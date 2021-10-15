4款「頂級粉底液」打造貴婦般的光澤肌　讓閨蜜都羨慕死的滿滿膠原蛋白感

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

現在的粉底液已經不是講求持妝、遮瑕如此簡單，更重要的是能夠上妝兼保養，才是真正的厲害，《ET FASHION》就盤點4款貴婦級底妝，不僅上妝輕薄、持久，更是可以打造貴婦般的光澤感肌膚，膠原蛋白滿滿的感覺，超級厲害。

Sisley 輕裸水感精華粉底液

Sisley全新推出的粉底液主打輕透光澤質感，超水感的質地一滴就可以推完半張臉，非常滑順好推勻，呈現出來的妝效更是帶有透光感的效果，不會完全遮蓋住臉部肌膚的光澤，可以呈現出肌膚原生的質感，同時又帶有保養效果，非常厲害。

嬌蘭 蘭鑽氧生精華粉底液

蘊含嬌蘭最頂級的蘭鑽系列獨特雙重抗老與亮白科技，所誕生的蘭鑽氧生精華粉底液，一擠就像是小豆子般的顆粒狀，是相當濃郁又帶有遮瑕度的粉底液，一抹就可以打造出零瑕疵的肌膚，同時滋潤不卡紋，打造出宛如天生的無瑕精緻妝容。

LANCOME 絕對完美粉底精粹

細緻的精粹質地，推開的瞬間就像是把精華推開一樣滑順，可以打造出精緻完美的肌膚妝感，裡面更是含有「45%黃金重生修護精粹」，上妝就像是保養一樣，可以幫助肌膚滋養出絲緞般的觸感，打造極致完美膚況。

肌膚之鑰 精質光采粉底乳霜

肌膚之鑰的精質光采粉底乳霜雖然將近破萬元的價格，但卻一直賣到缺貨的單品，因為它就像乳霜般的質地一抹卻像是奶油一般化開在肌膚上，並且可以呈現出宛如保養得很好的肌膚質感，同時又帶有遮瑕度，可以打造出完美無瑕的肌膚狀態。