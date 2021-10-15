賣破4億杯！星巴克傳奇飲品「南瓜風味那堤」回歸　10／22開賣

▲星巴克將開賣傳奇秋季飲品，南瓜風味那堤，售價145元起。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

時序到了秋末，一連串節慶就從充滿歡樂氣息的萬聖節開啟序幕，台灣星巴克也順勢推出被譽為秋季「傳奇飲品」、風靡歐美市場的「南瓜風味那堤」，除了全球熱賣超過4億杯的紀錄之外，它甚至還擁有社群專屬的「#PSLseason」主題標籤，10／22正式開賣，讓嚐過的消費者可以期待一下。

「南瓜風味那堤」原本在2003年於溫哥華及華盛頓的100家門市試賣，短短一周時間銷售就超乎預期，而後2004年「南瓜風味那堤」正式在美國市場上市後，迅速佔據季節性飲品銷量榜首，風潮持續至今，在美國，顧客都要以一杯來開啟秋天的風情，更是唯一擁有專屬社群帳號的飲品。

其飲品靈感來自於秋季經典糕點南瓜派，混合了經典義式濃縮咖啡與牛奶，再添加南瓜、肉桂、荳蔻、丁香等香氣，讓口感富有濃郁的辛香料與南瓜氣息，在秋末微冷時節品嚐，不但暖身，還能感受西洋萬聖的節慶氛圍。

除南瓜風味那堤之外，另推出「南瓜風味冷萃咖啡」與「南瓜風味氮氣冷萃咖啡」，將冷萃咖啡或是氮氣冷萃咖啡，增添具有異國香料的南瓜風味香甜奶油，帶出圓潤的咖啡調性，南瓜的氣息更是吃飽聞滿，單杯售價145元起。

▲（左）南瓜風味冷萃咖啡，售價145元起；（右）南瓜風味氮氣冷萃咖啡，售價175元起。

而針對吃甜甜飲品，85度C近期推出布丁奶茶優惠，從10／16至10／19期間，大杯冰布丁奶茶系列推出第二杯20元優惠活動，大杯冰布丁奶茶2杯原價110元，特價75元；大杯冰布丁鮮奶茶2杯原價120元，特價80元，直接現省35元至40元。

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