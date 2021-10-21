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道歉加「兩個字」反而變指責！吵架不爭輸贏才能更了解彼此

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▲道歉很困難。（圖／女子學）

▲要道歉是一件很難的事情。（圖／Pinterest，下同）

文／女子學

「對不起，但是……」、「我知道我有錯，但是你也……」，許多人在道歉的時候，往往還是抱持著「我錯，你也錯」的心態。

但是這樣的心態，常常會造成不太好的後果，就是即便聽起來你說了「對不起」，但你依然抱持著指責的語氣，對方不可能感受不到的。

我了解，要道歉是一件很難的事情，而且一件事情會發生爭執，往往是雙方都有錯。

不過我並不是很認同「雙方都有錯」的這個看法。我個人的想法是，「我的價值觀和你的價值觀不同」而已。即便是社會最主流的價值觀，也不代表就是「正確」的價值觀，就好像早期「男生付費」是約會的「主流價值觀」，但現在慢慢流行「AA制」的價值觀，早期的價值觀，反而變成「非主流的價值觀」了。

爭吵是因為價值觀不同

▲道歉很困難。（圖／女子學）

兩個人會起爭執，往往就是兩個人的價值觀不同而已。既然世界上不存在絕對的價值觀，那又何錯之有呢？

我很喜歡我以前一位諮商師的思考方式，他說，今天我道歉，並不代表是我做錯了，而是「我在乎這段關係」。正因為在乎這段關係，所以我說對不起，對不起的背後隱含的是「我在乎」，而非「我錯了」，因為在乎，所以低頭，所以主動釋出善意，讓一段關係得以維繫下去。

有一份心理學研究是這樣的。一段關係品質好的情侶，他們在爭執時，比較不容易出現心跳增加、血壓上升、腎上腺素暴增的傾向；但是關係不好的情侶，則會陷入作戰的狀態。

爭吵的重點不是「勝負」

▲道歉很困難。（圖／女子學）

許多人的道歉，都是在這樣的作戰狀態下進行的。表面上是道歉，實際上卻張牙舞爪。既然如此，對方又怎麼會看不出來呢？

「我都道歉了，不然你還想怎樣？」這句話一點也不會讓人感到被安撫。

所以我鼓勵一段關係中，發生爭執的時候，雙方可以試著多往「價值觀不同，但我們要想辦法和平相處」的方向思考，先讓自己深呼吸、冷靜下來，讓腎上腺素冷凍，把重點放在「關係」之上，而不是「勝負」之上。

那些關係好的情侶，之所以能夠做到這樣，並不是他們之間沒有價值觀的差異，而是他們可以了解彼此的價值觀可能是怎麼形成的：「他因為曾經被劈腿，所以對於我和異性互動，比較沒有安全感」、「他因為小時候很常被爸媽冷落，所以很需要陪伴」，透過這樣的方式，先了解對方的雷點，再來思考下一步該怎麼做。

「因為我沒安全感，所以你不能跟異性出門」，一直不是我認為的唯一解。我們理解對方的價值觀來源，並不是為了要配合對方，而是找到可以和平相處得更多可能性。譬如說「我和異性出去的時候，會多拍照分享我們當天的行程即時傳給你看，讓你安心」、「我會讓你認識我的異性朋友」、「如果你不放心的話，我可以讓你跟我的異性朋友通電話」，有很多的可能性，可以在兩個不同價值觀的牴觸之間，找到更多的可能性。

把「不同的價值觀」當成「互相理解的前提」，而不是「我們不合的前提」，那麼道歉就只是為了維繫關係的一個互動方式，而不是爭執輸贏的一個判準。

延伸閱讀：

吵架老愛翻舊帳？調整「碰到危機，就陷入作戰模式」的生理反應，學習自我覺察提升安全感

為何要愛得那麼累？停止感情中的錯誤期待，那些其實都是「自己的問題」

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 爭執, 道歉, 價值觀, 吵架

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