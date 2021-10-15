「錶王」PP旅行時計撩起出國期待　玫瑰金男女兩地時間錶登場

▲PP Nautilus編號5990/1R-001自動回位計時秒與兩地時間功能錶，3,105,000元。（圖／PP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

一場新冠肺炎讓旅人的腳步暫緩，但澆不熄人們對於旅行的熱情，「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）依然按照時程，發布兩地時間錶期待啟程。男錶主打全新玫瑰金打造搭配藍色面盤的Nautilus編號5990/1R-001兩地時間腕錶，女錶則為休閒又帶有華麗感的Aquanaut Luce編號5269/200R-001石英錶，壯大旅行時計陣容。

▲PP Aquanaut Luce編號5269/200R-001兩地時間錶，1,173,000元。



PP打造旅行時計歷史悠久，分別是配有2個旋轉刻度盤能同步顯示24個時區的世界時區錶，以及藉由中央指針指示的兩地時間錶。前者最為人熟知彩繪地圖、機雕刻紋面盤設計，最令台灣錶迷心動的是2005年總部首度以「台北」取代「香港」為代表城市，製作限量50只的Ref.5110P-014世界時區錶限定版，都被收藏家納為珍藏，目前已絕版。

▲PP 5110P-014台北版世界時區錶，目前已絕版。





▲PP 5520P-001兩地時間響鬧腕錶，7,590,000元。

今年PP打造的兩地時間男女新錶，均為玫瑰金材質，提供錶迷更豐富的選擇；此外，品牌也為兩地時間錶增添更多複雜功能，例如5520P-001兩地時間響鬧腕錶，當啟動響鬧功能時，音簧可連續敲打90次達40秒，此錶款也是PP第一款配備防水錶殼的打簧報時錶。積家（Jaeger-LeCoultre）招牌Reverso翻轉錶也有不少雙時區作品，Reverso Tribute Duo Tourbillon翻轉系列雙時區陀飛輪腕錶，正面顯露主時區與陀飛輪裝置，翻到背面即為第二地時間。

▲積家Reverso Tribute Duo Tourbillon翻轉系列雙時區陀飛輪腕錶3,750,000元。（圖／積家提供）



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