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魷魚遊戲IG限動濾鏡正夯！123木頭人娃娃、名片邀請卡快來試試看

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文／LOOKin

近期Netflix爆紅影集《魷魚遊戲》以殘酷手法刻劃人性貪婪與現實的一面大獲好評，連帶IG限動也有多位創作者推出經典畫面濾鏡，名片邀請卡、與經典123木頭人的遊戲畫面，都成為限動特效的當紅濾鏡，趕緊也來試試看！

魷魚遊戲IG限動濾鏡推薦

123木頭人遊戲限動濾鏡：RedLite,GreenLite

▲魷魚遊戲IG限動濾鏡推薦。（圖／LOOKin提供）

▲123木頭人遊戲限動濾鏡，創作者@dude.sg。（圖／LOOKin提供，下同）

第一款濾鏡是魷魚遊戲經典的123木頭人橋段，只要將手機鏡頭轉向對著自己，就會將臉上傳到遊戲之中，同時可以與好友一起比賽眨眼速度，畫面搞笑讓人忍不住想跟周圍的人一起玩！

經典名片邀請卡限動濾鏡：Squid Game

▲魷魚遊戲IG限動濾鏡推薦。（圖／LOOKin提供）

▲經典名片邀請卡限動濾鏡，（左）創作者@y.x_x0230、（右）@captino.jh。

而魷魚遊戲中最令人印象深刻的這款名片，也有手拿卡片的示意濾鏡，而且左邊的濾鏡如果將鏡頭轉向自己、還會出現戴面罩的樣子！

魷魚遊戲射擊畫面限動濾鏡：Squid Game

▲魷魚遊戲IG限動濾鏡推薦。（圖／LOOKin提供）

▲魷魚遊戲射擊畫面限動濾鏡，創作者@chang_chairman。

這款濾鏡則會出現射擊時的瞄準畫面，趕緊來試試看！

123木頭人女孩娃娃限動濾鏡：魷魚遊戲_오징어게임_木頭人_music

▲魷魚遊戲IG限動濾鏡推薦。（圖／LOOKin提供）

▲123木頭人女孩娃娃限動濾鏡，創作者@mindythelife。

這款濾鏡以魷魚遊戲中第一集最令人印象深刻的女孩娃娃當作背景，搭配劇中讓人毛骨悚然的詭異配樂、也是趣味十足。

經典椪糖畫面限動濾鏡：魷魚遊戲 Squid Game

▲魷魚遊戲IG限動濾鏡推薦。（圖／LOOKin提供）

▲經典椪糖畫面限動濾鏡，創作者@captino.jh。

這陣子各大社群版上最紅的圖案應該就是這個椪糖！讓人會心一笑的畫面能夠置入任何物品與圖案，趕緊跟風玩玩看。

▲魷魚遊戲IG限動濾鏡推薦。（圖／LOOKin提供）

▲魷魚遊戲IG限動濾鏡。

如果有看這部影集，也來下載這些限動濾鏡試試吧！

延伸閱讀：

【IG外掛+】2021攻略！IG新功能怎麼用TOP10一次看，限動隱藏密技、更新字體免天選快學會

【IG外掛+】法式氛圍「一週限動濾鏡」推薦：看不膩的清新版面，實用度爆表！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

魷魚遊戲, IG限動濾鏡, IG限動, IG, IG Story

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