「擴香神器」該怎麼挑選？依場合、對象挑選不同的擴香單品與精油

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

精油擴香近年來大受歡迎，不論是在公共場合淨化空氣、營造氣氛，在辦公室提振精神和工作效率，還是在家中放鬆助眠、驅趕蚊蟲，愈來愈多人精油芳香噴霧器奉為生活中不可或缺的療癒神器，紛紛加入「香民」的行列。

但市面上的芳香噴霧器琳琅滿目，要如何因應不同需求選擇機型，又該搭配什麼精油呢？就讓多特瑞精油保健師陳怡伶分門別類簡單又實用的「擴香守則」。

如何挑選擴香神器？



市面上最歡迎的芳香噴霧器主要分為加水式和無水式兩類，購買之前，首先要考慮使用的環境：

加水式芳香噴霧器：俗稱水氧機，透過超音波將水和精油霧化，透過水分子將精油帶入空氣中。

1. 特別適合在冷暖空調的環境中使用，芬芳之餘，還具有加濕的效果，可以避免肌膚或空氣乾燥，一機雙效；

2. 運轉聲很小，很適合寧靜的場所或睡眠時使用。

3. 造型多變，結合音樂、燈光變幻的設計，更讓擴香更充滿趣味。

無水式芳香噴霧器：俗稱擴香機，利用物理性的震盪原理將精油分子細化成噴霧，快速散播到空氣中。

1. 非常適合濕氣較重或是木製裝潢的家庭，可以避免濕度過高的問題。

2. 能短時間快速擴散香氣，香氣更加濃郁；

3. 馬達的聲音較明顯，睡眠時對聲音較敏感的人不妨就寢前先開機運轉，等到香氣布滿整個房間就可以關掉，一樣可以享受療癒滿滿的美容覺。

如何搭配精油？



陳怡伶提醒：首先，務必要選擇天然安全的純精油，千萬不要使用化學合成的香精，以免未蒙其利、先受其害。其次，擴香機較容易堵塞，較濃稠的精油，例如：沒藥、岩蘭草、廣藿香或加有基底油的精油都不適合擴香機。

如果是出門在外，則建議攜帶具有車充或蓄電功能的隨身型芳香噴霧器，輕巧方便，走到哪裡香到哪裡。至於搭配精油，當然要先想清楚目的及需求，才能更精準、效果更有感。

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