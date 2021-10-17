租屋族要有一個「快煮鍋」！5道料理食譜輕鬆做出炊飯、泡菜豆腐鍋

▲快煮鍋能做出多種美味料理。（圖／魔力家、MOMO購物網）

文／女子學

離鄉背井在外地念書、工作的人非常多，在飲食方面，除了花費上要精打細算，對於「要吃什麼」更是一大難題。

近年來個人快煮鍋非常熱門，體積不大、操作簡單，只要插電不需要開火等多項優點，成為外宿族、小資族或學生界的最佳烹飪助手，然而許多人以為快煮鍋只能用來煮泡麵，這完全埋沒了快煮鍋的天賦啊！以下介紹 5 道料理，小小快煮鍋也能做出超美味的平民美食。

一、皮蛋瘦肉粥

▲皮蛋瘦肉粥。（圖／Pinterest，下同）

準備材料：米、豬絞肉、皮蛋、高湯、鹽、胡椒粉、蔥花

1.將米用清水洗淨後，與水和高湯一起放入鍋中煮滾，並持續悶煮約 15-20 分鐘。

2.豬絞肉可稍微用鹽巴調味拌勻並加入煮滾的粥裡，同時一邊攪拌。

3.待豬絞肉八分熟後即可加入已切丁的皮蛋，再烹煮約 5 分鐘。

4.關火後撒上蔥花和胡椒粉，色香味俱全的皮蛋瘦肉粥就可以上桌囉！

二、鍋燒烏龍麵

準備材料：烏龍麵條、乾香菇、蝦米、青菜、雞蛋、肉絲

1.將乾香菇、乾蝦用水清洗後放入鍋中，接著將高湯倒入。

2.加入烏龍麵及喜愛的配料，如火鍋料、肉絲、海鮮等煮至沸騰。

3.確認麵體煮熟後加入青菜、蛋，再煮 2 分鐘即可關火，最後撒上蔥花點綴就完成香噴噴的鍋燒烏龍麵囉！

三、鮭魚鮮菇炊飯

準備材料：米、鮭魚、任一菇類、紅蘿蔔、醬油、味醂、鹽

1.將鮭魚用少量的鹽醃漬，並將紅蘿蔔、菇類清洗乾淨、切成適合食用的大小。

2.將米洗乾淨，水和米以1:1的比例放入鍋中，接著倒入適量醬油、味醂，再將紅蘿蔔、菇類、鮭魚放入鍋中。

3.烹調時間約 30-45 分鐘，關火後再悶煮 10 分鐘，確保米心熟透。

4.開蓋後拿飯匙由底部往上翻，拌勻後就完成了鮭魚鮮菇炊飯。

四、韓式泡菜豆腐鍋

準備材料：蔥、蒜頭、洋蔥、豆腐、五花肉、泡菜、香菇、雞蛋、韓式辣醬、芝麻香油

1.將五花肉放進鍋中和芝麻香油拌炒，接著加入洋蔥，洋蔥炒至半透明時加入泡菜，繼續拌炒到均勻熟透。

2.接著加入水、蒜末、韓式辣醬，將湯底煮滾。

3.將要吃的食材如豆腐、香菇、青菜、年糕等等放進鍋中，悶煮 20-30 分鐘，開蓋後打蛋、加入蔥花即可食用。

五、奶油培根義大利麵

準備材料：義大利麵、鮮奶油、牛奶、培根、起司、蒜

1.將義大利麵放入沸水中煮約 15 分鐘，並加一匙鹽巴調味，麵條煮軟後撈起，煮麵水可保留一碗量備用。

2.把蒜、培根及調味料放進鍋中拌炒，接著將麵條放入鍋中，同時加入些許煮麵水、牛奶、鮮奶油，煮到收汁。

3.再加入些許煮麵水及起司拌炒，讓醬汁與麵條更加均勻。

4.煮到收汁後就完成了奶油培根義大利麵。

一個人住在外面，三餐要吃什麼是每天最困難的問題，天天外食、吃來吃去都是同樣的東西覺得很膩，又或是懶得出門、不方便出門，叫外送又是一筆高額花費，這時候個人快煮鍋就非常實用，只要接上電、準備好食材，不管想要吃飯、吃麵、中式、西式都不是問題。

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