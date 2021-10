北台灣4間「海景咖啡廳」值得走訪　不必跑花東也能吹吹風

▲4間位於北台灣的海景咖啡廳。(圖/IG@chi11116、@yura__tzu.tzu、艾蜜莉彭)

文/女子學

轉眼間時節已經入秋,編輯覺得秋天是一年四季最適合看海的季節,既沒有夏日的炎炎溽暑,不必怕熱怕曬,還能伴隨著涼涼秋風,看著一望無際的大海放空發呆。如果這時還有美食、甜點和咖啡,就再好不過了!因此本篇要來推薦大家 4 間位於北台灣的海景咖啡廳,不必特地跑到宜蘭、花東、墾丁等地,就能欣賞美麗的景色:

1.新北石門/白日夢Tea & Cafe

▲新北石門白日夢Tea & Cafe。(圖/IG@poohdemi、@yafangw、@tone0702)

每年三、四月位於石門區的老梅石槽,總是吸引大批遊客爭相搶看美麗的綠藻景致,不過其實秋天也很適合來這裡。

白日夢 Tea & Cafe 同樣位於石門區,是由一座廢棄的小學改建,裡頭保留原有的模樣與格局,除了需要走進「校門口」外,熟悉的「班級牌」和繽紛彩色的課桌椅,令人彷彿回到昔日小學時光,超級懷念。但和往昔不同的是,這裡望出去就是蔚藍大海,你可以在這邊享用甜點、發呆午睡,也沒有老師會管你!

2.新北三芝/夢想地圖cafe海景會館

▲新北三芝夢想地圖cafe海景會館。(圖/IG@chi11116)

淺水灣是雙北市民最常去的海邊,從台北市區開車前往只需要一個多小時就能抵達,且沿途的海岸線風光也很漂亮,如果閒來無事想兜風看海,來三芝包準沒錯!

這間位於三芝的「夢想地圖 cafe 海景會館」坐擁無敵海景,露台區屬於半戶外空間,視野極佳又不會過曬,是許多人的首選寶位。如果剛好室外客滿,只能選擇裡面的座位也別太失望,因為這裡的內部裝潢也充滿著巧思,牆上寫著許多關於「夢想」的勵志標語,激勵來到此地的遊客,好好沉思心中的那個夢想和初衷還在嗎?

3.新北金山/Quiet B. Days靠北過日子

▲新北金山Quiet B. Days靠北過日子。(圖/IG@sophialala123)

來到稍微遙遠一點的金山區,這裡的海又更深邃蔚藍,一如「靠北過日子」的店面外觀一樣,遠遠就能看見這棟湛藍的三層樓建築。

想必大家初次聽到這個店名一定會想歪!「靠北過日子」不僅是取自店主搬到北台灣開啟新生活之意,“Life is not simple, let’s joke about it. ”也是這裡想傳達的理念。在靠北過日子,你可以盡情享受空間、好吃的餐點(中午時段還提供主食烏龍麵很特別),如果時間充裕的話,甚至能相約三五好友包場戶外區留宿一晚,一起野營烤肉、仰望星空,暢談笑說那些生活鳥事。

4.基隆/樂品喜塘

▲基隆樂品喜塘。(圖/IG@emilyisme0113)

最後,分享這間在基隆和平島公園內的樂品喜塘。和平島公園因長年受到東北季風的影響,呈現獨特的風化和海蝕地形,很值得一探究竟。

整個和平島公園園區規劃得非常完整,步道路線上設計清楚明瞭之外,多處都設有地景告示牌介紹,還有深度導覽、海水泳池和各式體驗活動,更重要的是這裡還有視野良好的戶外咖啡廳「樂品喜塘」,宛如一秒飛到濟州島海邊渡假,逛累了隨時可以來補充熱量和咖啡因。

目前的天氣剛好是最適合遊賞的時機,趁著東北季風變強之前,來基隆吹吹風吧~

