　星巴克今起第二杯半價 LINE重度使用者必學12種便利功能　複製對話、釋放儲存空間單指完成 「寶可夢主題樂園」2022進駐日本環球！限量「結晶的小火龍」火爆登場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面