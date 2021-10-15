信義區8間百貨10／21起周慶齊發　優惠回饋懶人包

▲信義區10／21起有8間百貨周慶齊發。（圖／資料照）

記者蔡惠如／綜合報導

10月初五倍券開跑，加碼周年慶的百貨紛紛表示「人潮回來了」，效應比去年三倍券再倍數成長，全台百貨密度最高的信義區，10／21起共有8間百貨周年慶同時開跑，包括新光三越信義新天地4館、微風信義、南山、松高3館與A13遠百信義都將登場，滿千送百回饋一次看。

新光三越信義新天地A11、A9、A8、A4

10／21起至11／3單館累計消費滿5,000元送500元抵用券；化妝品單筆滿2,000元送200元抵用券；名品、大家電區、法雅客、[i]Store單筆消費滿1萬元送500元抵用券，首七日貴賓卡／APP會員消費單筆滿1萬元送1,000元抵用券。

10／24前再推五倍券兩重回饋，第一重持實體或數位券單筆消費滿3,000元送2,000元抵用金，可於skm online、超市與服飾類別抵用；第二重則推實體券單筆滿5,000送500、數位券滿5,000送1,000電子抵用金。

▲雅詩蘭黛 超能量冰島眼部無敵組，原價9,656元，特價5,625元。（圖／新光三越提供）

▲LANCOME 超極光晶露搶購組，原價5,833元，特價3,150元。（圖／新光三越提供）

微風信義

10／21至11／4期間，高級珠寶消費滿3萬元送15000點；國際精品消費滿1萬元贈10000點；國際名品、服飾名品、時尚家居消費滿5,000元贈500點；化妝品、香氛保養、流行運動消費滿3,000元送3000點。點數10點可折抵1元，15000點可折抵1,500元。

▲微風信義首四日獨家BOTTEGA VENETA POINT 亮面小牛皮寬編織托特包，推薦價119,100元。（圖／微風提供）

微風松高

10／21至11／4期間，時尚家居消費滿1萬元送5000點；全館指定櫃位消費滿3,000元送300點；購物金額累計最高者，可獲OPPO A74手機與無線耳機，單筆消費滿6,000元可抽價值近6萬元的大倉久和套房住宿券。

▲微風松高 JORDAN-AS W J NEW CLASSICS DRESS推薦價3,980元。（圖／微風提供）

微風南山

10／21至11／4期間，高級珠寶、手錶消費滿3萬元送15000點；國際精品消費滿1萬元送10000點；流行名品消費滿5,000元送500點；香氛保養、atré（不含餐飲）消費滿3,000元送300點。若使用微風聯名卡或臺北南山廣場卡，於限定加碼日刷達回饋門檻，再加贈各檻會員點數。

首四日於信義3館指定專櫃使用Breeze Pay，單筆消費達5萬元，加碼送10000點（可抵消費1,000元）；單筆消費10萬元加碼送30000點（可抵消費3,000元）。

▲微風南山Chloé Edith藍綠色迷你肩背提包，價格店洽。（圖／微風提供）

A13遠百信義

10/21至11/9周年慶檔期促銷，首12日10／21至11／1，推出1F國際精品單筆滿1萬元送1,000元抵用券；百貨服飾累計滿5,000元送500元抵用券；小家電、保健器材單筆消費滿5,000元送600元抵用券，化妝品、內睡衣單筆滿2,000元送200元抵用券；大家電單筆消費滿1萬元送1,100元抵用券。另全館消費滿5,000元加碼抽價值31,680元的「五星級大地酒店」住宿券。

持紙本振興五倍券，全館單筆滿3,000送2,200抵用券，包括800元一張，200元4張與600元一張，可於不同業種、檔期時間消費滿額抵用，或使用紙本振興券，於化妝品、內睡衣消費滿3,000元可獲得2,200元抵用券，以及200元抵用券（化妝品/內睡衣單筆滿2,000送200），共計2,400元回饋。

▲遠百信義A13 GUERLAIN 皇家蜂王乳亮眼美肌組，價值11,004元，優惠價6,867元。（圖／遠百提供）

▲遠百信義A13 BALLY VESTIGE系列 黑色立體紋路B-chain裝飾羊皮相機包，推薦價34,800元。（圖／遠百提供）

同場加映：台北101《樂去101》活動

從10／19至11／24止，台北101購物中心消費國際精品、流行美妝、餐飲伴手禮，當日累積消費滿1萬元送1,000元回饋，使用台北101聯名卡再享2%回饋。4／30前使用紙本五倍券或101PAY，於購物中心、大樓餐廳、觀景台當日累計滿5,000元，送價值500元的2,000點購物金。