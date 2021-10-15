化妝水沒有保養效果可省略？從3大功用判斷你是否需要

▲有些人可能覺得化妝水沒什麼用，但其實可從化妝水的3大功用來判斷自己是否需要。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial、@laneige_kr）

編輯／Amanda

雖然大多數人的保養步驟已經習慣有化妝水的存在了，但也有不少人認為化妝水很「雞肋」，質地猶如水一般，感覺擦跟沒擦沒什麼差別，但化妝水真的就沒有保養作用、買了只是浪費錢嗎？其實化妝水相對於精華、乳液或乳霜來說，乘載有效保養成分的能力確實有限，但也不是毫無用處，甚至能為肌膚提供保濕控油和舒緩等效果。想知道自己是否需要化妝水，可從化妝水的3大功用來判斷對你來說是否有必要。

＃浸潤角質層



在卸妝、洗臉清潔後，肌膚表面的油脂和內含的天然保濕因子都被清洗掉很多，如果沒有立刻護膚，肌膚會快速失水，這時候化妝水就能派上用場，可以幫助浸潤肌膚角質層，在角質層濕潤狀態下再做保濕，效果會更好，尤其是偏乾性肌膚、洗完臉覺得特別乾的人會更有感。而這個用途很多簡單的化妝水，甚至是保濕噴霧、礦泉水噴霧都能達到。

▲大油皮在夏天可使用一款保濕滋潤度較好的化妝水就夠了。（圖／翻攝IG@laneige_kr）



＃可為油性肌做好保濕



隨著科技的進步，化妝水添加的有效成分也越來越多，甚至有猶如液態精華般的「高機能化妝水」出現，主打功能也不僅侷限於浸潤角質層，更有能舒緩保濕、穩定肌膚等功用。而對於油性肌來說，保濕滋潤度較好的高機能化妝水，在夏季或天氣悶熱時就能有足夠的保濕度，也就是大油皮在夏天時使用一款像是品木宣言靈芝水、雅詩蘭黛原生露、蘭芝白茶保濕牛奶水等保濕度好的化妝水就夠了，省略精華、乳液也是可以的。

▲化妝水一開始設計的用途就是用於幫助肌膚控油舒緩。（圖／翻攝IG@aoihamada）



＃幫助控油舒緩



化妝水還有能幫助肌膚控油、舒緩和光滑的作用，而這點也是化妝水一開始被設計出來的用途，像是SK-II青春露、城野醫生毛孔緊膚水、IPSA流金水等都有控油和暫時性的緊緻毛孔效果，對於油皮、混合肌都能起到幫助油脂平衡的作用。

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