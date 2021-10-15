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5款必擁有的高級香水　噴了宛如仙女下凡，誰都忍不住回頭看一眼

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

香氛可以是一段記憶，也可以是一個人的專屬識別，不同的香氣總會帶給別人不同的感受，《ET FASHION》就盤點5款厲害的香氛，不僅可以為人帶來美好的感受，包裝設計更是美到不行，絕對要嘗試。

1.GUCCI 華麗梔子花女性淡香精

▲香水。（圖／品牌提供）

華麗的白色梔子花香調與茉莉花精粹完美融合，令人愉悅的梨花香調帶出時髦香氣和喜悅，而淡淡的紅糖香調為其溢出的香氣增添了微妙的甜味，讓人聞過就難以忘懷的香氣，而且完全不容易撞香，非常少女，繽紛的香氣。 

2.Michael Kors 天生完美淡香精

▲香水。（圖／品牌提供）

天生完美淡香精大膽疊加了稀有琥珀，體現身為女性無比柔韌的毅力。夜來香、茉莉花、橙花和伊蘭,花香層疊，令香調更加立體。中調濃郁煙草香，傾注煙燻而甜美的溫暖香氣。最後，以陽光般的琥珀收尾，充滿個性，耐人尋味。

3.Carolina Herrera 璀璨女性淡香精

▲香水。（圖／品牌提供）

自Good Girl系列推出後，細緻而獨特的香味便獲得許多女性的芳心，其中最歷久彌新莫過於經典款Good Girl女性淡香精，兼具清新氣質和神祕深邃，從甜美可人的茉莉花與晚香玉，到性感濃郁的可可及薰草豆，為這款香氛注入流動特性和女性氣質。

4.Van Cleef & Arpels 無瑕．沉香

▲香水。（圖／品牌提供）

空氣中神祕的東方氣息以柔軟的椰棗香開啟，淡淡的木頭香氣融合了些許甜味，是沉香木的開場序曲；核心香調以沉香木為主軸，珍貴的沉香木釋放了專屬於它的熾熱痕跡，燃燒後蘊藏著煙燻後的神祕氣息。這股令人眷戀的香味部份來自於如同天鵝絨般柔軟的土耳其玫瑰，增添了一抹嬌貴更彰顯著沉香木的尊貴；後調以絲滑白麝香及甜美香草結尾，此時帶著柔嫩玫瑰香氣的沉香木與白麝香及香草形成鮮明對比，如同一縷輕煙輕柔依附，淬煉出熾熱又柔軟的完美平衡。

5.SHARECO 維吉尼亞麝香香水

▲香水。（圖／品牌提供）

成熟多⾦的傲慢男，兼具危險與穩重的衝突感，這款⾹水保有大麻麝⾹的輕挑傲慢感，但加重了木質調的質感與層次，整體調性變得更成熟自信。噴上這瓶⾹水，代表多了點身份地位、經濟實力，以及安全感，危險與穩重的衝突自然生成。

關鍵字：

香水, GUCCI, Michael Kors, Carolina Herrera, Van Cleef & Arpels, SHARECO

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