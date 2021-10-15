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很準！日網「飲料心理測驗」看隱藏魅力　愛喝咖啡最知性、手搖最愛玩

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編輯／JJ

每天喝的飲料不只用來搭配食物而已，有時喝上一杯甜滋滋的飲料，還能成為療癒人心的法寶，因此許多人其實都是每天一杯飲料，否則會渾身不自在。最近日網就有一項「飲料心理測驗」，從日常最愛喝的飲品看出隱藏性格、隱藏魅力所在，網呼：「很準！」

Ｑ：有點口渴了，平常會最想喝什麼？

Ａ：茶類飲品

Ｂ：咖啡類飲品

Ｃ：果汁

Ｄ：手搖

▲飲料。（圖／翻攝自IG）

▲有點口渴了，平常會最想喝什麼？（圖／翻攝自Unsplash）

【解析】

Ａ：茶類飲品

紅茶、綠茶、青茶⋯⋯好多種茶類飲料，有非常多選擇，喜歡喝茶或是奶茶類飲料的人，通常人緣都很不錯，也許你也知道自己不是人群裡最亮眼的那個，但是你絕對是不能少的那個，你的魅力就在於讓人感到習慣、不可或缺，平時雖然可能很健談，但其實你不太聊自己的事，心事都習慣自己承擔、解決。

Ｂ：咖啡類飲品

喜歡咖啡的人們佔比非常多，許多人喝咖啡是為了提神，喝一喝就成了生活習慣，也喝出了心得，變成了愛喝咖啡的大人，不管是上班日、假日，都喜歡來一杯咖啡類飲料的人，常給人一種知性優雅的品味感，很有魅力，做事講求效率，但有時會產生自卑感，渴望自己能更優秀。

▲飲料。（圖／翻攝自IG）

▲喜歡咖啡類飲料的人，常散發一種成熟優雅的魅力。（圖／翻攝自IG@minimalstreetstyle）

Ｃ：果汁

果汁雖然不像咖啡、茶這麼大眾，但是也不在少數，喜歡喝果汁的人擁有一顆古靈精怪的心，天真爛漫又沒有心機，爽朗的個性讓你異性緣很好，喜歡有話直說、討厭麻煩的事。

Ｄ：手搖

現代的手搖飲料店真的超發達，種類琳瑯滿目，雖然多以茶類飲品為基底，但有些人喝手搖可說是沖著珍珠而來，或是其他有嚼勁的果料，特別喜歡喝手搖的人，可能會是個喜愛玩樂的人，喜歡嘗試新鮮的事物，閒不下來的你總是有一股衝勁，也正是魅力所在，不過要注意顧慮他人感受，才不會顯得不成熟。

▲飲料。（圖／翻攝自IG）

▲喜歡喝手搖的人，可能會是個喜愛玩樂、嘗試新鮮事物的人。（圖／翻攝自IG@minimalstreetstyle）

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關鍵字：

飲料心理測驗, 心理測驗, 心測, 咖啡, 手搖

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