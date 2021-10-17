fb ig video ETtoday search mobile

租屋族要有一個「快煮鍋」！5道料理食譜輕鬆做出炊飯、泡菜豆腐鍋

>

▲快煮鍋料理。（圖／女子學）

▲快煮鍋能做出多種美味料理。（圖／魔力家、MOMO購物網）

文／女子學

離鄉背井在外地念書、工作的人非常多，在飲食方面，除了花費上要精打細算，對於「要吃什麼」更是一大難題。

近年來個人快煮鍋非常熱門，體積不大、操作簡單，只要插電不需要開火等多項優點，成為外宿族、小資族或學生界的最佳烹飪助手，然而許多人以為快煮鍋只能用來煮泡麵，這完全埋沒了快煮鍋的天賦啊！以下介紹 5 道料理，小小快煮鍋也能做出超美味的平民美食。

一、皮蛋瘦肉粥

▲快煮鍋料理。（圖／女子學）

▲皮蛋瘦肉粥。（圖／Pinterest，下同）

準備材料：米、豬絞肉、皮蛋、高湯、鹽、胡椒粉、蔥花

1.將米用清水洗淨後，與水和高湯一起放入鍋中煮滾，並持續悶煮約 15-20 分鐘。

2.豬絞肉可稍微用鹽巴調味拌勻並加入煮滾的粥裡，同時一邊攪拌。

3.待豬絞肉八分熟後即可加入已切丁的皮蛋，再烹煮約 5 分鐘。

4.關火後撒上蔥花和胡椒粉，色香味俱全的皮蛋瘦肉粥就可以上桌囉！

二、鍋燒烏龍麵

▲快煮鍋料理。（圖／女子學）

準備材料：烏龍麵條、乾香菇、蝦米、青菜、雞蛋、肉絲

1.將乾香菇、乾蝦用水清洗後放入鍋中，接著將高湯倒入。

2.加入烏龍麵及喜愛的配料，如火鍋料、肉絲、海鮮等煮至沸騰。

3.確認麵體煮熟後加入青菜、蛋，再煮 2 分鐘即可關火，最後撒上蔥花點綴就完成香噴噴的鍋燒烏龍麵囉！

三、鮭魚鮮菇炊飯

▲快煮鍋料理。（圖／女子學）

準備材料：米、鮭魚、任一菇類、紅蘿蔔、醬油、味醂、鹽

1.將鮭魚用少量的鹽醃漬，並將紅蘿蔔、菇類清洗乾淨、切成適合食用的大小。

2.將米洗乾淨，水和米以1:1的比例放入鍋中，接著倒入適量醬油、味醂，再將紅蘿蔔、菇類、鮭魚放入鍋中。

3.烹調時間約 30-45 分鐘，關火後再悶煮 10 分鐘，確保米心熟透。

4.開蓋後拿飯匙由底部往上翻，拌勻後就完成了鮭魚鮮菇炊飯。

四、韓式泡菜豆腐鍋

▲快煮鍋料理。（圖／女子學）

準備材料：蔥、蒜頭、洋蔥、豆腐、五花肉、泡菜、香菇、雞蛋、韓式辣醬、芝麻香油

1.將五花肉放進鍋中和芝麻香油拌炒，接著加入洋蔥，洋蔥炒至半透明時加入泡菜，繼續拌炒到均勻熟透。

2.接著加入水、蒜末、韓式辣醬，將湯底煮滾。

3.將要吃的食材如豆腐、香菇、青菜、年糕等等放進鍋中，悶煮 20-30 分鐘，開蓋後打蛋、加入蔥花即可食用。

五、奶油培根義大利麵

▲快煮鍋料理。（圖／女子學）

準備材料：義大利麵、鮮奶油、牛奶、培根、起司、蒜

1.將義大利麵放入沸水中煮約 15 分鐘，並加一匙鹽巴調味，麵條煮軟後撈起，煮麵水可保留一碗量備用。

2.把蒜、培根及調味料放進鍋中拌炒，接著將麵條放入鍋中，同時加入些許煮麵水、牛奶、鮮奶油，煮到收汁。

3.再加入些許煮麵水及起司拌炒，讓醬汁與麵條更加均勻。

4.煮到收汁後就完成了奶油培根義大利麵。

一個人住在外面，三餐要吃什麼是每天最困難的問題，天天外食、吃來吃去都是同樣的東西覺得很膩，又或是懶得出門、不方便出門，叫外送又是一筆高額花費，這時候個人快煮鍋就非常實用，只要接上電、準備好食材，不管想要吃飯、吃麵、中式、西式都不是問題。

延伸閱讀：

自煮防疫的好幫手：盤點水波爐、氣炸鍋、麵包機等新型廚房小家電優缺點，你家也需要一台嗎？

別再只會吃泡麵！4 道零料理基礎新手也能做的簡單料理，趁著疫情宅家增進自己的廚藝吧！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 炊飯, 烏龍麵, 美食, 義大利麵, 食譜, 居家料理, 快煮鍋, 料理, 泡菜豆腐鍋

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多

很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多

IKEA敦北店復活！「小巨蛋城市店」原址開　餐廳也回來了

IKEA敦北店復活！「小巨蛋城市店」原址開　餐廳也回來了

代購也難買了？香奈兒最新限購令「2款經典包」一年只能買1個

代購也難買了？香奈兒最新限購令「2款經典包」一年只能買1個

迪麗熱巴根本「人間美人魚」！低胸禮服洩火辣S曲線 最難「撩」到手的TOP 3星座　第一名定力很強，想當情人可能被斷絕關係 「最不想交往第二次」星座Top 3 ！　冠軍男女都怕，完美主義心超累 郭婞淳露肩、露腿性感走T台！ Lulu、鬼鬼默契「裡面沒穿」好危險 很準！日網「飲料心理測驗」看隱藏魅力　愛喝咖啡最知性、手搖最愛玩 越虐越愛的3大星座男！第一名絕對不能主動追求，越高冷他越想靠近妳 減肥、健身好夥伴！7種雞胸肉「懶人料理法」　擺脫無味減脂餐

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面