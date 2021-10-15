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邵雨薇罕見褲裝「辣帥並行」！　曹佑寧穿「荷葉邊」還是Man

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▲邵雨薇、曹佑寧盛裝出席竇騰璜&張李玉菁DOUCHANGLEE 2022春夏大秀。（影／記者王蓁蓁攝）

記者王則絲／台北報導

台灣設計師品牌竇騰璜&張李玉菁DOUCHANGLEE 2022春夏大秀於今（15日）盛大舉行，藝人包括邵雨薇、曹佑寧、姚愛甯、韓寧、蔡瑞雪、張景嵐⋯⋯通通前來助陣，其中邵雨薇罕見穿上褲裝出席時尚活動，其實「有原因」，又辣又帥；曹佑寧則是因為趕場姍姍來遲，選穿了「荷葉邊」造型的襯衫，卻一點也不會太陰柔，還是像在《全明星》當中一樣Man！

▲▼竇騰璜&張李玉菁DOUCHANGLEE 2022 春夏品牌秀-邵雨薇 。（圖／記者黃克翔攝）

▲邵雨薇、曹佑寧。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲邵雨薇穿著灰色千鳥格紋西裝背心＋闊腿褲，搭配Jimmy Choo高跟鞋亮相。（圖／記者黃克翔、王蓁蓁攝）

邵雨薇今天穿著灰色千鳥格紋西裝背心＋闊腿褲亮相，不同於以往參加重大場合時多選裙裝造型，這次罕見的選穿褲裝登場，邵雨薇提到原因在於：「長頭髮的時候蠻喜歡穿洋裝的，不過我私下是個牛仔褲控，或者是這種寬版的大長褲，我一直都比較喜歡個性跟帥氣的風格，所以就選了這套。」

▲▼竇騰璜&張李玉菁DOUCHANGLEE 2022 春夏品牌秀-曹佑寧。（圖／記者黃克翔攝）

▲邵雨薇、曹佑寧。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲曹佑寧穿著DOUCHANGLEE的D字繡花白襯衫，搭配燈芯絨短褲來看秀。（圖／記者黃克翔、王蓁蓁攝）

和邵雨薇相同，曹佑寧也算是第一次和DOUCHANGLEE接觸，今天因忙著跑行程而姍姍來遲，不過造型亦不馬虎，他精心選穿了一套「荷葉邊」的D字繡花白襯衫，搭配燈芯絨短褲，雖然是較為陰柔的元素，卻不會太過女性化，並運用半紮襯衫的方式，在正式與休閒間拿捏得恰到好處，自己也認為這套造型：「蠻俏皮的，我看到的時候就覺得很喜歡、很喜歡，因為我從來都沒有嘗試過像這樣的風格。」

▲DOUCHANGLEE 2022春夏大秀 。（圖／品牌提供）

▲DOUCHANGLEE 2022春夏系列。（圖／品牌提供）

DOUCHANGLEE 2022春夏系列呼應台北時裝周本季「虛實流動」的主題，透過直視大自然的變動不息為設計靈感，並將功能、實用主義挹注於全系列，從本季服裝作品中可以看到大量使用的抽繩、綁帶細節，讓穿著者可以隨心靈活運用，穿出不一樣的感覺。

藉由特殊材質的運用，亮面、霧面、透視、膠感，有輕盈也有厚實，打造出虛實交錯的視覺效果，再次呼應「虛實流動」。此外，本季系列運用立體球型剪裁與彎曲造型，使服裝像氣球一般「浮」在身上，相當新穎前衛，充分呈現竇騰璜與張李玉菁兩位老師的風格。

▲▼竇騰璜&張李玉菁DOUCHANGLEE 2022 春夏品牌秀-千千 。（圖／記者黃克翔攝）

▲其他與會名人，部落客千千。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 竇騰璜&張李玉菁DOUCHANGLEE 2022 春夏品牌秀-姚愛甯。（圖／記者黃克翔攝）

▲姚愛甯。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 竇騰璜&張李玉菁DOUCHANGLEE 2022 春夏品牌秀-張景嵐。（圖／記者黃克翔攝）

▲張景嵐。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 竇騰璜&張李玉菁DOUCHANGLEE 2022 春夏品牌秀-祖雄 。（圖／記者黃克翔攝）

▲祖雄。（圖／記者黃克翔攝）

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關鍵字：

台北時裝周, 竇騰璜, 竇騰璜&張李玉菁, DOUCHANGLEE, 邵雨薇, 曹佑寧, 千千

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