孫芸芸曬星星珠寶失焦　網友歪樓問帥氣靴品牌

▲孫芸芸頭戴香奈兒約2萬元的毛線帽，手拎愛馬仕凱莉包，腳穿THE ATTICO中筒靴最引網友好奇。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸分享上班穿搭照，寫下「戴著小星星上班」，原意是要宣傳她所戴的同名品牌YUN YUN SUN最新星星造型珠寶，不料網友除了一片讚美，幾乎都歪樓想知道她所穿的黑色中筒靴子品牌，答案揭曉是義大利品牌THE ATTICO，要價約29,000元。

▲孫芸芸示範一次戴上3個YUN YUN SUN鑽石耳環與78,880元的鑲鑽星星戒指。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

當天孫芸芸穿休閒的丹寧長版衫上班，照例露出她的修長美腿，不過這回是帥氣風格，因此她選擇搭配香奈兒（CHANEL）約2萬元的毛線帽、手拎愛馬仕（Hermes）約37萬元起跳的黑色凱莉包，腳穿酷酷的黑色中筒靴，展現時髦的秋季穿搭。

▲孫芸芸戴YUN YUN SUN 18K金鑲鑽雙星耳環（左）68,880元，18K金鑲鑽款72,880元。（圖／YUN YUN SUN提供）



孫芸芸同時自拍秀自己設計的首飾，為YUN YUN SUN最新款的星星造型18K金鑲鑽輕珠寶，她一次戴上3個耳飾創造bling bling效果，戒指也以鑲鑽星星圖案裝飾，單價約從68,880元起跳。

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