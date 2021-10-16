雪炫連4年獲「最想擁有的名品身材」！不挨餓的「日常瘦身菜單」公開

文／美人圈 圖／翻攝自IG@sh_9513、YT@눈이 부시게 by 설현

女團AOA的雪炫，擁有168的高挑身材，加上初戀系的清純臉蛋，受到無數粉絲喜愛！其實他出道初期體重大概落在60kg，憑藉著飲食管理及建立運動習慣，才慢慢的瘦到四字頭，更連續4年進入韓國新聞網站《일간스포츠》票選的「最想擁有的名品身材」排行榜。最近雪炫也在自己的YouTube頻道中分享「一日四餐」日常菜單，正在飲食控制的你快一起來看看吧！

AOA雪炫連四年獲韓妞票選最想擁有的完美身材



雪炫剛出道時，其實體重巔峰曾到達60kg，雖然以168左右的身高來說並不算太胖，但除了有明顯的嬰兒肥，體型也相較於其他女星圓潤不少，讓她時常飽受網友的批評。雪炫靠著飲食管理及良好的運動習慣，不但成功減下13kg，更凸顯出她精緻的五官與好身材！

有follow雪炫歐膩的IG就不難發現，雪炫經常跟粉絲分享平時品嘗到的美食，無論是餐廳或是咖啡店！雪炫表示自己平日飲食不會特別忌口，但有一點要切記，就是不讓自己吃到完全飽，「什麼都可吃，只是份量少點」，這點真的很關鍵呀！

AOA雪炫日常瘦身食譜

第一餐：水蜜桃1顆＋堅果蜂蜜優格＋冰美式

雪炫的第一餐是「一顆水蜜桃」，搭配無糖冰美式咖啡、優格和少許堅果，特別的是水蜜桃連皮都去除了呢。

第二餐：蒸地瓜1個＋炸豆腐水果沙拉＋康普茶

第二餐則是蒸地瓜、自製炸豆腐番茄沙拉，搭配康普茶，澱粉、纖維質、蛋白質都攝取到了！

第三餐：蒸紅豆南瓜＋布拉塔起司番茄沙拉＋冰拿鐵

第三餐則是蒸南瓜＋起司番茄沙拉，不難發現雪炫的飲食習慣多以「攝取原型食物」為原則，並不會特別抗拒澱粉，只要營養均衡就不用擔心發胖。

第四餐：蔬菜拌飯＋炸雞塊＋冰麥茶

第四餐就比較放肆一點了（笑），雪炫炸了雞塊，並自製了一碗蔬菜拌飯，原來女神真的不會讓自己餓到！

雪炫曾在節目中表示，除了飲食管理外，擁有良好的運動習慣更是重要，因為「緊實的身材線條」才是她更嚮往的。除了一般的有氧運動以外，也會以皮拉提斯來加強矯正身材，讓肌肉更加修長勻稱。

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