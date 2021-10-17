奧斯塔羅12星座一周運勢1018-1024　摩羯把錢省下來、雙魚穩交模式ing

20211018-1024奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：雙魚座事業運最旺！更加的實際許多，不再像過去那樣的好高騖遠，而是懂得做好自己手邊的事情，讓自己的實力提升不少。

TOP2：水瓶座愛情運最旺！雙方在愛情中的態度良好，也懂得為了增進彼此情感而做部分的調整，讓彼此在面對情感時都感到更加愉悅。

TOP3：雙子座金錢運最旺！正偏財運都還算不錯，在事業上有機會獲得許多回報，這對業務性質的朋友來說將會是不錯的消息。

本周需注意星座



1.天秤座事業運需要留意：關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋頭做事導致狀況不佳，建議下周遇到工作上的問題要多和周遭同事求援。

2.巨蟹座愛情運需要留意：雙方在情感裡的步伐慢了下來，和另一半一直以來存在的溝通問題將重蹈覆轍，奧斯建議下周若再有爭執發生，必須要多花點心思好好解決。

3.獅子座金錢運需要留意：正偏財運皆不理想，有破財的可能性，莫名的幾筆開銷讓你感到煩躁。

牡羊座



整體運勢★★★

牡羊朋友顯得比較沒有動力了，雖然腦海中仍舊有努力想法也想付諸行動，但始終卻怠惰了起來，面對人事物也顯得提不起勁。



愛情運勢★★

對於目前的感情稍稍感到厭倦，雖沒有分離的意味，但就是沒有想多做些什麼或多付出些，而這樣的狀況另一半是感受得非常清楚的。

事業運勢★★

提不起勁的狀況在學事業方面則顯得更加明顯了，基本上工作方面不會有太大的起伏，自己對工作比較沒有想做太多的想法存在。

金錢運勢★★

正財運不佳，怠惰的狀況連帶影響到自己專業能力。

金牛座



整體運勢★★★★

平衡安穩的元素將充斥在金牛朋友下周的生活裡頭，過往的努力也開始逐漸地獲得回報，對於現況的生活也感到滿意許多。



愛情運勢★★★★

雙方對於彼此認同度提高，逐漸認定雙方是未來生活的伴侶，另外奧斯建議下周要多留意另一半的需求，另一半將會是挺需要你的。

事業運勢★★★★★

學事業方面對於現況也都感到知足，較安於現況的發展，值得提醒若是自有事業的朋友，下周的營運狀況都還算不錯也讓你感到滿意許多。

金錢運勢★★★

正財運優於偏財運，要多加注意投資動作，可別影響自己的經濟狀況。

雙子座



整體運勢★★★★★

雙子朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度增加，對於目前的現況也開始感到不滿足，積極的自我成長，將會是行動力相當高的一周。

愛情運勢★★★★

一直以來的狀況讓你開始明白現況的不足，彼此將更願意經營新的承諾，面對彼此有更高的熱情去規劃及相處，將會是相當良好的一周。

事業運勢★★★★

學事業的成功性提高許多，但對於目前的成果早已是預料中的事，因此不會因此停下步伐，仍舊繼續努力在目前的工作當中。



金錢運勢★★★★

正偏財運都還算不錯，在事業上有機會獲得許多回報，這對業務性質的朋友來說將會是不錯的消息。

巨蟹座



整體運勢★★★

許多計畫在下周開始延誤，並且對事情的掌握度也降低，存在失控的可能性，而這樣的狀況也讓巨蟹朋友顯得有點手足無措。



愛情運勢★★

雙方在情感裡的步伐慢了下來，和另一半一直以來存在的溝通問題將重蹈覆轍，奧斯建議下周若再有爭執發生，必須要多花點心思好好解決。

事業運勢★★★

學事業方面計畫受到阻礙的狀況則更加明顯，或許是規劃已久的事情，在正要付諸行動時卻意外被打斷。

金錢運勢★★

正偏財運一般，不太有進財的機會，避免情緒花費導致經濟壓力。

獅子座



整體運勢★★

獅子朋友下周則顯得憂心落寞，許多事情皆無法如自己的意，事情的掌握度不佳，也有很多莫名其妙的狀況需要處理。

愛情運勢★★

過往的感情回憶浮現在兩人的愛情生活裡頭，讓某一方感覺到不悅，也對彼此的感情毫無助益，下周要懂得學習放下過去。

事業運勢★★★

對於現況的不滿足讓自己一直想辦法改變，卻發現效果始終有限，導致自己無力感加重許多，轉為對目前環境的灰心。

金錢運勢★★

正偏財運皆不理想，有破財的可能性，莫名的幾筆開銷讓你感到煩躁。

處女座

整體運勢★★★★★

處女朋友內外在將調整到相當良好，對於目前的環境感到相當大的滿足，也有接近成功或是目標的可能性。

愛情運勢★★★★★

雙方互動良好，對於目前的感情也感到相當大的滿足，雙方在下周的感情生活也將非常美滿。單身的朋友有望有桃花出現要多注意。

事業運勢★★★★

學事業有成功的可能性，長久努力的業務或工作內容可望在下周達成，且在面對時精神感覺也相當充裕。

金錢運勢★★★

財運穩定發展，但要注意過份慷慨的狀況出現，可別打腫臉充胖子。

天秤座



整體運勢★★★

天秤朋友自信消退許多且事情開始多了起來，很多事情也都必須要親力親為的去做，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己顯得有點喘不過氣。



