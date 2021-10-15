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beautySTAGE美麗台插旗中和環球　用五倍券現折100還送口紅

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▲beautySTAGE美麗台插旗中和環球。（圖／新光三越提供）

▲beautySTAGE美麗台插旗中和環球。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／新北報導

新光三越旗下專櫃品牌複合式美妝店「beautySTAGE美麗台」，今正式在環球購物中心中和店開幕，引進30個百貨美妝一線品牌，共3000項美妝保養商品，日後還將有獨家「美顏室」提供臉部保養服務，採用「多品牌做臉」新慨念，10月底前推五倍券加碼優惠，消費5,000元現抵100元，還有限量品牌口紅免費送！

▲beautySTAGE美麗台插旗中和環球。（圖／新光三越提供）

▲NARS 迷你專業眼彩組。

複合式美妝店beautySTAGE美麗台，去年10月在新光三越台中中港開設首間實體店鋪，吸引3萬名新會員入會，其中6成以下的是30歲以下的年輕族群，看準環球購物中心中和店的高人氣，其主力客群為35歲以下的年輕家庭客，首度開出新光三越百貨體系外的美妝大店，38坪規模較台中店稍大，位於一樓挑高區，視覺寬廣，結合科技與自助的形式，讓對於「靠櫃」較害羞的年輕客層能舒適採買。

▲beautySTAGE美麗台插旗中和環球。（圖／新光三越提供）

新光三越營業副本部長、兼商品部及數位發展部副總歐陽慧表示，環球中和是beautySTAGE美麗台第四間店舖，也是新光三越跨足新北的首間門店，明年預計將再增加的4間店舖，全是非新光三越體系的嘗試，「任何的地方都有可能性」，短期目標是3年開出10家店，各分店有6成的產品相同，其他4成則會融入客群特色，像中和有許多年輕媽媽，就會引進天然保養品Neal`s Yard 、Erbaviva、melvita等，每週都有新品。

▲beautySTAGE美麗台插旗中和環球。（圖／新光三越提供）

▲LANCOME MINI保濕限定–超水妍舒緩保濕水凝霜。

▲beautySTAGE美麗台插旗中和環球。（圖／新光三越提供）

▲HUXLEY 仙人掌靚白煥顏保濕奢華組。

歐陽慧補充，中和店也會獨家推出「美顏室」，提供消費者做臉服務，且結合Select Shop的元素，可採用多種品牌的商品做療程，跟在品牌專櫃只能用同一品牌的保養品不同，找出更多複合美妝店的新特色。

▲beautySTAGE美麗台插旗中和環球。（圖／新光三越提供）

▲beauty STAGE 時尚美妝包。

另針對beautySTAGE美麗台環球中和店開幕，即起至10／20推出全櫃單品9折起優惠，消費滿額夾送「beauty STAGE 冰壩杯」和「beauty STAGE 時尚美妝包」，五倍券也有加碼，10／31前持任一面額的五倍券消費滿5,000元，可現抵100元，同時再贈限量的品牌正貨口紅。

據悉，明年初beautySTAGE美麗台將插旗永和比漾廣場，日後也可能將佈局Outlet與中南部、屏東等商圈。

▲beautySTAGE美麗台插旗中和環球。（圖／新光三越提供）

▲beauty STAGE 冰壩杯。

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