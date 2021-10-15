「錶王」唯一錶款、常玉近億元起標名畫現蹤　誘藏家「出門逛逛」

▲富藝斯10月16至17日於Bellavita寶麗廣塲舉辦秋拍預覽，採預約制。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行富藝斯（PHILLIPS）香港秋拍將於11月26日起於香港金鐘萬豪酒店登場，明、後兩天於台北Bellavita寶麗廣塲舉辦預約制的預覽會，拍賣行感受到收藏家「很想出門逛逛」的心情，從名錶、珠寶到藝術類的重點拍品全到齊，包括「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）1973年製唯一藍寶石時標型號3448鉑金萬年曆自動腕錶，且是當時少見的透明底蓋設計，估價約36,000,000元起。

▲富藝斯端出PP 1973年製的型號3448/100「The Blue Royale」鉑金自動萬年曆腕錶，估價約36,000,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）





▲勞力士約1968年製「The French JPS」型號6241黃金自動計時腕錶，備「Paul Newman John Player Special」錶盤，估價約16,760,000元起。



拍賣會另一熱門腕錶品牌勞力士（Rolex），一次端出1968年製備「Paul Newman John Player Special」錶盤的「The French JPS」型號6241黃金自動計時腕錶，以及有特殊Tropical棕色分鐘刻度圈的Cosmograph Daytona型號6263精鋼錶，估價都上看千萬元。珠寶類則是富藝斯歷來最大規模私人珍藏拍賣，呈獻一位收藏歷程超過30年的中東藏家總估價約4億元的170件珠寶，此外，珠寶迷還會發現小驚喜，因為秋拍還出現台灣珠寶設計師龔遵慈手工創作的花形胸針，她的作品產量稀少，難得在拍賣會上亮相。

▲來自中東私人收藏的「緬甸鴿血紅」未加熱處理天然紅寶石配鑽石項鍊、手鍊、 戒指及耳環套裝。





▲台灣珠寶設計師龔遵慈的作品相當稀少，難得在富藝斯拍賣會上亮相，估價約144,000元起。

「二十世紀及當代藝術和設計」秋拍，則由保利拍賣與富藝斯再度聯手，領銜之作為常玉1931年創作的《電線上的麻雀》，是他生涯中唯一街景作品，估價約93,720,000元起；而過往只可能在博物館或展覽見到草間彌生的大件作品，此次也罕見出現在拍賣會，她於1998年創作《複述》由120個盒子軟雕塑構成，每個盒子裡的設計各不同且都有她的簽名，集合起來尺幅將當可觀，台北預覽會展出當中的40個部件。

▲常玉約1931年創作的《電線上的麻雀》，是他生涯中唯一街景作品，估價約93,720,000元起。





▲草間彌生《複述》由120個部件構成的大幅作品，台北展出當中的40件，估價約54,070,000元起。



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