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南部五倍券就該這樣花下去！澎湃蛤蜊火鍋、牛排吃到飽7家必訪

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圖、文／MENU美食誌

期盼多日的五倍券終於發放囉！在南部，五倍券就該這樣給他花下去！

大股 熟成燒肉專門
嘉義市／西區 ｜ 台南市/中西區

喜愛吃燒肉配清酒的看過來，台中起家的大股燒肉結合日本和牛與清酒販賣機！牛肉採用熟成技術，肉質柔軟、脂肪均勻！還有桌邊代烤服務，有多種套餐也有豐富的單點品項！價位中高但跟品質與服務成正比！

▲南部美食。（圖／MENU美食誌）

▲大股 熟成燒肉專門（圖／美食客You Xuan Chen提供）

麻辣45 台南府城店
台南市／中西區

乾杯集團的麻辣鍋品牌，鍋底使用100%的和牛牛油！來吃麻辣鍋也千萬別放過火腿老雞湯！裡頭料有香菇和干貝，香氣濃郁好喝！台南店獨家販售溫體牛內臟，還有鴨血豆腐無限供應！持紙本振興券消費滿兩千，就送乾杯集團的一千元振興券！

▲南部美食。（圖／MENU美食誌）

▲麻辣45 台南府城店（圖／美食客尋飽提供）

酒爐澳門卜卜蜆九如總店
高雄市／三民區

蛤蜊愛好者別錯過！每顆蛤蜊都是又大又飽滿，真材實料！699 元吃到飽就有3斤蛤蜊或50隻白蝦鍋底可選！還有多種肉品、海鮮、鮮蔬，海鮮控一定要收藏！壽星優惠活動『 幾歲生日再送幾顆蛤蜊 』超級划算！

▲南部美食。（圖／MENU美食誌）

▲酒爐澳門卜卜蜆九如總店（圖／美食客Catalina提供）

OPUS ONE 欣悅法式餐館
高雄市／左營區

喜歡無菜單料理的驚喜感嗎？這間法式餐館是全預約制的無菜單料理，預約請透過店家的臉書私訊喔！僅提供晚餐時段的個人套餐或特殊性質包場！不管是食材的運用搭配或是主廚特製醬汁都讓人非常驚豔！

▲南部美食。（圖／MENU美食誌）

▲OPUS ONE 欣悅法式餐館（圖／美食客Boss提供）

綠MIDORI
高雄市／新興區

這間則是日式的無菜單料理，價位是一人 1000 元+ 10 %服務費。有八道菜餚，料好實在、價格合理！食材新鮮，和牛要額外訂不過很值得！不定期出現的海膽、龍蝦、螃蟹給人滿滿驚喜！訂位可透過臉書私訊或致電哦！

▲南部美食。（圖／MENU美食誌）

▲綠MIDORI（圖／美食客Huaiszu M Wu提供）

碳佐TANGO麻辣鴛鴦鍋
高雄市／前鎮區

碳佐麻里的火鍋品牌，主打麻辣鍋！麻辣鍋的辣度適中、香氣濃郁！覺得太辣還可以調整辣度，消費方式有單點或者套餐！肉品很新鮮，除了常見的牛豬雞鴨肉品，居然還有蛙肉、鴕鳥肉跟鱷魚肉！用餐環境優美，建議先訂位！

▲南部美食。（圖／MENU美食誌）

▲碳佐TANGO麻辣鴛鴦鍋（圖／美食客王麗鈞提供）

CRIS STEAKHOUSE 格禮氏牛排
高雄市／前金區

想吃西餐推薦這間價格超值的牛排館！近期推出超優惠活動，平日午餐 798 元、晚餐 988 元再加服務費就可享受多種牛排吃到飽！威靈頓牛排需兩日前預約，伊比利上蓋肋眼熟度剛好，油脂豐富搭上紅酒很解膩！份量也很足夠！

▲南部美食。（圖／MENU美食誌）

▲CRIS STEAKHOUSE 格禮氏牛排（圖／美食客Kuanlun H.提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 五倍券, 南部, 台南, 吃到飽, 嘉義, 振興五倍券, 振興券, 日式料理, 法式料理, 火鍋, 無菜單, 燒肉, 牛排, 高雄, 麻辣鍋

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