愛情運勢★★★

在感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來，大多原因是因為自我安全感的不足。

事業運勢★★

關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋頭做事導致狀況不佳，建議下周遇到工作上的問題要多和周遭同事求援。

金錢運勢★★

偏財運不佳，多注意投資上的風險，也要注意自己的花費是否正確。

天蠍座



整體運勢★★★

天蠍朋友長久以來的壓力與情緒在下周開始顯得不勝負荷，同時也因為下周對於事情掌握度的渴望度提升，因此多會勉強著自己接受一些自己能力外的事物。



愛情運勢★★★

與另一半的相處將產生點爭吵，特別的是下周的爭吵自己多會將責任攬在身上，導致面對情感時壓力大了起來。

事業運勢★★★

學事業將責任攬在自我身上的狀況就更加明顯，可能出現在面對工作時，份內工作早已做好但看到同事忙不過來就主動的接手來做。



金錢運勢★★★

正偏財運都不是太理想，若有聚會要多避免搶帳單付帳的情況，以免月底經濟壓力大上許多。

射手座



整體運勢★★

射手朋友對於目前環境將感到些許無力，長久以來不肯正視或是逃避的問題在下周將重新面對，需要完全解決，因此讓內心感到疲憊無奈。



愛情運勢★★★

雙方之間的問題在下周願意花點時間一起解決，不再像過去存在逃避的感覺。也嘗試將問題拿出來溝通解決，將會是個有效處理感情問題的一周。

事業運勢★★★

職場上同事關係在下周改善許多，並且對環境或是信心重新建立起來，工作上的狀況都能減緩許多問題也能夠有效解決。

金錢運勢★★★

正偏財運都平淡許多，沒有太大起伏，值得一提的是下周若有投資動作的朋友，要切記不要將雞蛋放在同一個籃子裡。

摩羯座



整體運勢★★★

摩羯朋友要稍微當心了，過往的努力是否都沒朝正確的方向呢？目前的穩定在下周可能受到過往努力方向錯誤的影響導致有些許破壞的暗示存在，奧斯建議做事要更加的謹慎。

愛情運勢★★

問題的產生需要兩人共同的解決，若只是單方面的在意與努力，對愛情將會造成更大的裂痕，下周在感情上如果遇到問題要兩人好好的溝通與努力。

事業運勢★★★

在目前的學事業環境中呈現了停滯的狀況，但卻不是外在環境導致，更多原因是自己對於目前環境沒有什麼信心，也不覺得自己能夠勝任工作。

金錢運勢★★

財運不佳的一周，投資或其他像是買樂透等都不會有進財的可能，盡量把錢省下來。

水瓶座



整體運勢★★★★

水瓶朋友的思緒漸漸清晰了起來，面對許多事情邏輯佳，思路也變得更加清晰，心智相對成熟許多，整體來說會是還不錯的一周。

愛情運勢★★★★★

雙方在愛情中的態度良好，也懂得為了增進彼此情感而做部分的調整，讓彼此在面對情感時都感到更加愉悅。

事業運勢★★★★★

自我認同度提高，在面對手邊工作時將有良好開始，面對工作時的思考能力及思緒也清晰，正要簽屬合作契約的朋友，下周將會是挺適合的時機。

金錢運勢★★★★

正偏財運皆不錯，但奧斯提醒你善用理性思考能力，將有機會為你帶來可觀錢財。

雙魚座



整體運勢★★★★

雙魚朋友顯得低調許多，但這樣的低調多是嘗試藏住自己的鋒芒，因下周毅力提高許多，在面對事情時更有自我的想法，對自己也有相當大的信心。

愛情運勢★★★★

面對感情時充斥腳踏實地的元素，穩定發展的感情也讓自己下周變得更加體貼彼此，雖少了點美麗的花火但卻是步入穩定感情的前兆。

事業運勢★★★★★

更加的實際許多，不再像過去那樣的好高騖遠，而是懂得做好自己手邊的事情，讓自己的實力提升不少。

金錢運勢★★★★

偏財運良好，但卻是需要透過努力而得，因此多偏向是突如其來的case讓自己多增加點收入的感覺。

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