白鹿戲裡戲外都揹「BV枕頭包」！Longchamp、Coach相似款也美翻

文／美人圈

熱播陸劇《一生一世》前陣子迎來快樂大結局，讓許多人還躺在坑底難以出坑，除了劇情不斷引發討論之外，就連白鹿在劇中的穿搭也超有看頭，揹上BV經典枕頭包完美演繹初秋穿搭，更是帶起了一股「雲朵枕頭包」風潮，以下就來帶大家看看2021年有哪些必認識的「雲朵枕頭包」單品！

2021雲朵枕頭包推薦.1：BOTTEGA VENETA CASSETTE雲朵包

自從英國設計師Daniel Lee接任BOTTEGA VENETA總監一職，一改緊密編織設計，放大又蓬鬆的編織紋設計，反而更受時下年輕人喜愛，這回白鹿就在《一生一世》劇中以綁帶襯衫搭配毛呢滾邊外套，略帶古典氣質的穿搭，再拎上一咖BV CASSETTE雲朵包，優雅又不失潮流感，達到十足的畫龍點睛效果。

▲白鹿在《一生一世》劇中揹著BOTTEGA VENETA CASSETTE雲朵包。（圖／翻攝自愛奇藝《一生一世》）

▲白鹿私下也愛BOTTEGA VENETA CASSETTE雲朵包。（圖／小紅書@BV_小花）

就連白鹿在機場的私服穿搭，也被媒體捕捉到身揹這款BOTTEGA VENETA CASSETTE雲朵包，女神是真心愛上這款夢幻逸品呀~

▲BOTTEGA VENETA CASSETTE雲朵包。（圖／bottegaveneta官網、IG@newbottega）

2021雲朵枕頭包推薦.2：YSL LOULOU PUFFER小羊皮手袋

每年精品熱銷榜上一定有YSL LOULOU包的蹤跡，2020年換上了軟綿綿的Puffer新裝，可愛度直線飆升，就連女星吳卓源、張鈞甯也搶揹，完全可以想見受歡迎程度！

▲YSL LOULOU PUFFER小羊皮手袋。（圖／YSL）

2021雲朵枕頭包推薦.3：Maison Margiela Glam Slam 迷你相機包

說到雲朵包、枕頭包這些關鍵字，怎能忘了Maison Margiela，在2018年春夏大秀初登場的Glam Slam可說是枕頭包始祖，從它之後各種枕頭包變奏版有如雨後春筍般登場，最近Maison Margiela更把Glam Slam系列縮小了，變成了有如小便當盒一般精巧的外觀，可鹽可甜的外型搭配性更高！

▲Maison Margiela Glam Slam 迷你相機包。（圖／Maison Margiela）

2021雲朵枕頭包推薦.4：Coach Willis 18 手提包

根本是大寫的美！Coach當紅炸子雞「Willis 18 手提包」結合復古掀蓋設計與當代迷你包元素，可說是極完美於一身的夢幻IT Bag！這次穿上澎澎裙華麗登場，就連女神木村光希、許路兒也拜倒在它的石榴裙之下，軟綿綿的外型讓人好想偷捏一下~

▲Coach Willis 18 手提包。（圖／IG@lurehsu、Coach）

2021雲朵枕頭包推薦.5：Longchamp BRIOCHE澎澎包

Longchamp以法國經典布里歐麵包為設計靈感，創作出萬眾矚目的Brioche系列，秋冬季推出淡粉、斑鳩灰兩款新色，甚至還有人造羊毛款式可愛登場，將澎澎設計結合條狀壓紋，在典雅與俏皮之間取得完美平衡。

▲Longchamp BRIOCHE澎澎包。（圖／Longchamp）

▲Longchamp BRIOCHE澎澎包。（圖／Longchamp）

2021雲朵枕頭包推薦.6：Michael Kors Soho 粉色鍊帶包

MICHAEL KORS SOHO系列，靈感源自於紐約蘇活區，將紐約城市筆直線條以精緻的蓬鬆絎縫工藝呈現，上等小牛皮及小羊皮製作而成的柔軟包身，更是與奢華金鍊形成對比，意外有種反差萌，讓我們無論是肩揹或是手提都看起來超有型。

▲Michael Kors Soho 粉色鍊帶包。（圖／Michael Kors、IG@houpatty）

2021雲朵枕頭包推薦.7：Loewe Flamenco抽繩皮革手袋

Flamenco系列靈感源自於佛朗明歌舞衣的裙襬與皺褶，特別以柔軟的nappa皮革製作而成，打造出宛如小福袋的外型特別討喜，最近更一口氣推出XL及Nano兩種極端大小尺寸，當作手拿包、肩揹包都超級百搭。

▲Loewe Flamenco抽繩皮革手袋。（圖／net-a-porter官網）

2021雲朵枕頭包推薦.8：Alexander Wang Halo鍊帶肩背包

Alexander Wang Halo這款包包的配色一眼就中，再搭配上澎澎皮革外型，根本是萌上加萌，一秒就讓人少女心噴發，還有那獨特的皮穿鍊設計，融入了一點點反骨精神在裡頭，讓這款雲朵枕頭包更加耐看。

▲Alexander Wang Halo鍊帶肩背包。（圖／Shopbop）

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