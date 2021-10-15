北台灣4間「海景咖啡廳」值得走訪　不必跑花東也能吹吹風

▲4間位於北台灣的海景咖啡廳。（圖／IG@chi11116、@yura__tzu.tzu、艾蜜莉彭）

文／女子學

轉眼間時節已經入秋，編輯覺得秋天是一年四季最適合看海的季節，既沒有夏日的炎炎溽暑，不必怕熱怕曬，還能伴隨著涼涼秋風，看著一望無際的大海放空發呆。如果這時還有美食、甜點和咖啡，就再好不過了！因此本篇要來推薦大家 4 間位於北台灣的海景咖啡廳，不必特地跑到宜蘭、花東、墾丁等地，就能欣賞美麗的景色：

1.新北石門／白日夢Tea & Cafe

▲新北石門白日夢Tea & Cafe。（圖／IG@poohdemi、@yafangw、@tone0702）

每年三、四月位於石門區的老梅石槽，總是吸引大批遊客爭相搶看美麗的綠藻景致，不過其實秋天也很適合來這裡。

白日夢 Tea & Cafe 同樣位於石門區，是由一座廢棄的小學改建，裡頭保留原有的模樣與格局，除了需要走進「校門口」外，熟悉的「班級牌」和繽紛彩色的課桌椅，令人彷彿回到昔日小學時光，超級懷念。但和往昔不同的是，這裡望出去就是蔚藍大海，你可以在這邊享用甜點、發呆午睡，也沒有老師會管你！

2.新北三芝／夢想地圖cafe海景會館

▲新北三芝夢想地圖cafe海景會館。（圖／IG@chi11116）

淺水灣是雙北市民最常去的海邊，從台北市區開車前往只需要一個多小時就能抵達，且沿途的海岸線風光也很漂亮，如果閒來無事想兜風看海，來三芝包準沒錯！

這間位於三芝的「夢想地圖 cafe 海景會館」坐擁無敵海景，露台區屬於半戶外空間，視野極佳又不會過曬，是許多人的首選寶位。如果剛好室外客滿，只能選擇裡面的座位也別太失望，因為這裡的內部裝潢也充滿著巧思，牆上寫著許多關於「夢想」的勵志標語，激勵來到此地的遊客，好好沉思心中的那個夢想和初衷還在嗎？

3.新北金山／Quiet B. Days靠北過日子

▲新北金山Quiet B. Days靠北過日子。（圖／IG@sophialala123）

來到稍微遙遠一點的金山區，這裡的海又更深邃蔚藍，一如「靠北過日子」的店面外觀一樣，遠遠就能看見這棟湛藍的三層樓建築。

想必大家初次聽到這個店名一定會想歪！「靠北過日子」不僅是取自店主搬到北台灣開啟新生活之意，“Life is not simple, let’s joke about it. ”也是這裡想傳達的理念。在靠北過日子，你可以盡情享受空間、好吃的餐點（中午時段還提供主食烏龍麵很特別），如果時間充裕的話，甚至能相約三五好友包場戶外區留宿一晚，一起野營烤肉、仰望星空，暢談笑說那些生活鳥事。

4.基隆／樂品喜塘

▲基隆樂品喜塘。（圖／IG@emilyisme0113）

最後，分享這間在基隆和平島公園內的樂品喜塘。和平島公園因長年受到東北季風的影響，呈現獨特的風化和海蝕地形，很值得一探究竟。

整個和平島公園園區規劃得非常完整，步道路線上設計清楚明瞭之外，多處都設有地景告示牌介紹，還有深度導覽、海水泳池和各式體驗活動，更重要的是這裡還有視野良好的戶外咖啡廳「樂品喜塘」，宛如一秒飛到濟州島海邊渡假，逛累了隨時可以來補充熱量和咖啡因。

目前的天氣剛好是最適合遊賞的時機，趁著東北季風變強之前，來基隆吹吹風吧～

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